https://ria.ru/20240423/marafon-1941897145.html

В юбилейном Казанском марафоне могут принять участие до 30 тысяч бегунов

В юбилейном Казанском марафоне могут принять участие до 30 тысяч бегунов - РИА Новости, 23.04.2024

В юбилейном Казанском марафоне могут принять участие до 30 тысяч бегунов

В юбилейном Казанском марафоне, который отмечает в этом году свое 10-летие, могут принять участие до 30 тысяч бегунов, сообщил министр спорта Татарстана... РИА Новости, 23.04.2024

2024-04-23T23:44

2024-04-23T23:44

2024-04-23T23:45

республика татарстан

казань

россия

казахстан

брикс

республика татарстан (татарстан)

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КАЗАНЬ, 23 апр - РИА Новости. В юбилейном Казанском марафоне, который отмечает в этом году свое 10-летие, могут принять участие до 30 тысяч бегунов, сообщил министр спорта Татарстана Владимир Леонов. "Сегодня мы вспоминаем о том, как планировали первый марафон. Участников тогда было в разы меньше, если не ошибаюсь, около полутора тысяч. За это время беговое движение в Татарстане и за его пределами невероятно разрослось, в этом году мы стремимся охватить уже 30 тысяч бегунов", – привели в пресс-службе министерства слова Леонова. Министр отметил, что крупнейший региональный забег в стране в этом году вошел в Лигу марафонов России и Лигу марафонов БРИКС, подчеркнув вклад марафона в популяризацию спорта и здорового образа жизни в Татарстане и за его пределами. "Наша главная цель – продолжение реальных изменений в жизни людей, популяризация спорта и здорового образа жизни. Мы не останавливаемся на достигнутом и хотим привлечь еще больше людей в занятия физкультурой и спортом", – сказал Леонов. 10-й юбилейный Казанский марафон состоится 11-12 мая. Его трасса пройдет через самые значимые достопримечательности Казани. Для участия доступны марафонская (42,2 километра) и полумарафонская (21,1 километра) дистанции, а также забеги на 10 и три километра. Как отметили в Минспорта республики, на данный момент марафон преодолел планку в 16 тысяч регистраций. Участвовать в нем планируют бегуны из 14 стран: России, Казахстана, Белоруссии, Турции, Кыргызстана, Узбекистана, Украины, Румынии, ОАЭ, Египта, Вануату, Венгрии, Швеции и Бельгии. "Марафон – это событие, которое увеличивает туристический поток в Казань. Выбирая Казань, наши туристы продвигают город, формируют спрос, инвестируют в нашу городскую экономику", – указал, в свою очередь, руководитель аппарата Исполнительного комитета Казани Булат Алеев.

https://ria.ru/20240410/orenburg-1939030581.html

https://ria.ru/20240329/vystavka-1936628870.html

https://ria.ru/20240329/les-1936617361.html

казань

россия

казахстан

республика татарстан (татарстан)

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казань, россия, казахстан, брикс, республика татарстан (татарстан)