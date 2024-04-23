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Матвиенко рассказала, когда состоится трибунал над киевским режимом
Матвиенко рассказала, когда состоится трибунал над киевским режимом - РИА Новости, 23.04.2024
Матвиенко рассказала, когда состоится трибунал над киевским режимом
Трибунал над киевским режимом рано или поздно состоится, заявила в интервью РИА Новости спикер Совфеда Валентина Матвиенко. РИА Новости, 23.04.2024
2024-04-23T09:13
2024-04-23T09:13
2024-04-23T09:13
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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Трибунал над киевским режимом рано или поздно состоится, заявила в интервью РИА Новости спикер Совфеда Валентина Матвиенко."Вот хотелось бы, чтобы трибунал. Все-таки он состоится, рано или поздно он состоится. И чтобы вот всех этих преступников за все их злодеяния, которые они сотворили в России, да не только в России, а посмотрите, в Украине инакомыслящих всех… Исчезают, убивают, терроризируют", - сказала она.
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россия, украина, валентина матвиенко, совет федерации рф, политика
Россия, Украина, Валентина Матвиенко, Совет Федерации РФ, Политика
Матвиенко рассказала, когда состоится трибунал над киевским режимом
Матвиенко: трибунал над киевским режимом рано или поздно состоится