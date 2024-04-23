https://ria.ru/20240423/marochko-1941672001.html
Марочко рассказал о трудностях ВСУ в районе Сватово и Кременной
Марочко рассказал о трудностях ВСУ в районе Сватово и Кременной - РИА Новости, 23.04.2024
Марочко рассказал о трудностях ВСУ в районе Сватово и Кременной
ВСУ испытывают трудности с логистикой в занятых ими селах на севере ЛНР - близ городов Сватово и Кременная, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник... РИА Новости, 23.04.2024
2024-04-23T07:33
2024-04-23T07:33
2024-04-23T07:55
специальная военная операция на украине
луганская народная республика
сватово
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андрей марочко
вооруженные силы украины
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ЛУГАНСК, 23 апр - РИА Новости. ВСУ испытывают трудности с логистикой в занятых ими селах на севере ЛНР - близ городов Сватово и Кременная, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "На оккупированных территориях ЛНР противник испытывает трудности с логистикой. За последнее время положение украинских войск в районах населенных пунктов Стельмаховка, Мясожаровка, Надия, Макеевка (ЛНР) и Невское значительно ухудшилось. Тактическое положение наших войск в этих районах позволяет контролировать основные пути снабжения украинских боевиков, что пагубно сказывается на (их) логистике. Также усугубляет ситуацию нехватка механиков-водителей и транспорта", - рассказал РИА Новости эксперт. Населенные пункты, о которых говорил Марочко, находятся на стыке Харьковской области и ЛНР, перешли под контроль Киева осенью 2022 года.
https://ria.ru/20240423/pravda-1941671539.html
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луганская народная республика, сватово, кременная, андрей марочко, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Луганская Народная Республика, Сватово, Кременная, Андрей Марочко, Вооруженные силы Украины
Марочко рассказал о трудностях ВСУ в районе Сватово и Кременной
Марочко: ВСУ испытывают трудности с логистикой на севере ЛНР