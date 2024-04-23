Москву и Душанбе хотели поссорить через теракт, заявил посол России
Посол Григорьев: терактом в "Крокусе" пытались посеять раздор между народами
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкПожарные тушат горящий концертный зал "Крокус Сити Холл", где произошел теракт. 22 марта 2024
Пожарные тушат горящий концертный зал "Крокус Сити Холл", где произошел теракт. 22 марта 2024. Архивное фото
ДУШАНБЕ, 23 апр - РИА Новости. Задачей организаторов теракта в "Крокус сити холле" в Подмосковье было внесение раздора между народами России и Таджикистана, заявил посол РФ в Душанбе Семен Григорьев.
"Страшный кровопролитный теракт 22 марта... с важным для теракта смыслом - внесения раздора между народами", - сказал Григорьев на круглом столе "Общая история Таджикистана и России в современном контексте". Цель мероприятия, организованного при участии Института международных исследований МГИМО МИД России, состоит, в частности, в том, чтобы найти противодействие взгляду на историю двух стран, который навязывают третьи государства.
Заказчики теракта в "Крокус Сити Холле" наметили две цели
26 марта, 08:00
Говоря о террористическом акте, совершённом в Подмосковье 22 марта, Григорьев указал, что помимо убийства как можно большего числа граждан целью его организаторов был подрыв межнационального и межконфессионального мира в России, а также "подрыв дружеских, братских и союзнических отношений" РФ со странами Центральной Азии, прежде всего с Таджикистаном. "Сейчас очевидно, это становится главной задачей для наших оппонентов на современном этапе. И то, что подозреваемыми в этом (совершении теракта - ред.) являются граждане Таджикистана... является проявлением того, что в основе этого плана кровавых действий лежала задача вбить клин между Россией и Таджикистаном", - отметил российский дипломат.
Он также обратил снимание на то, что частью этого плана является и распространение в умах молодежи двух стран заведомо предвзятых, грубо искаженных трактовок ключевых событий прошлого, а также роли России в тех событиях. "Нам необходимо спокойно и открыто обсуждать сложные вопросы нашей истории, в том числе присоединение Средней Азии к Российской империи, Октябрьскую революцию и репрессии 30-годов прошлого века", - отметил Григорьев.
Террористический акт в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта. Нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. По последним данным, погибли 145 человек. Президент России Владимир Путин подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.
Запад снова просчитался и недооценил Россию
25 марта, 08:00