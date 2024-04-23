https://ria.ru/20240423/matvienko-1941683035.html

Матвиенко рассказала, когда состоится трибунал над киевским режимом

Матвиенко рассказала, когда состоится трибунал над киевским режимом - РИА Новости, 23.04.2024

Матвиенко рассказала, когда состоится трибунал над киевским режимом

Трибунал над киевским режимом рано или поздно состоится, заявила в интервью РИА Новости спикер Совфеда Валентина Матвиенко. РИА Новости, 23.04.2024

2024-04-23T09:13

2024-04-23T09:13

2024-04-23T09:13

россия

украина

валентина матвиенко

совет федерации рф

политика

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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Трибунал над киевским режимом рано или поздно состоится, заявила в интервью РИА Новости спикер Совфеда Валентина Матвиенко."Вот хотелось бы, чтобы трибунал. Все-таки он состоится, рано или поздно он состоится. И чтобы вот всех этих преступников за все их злодеяния, которые они сотворили в России, да не только в России, а посмотрите, в Украине инакомыслящих всех… Исчезают, убивают, терроризируют", - сказала она.

https://ria.ru/20240421/natsizm-1941255577.html

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россия, украина, валентина матвиенко, совет федерации рф, политика