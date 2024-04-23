https://ria.ru/20240423/matvienko-1941681137.html
Матвиенко рассказала о требовании многих украинцев остановить войну
Матвиенко рассказала о требовании многих украинцев остановить войну - РИА Новости, 23.04.2024
Матвиенко рассказала о требовании многих украинцев остановить войну
Помощь Украине грозит обрушением финансовой пирамиды ЗападаМОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Многие украинцы требуют остановить войну и сесть за стол переговоров,... РИА Новости, 23.04.2024
2024-04-23T09:01
2024-04-23T09:01
2024-04-23T09:01
валентина матвиенко
совет федерации рф
дмитрий киселев
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Помощь Украине грозит обрушением финансовой пирамиды ЗападаМОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Многие украинцы требуют остановить войну и сесть за стол переговоров, об этом свидетельствуют соцопросы, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко. "Это украинцы, многих из которых ввели в заблуждение. Многие из них, да большинство уже, как говорят социологические опросы, требуют сесть за стол переговоров, остановить эту войну", - сказала Матвиенко в интервью гендиректору международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву.
https://ria.ru/20240422/ukraina-1941366134.html
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валентина матвиенко, совет федерации рф, дмитрий киселев
Валентина Матвиенко, Совет Федерации РФ, Дмитрий Киселев
Матвиенко рассказала о требовании многих украинцев остановить войну
Матвиенко: многие украинцы требуют остановить войну и сесть за стол переговоров