https://ria.ru/20240423/matvienko-1941681137.html

Матвиенко рассказала о требовании многих украинцев остановить войну

Матвиенко рассказала о требовании многих украинцев остановить войну - РИА Новости, 23.04.2024

Матвиенко рассказала о требовании многих украинцев остановить войну

Помощь Украине грозит обрушением финансовой пирамиды ЗападаМОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Многие украинцы требуют остановить войну и сесть за стол переговоров,... РИА Новости, 23.04.2024

2024-04-23T09:01

2024-04-23T09:01

2024-04-23T09:01

валентина матвиенко

совет федерации рф

дмитрий киселев

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Помощь Украине грозит обрушением финансовой пирамиды ЗападаМОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Многие украинцы требуют остановить войну и сесть за стол переговоров, об этом свидетельствуют соцопросы, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко. "Это украинцы, многих из которых ввели в заблуждение. Многие из них, да большинство уже, как говорят социологические опросы, требуют сесть за стол переговоров, остановить эту войну", - сказала Матвиенко в интервью гендиректору международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву.

https://ria.ru/20240422/ukraina-1941366134.html

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2024

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

валентина матвиенко, совет федерации рф, дмитрий киселев