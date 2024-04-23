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Москву и Душанбе хотели поссорить через теракт, заявил посол России - РИА Новости, 23.04.2024
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Последствия стрельбы в Крокус Сити Холле - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
Теракт в "Крокус Сити Холле"
 
17:18 23.04.2024 (обновлено: 17:25 23.04.2024)
https://ria.ru/20240423/krokus-1941831895.html
Москву и Душанбе хотели поссорить через теракт, заявил посол России
Москву и Душанбе хотели поссорить через теракт, заявил посол России - РИА Новости, 23.04.2024
Москву и Душанбе хотели поссорить через теракт, заявил посол России
Задачей организаторов теракта в "Крокус сити холле" в Подмосковье было внесение раздора между народами России и Таджикистана, заявил посол РФ в Душанбе Семен... РИА Новости, 23.04.2024
2024-04-23T17:18
2024-04-23T17:25
теракт в "крокус сити холле"
россия
таджикистан
семен григорьев
крокус сити холл
в мире
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ДУШАНБЕ, 23 апр - РИА Новости. Задачей организаторов теракта в "Крокус сити холле" в Подмосковье было внесение раздора между народами России и Таджикистана, заявил посол РФ в Душанбе Семен Григорьев. "Страшный кровопролитный теракт 22 марта... с важным для теракта смыслом - внесения раздора между народами", - сказал Григорьев на круглом столе "Общая история Таджикистана и России в современном контексте". Цель мероприятия, организованного при участии Института международных исследований МГИМО МИД России, состоит, в частности, в том, чтобы найти противодействие взгляду на историю двух стран, который навязывают третьи государства. Говоря о террористическом акте, совершённом в Подмосковье 22 марта, Григорьев указал, что помимо убийства как можно большего числа граждан целью его организаторов был подрыв межнационального и межконфессионального мира в России, а также "подрыв дружеских, братских и союзнических отношений" РФ со странами Центральной Азии, прежде всего с Таджикистаном. "Сейчас очевидно, это становится главной задачей для наших оппонентов на современном этапе. И то, что подозреваемыми в этом (совершении теракта - ред.) являются граждане Таджикистана... является проявлением того, что в основе этого плана кровавых действий лежала задача вбить клин между Россией и Таджикистаном", - отметил российский дипломат. Он также обратил снимание на то, что частью этого плана является и распространение в умах молодежи двух стран заведомо предвзятых, грубо искаженных трактовок ключевых событий прошлого, а также роли России в тех событиях. "Нам необходимо спокойно и открыто обсуждать сложные вопросы нашей истории, в том числе присоединение Средней Азии к Российской империи, Октябрьскую революцию и репрессии 30-годов прошлого века", - отметил Григорьев. Террористический акт в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта. Нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. По последним данным, погибли 145 человек. Президент России Владимир Путин подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.
https://ria.ru/20240326/krokus-1935749690.html
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россия, таджикистан, семен григорьев, крокус сити холл, в мире
Теракт в "Крокус Сити Холле", Россия, Таджикистан, Семен Григорьев, Крокус Сити Холл, В мире
Москву и Душанбе хотели поссорить через теракт, заявил посол России

Посол Григорьев: терактом в "Крокусе" пытались посеять раздор между народами

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкПожарные тушат горящий концертный зал "Крокус Сити Холл", где произошел теракт. 22 марта 2024
Пожарные тушат горящий концертный зал Крокус Сити Холл, где произошел теракт. 22 марта 2024 - РИА Новости, 1920, 23.04.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Пожарные тушат горящий концертный зал "Крокус Сити Холл", где произошел теракт. 22 марта 2024. Архивное фото
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ДУШАНБЕ, 23 апр - РИА Новости. Задачей организаторов теракта в "Крокус сити холле" в Подмосковье было внесение раздора между народами России и Таджикистана, заявил посол РФ в Душанбе Семен Григорьев.
"Страшный кровопролитный теракт 22 марта... с важным для теракта смыслом - внесения раздора между народами", - сказал Григорьев на круглом столе "Общая история Таджикистана и России в современном контексте". Цель мероприятия, организованного при участии Института международных исследований МГИМО МИД России, состоит, в частности, в том, чтобы найти противодействие взгляду на историю двух стран, который навязывают третьи государства.
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Говоря о террористическом акте, совершённом в Подмосковье 22 марта, Григорьев указал, что помимо убийства как можно большего числа граждан целью его организаторов был подрыв межнационального и межконфессионального мира в России, а также "подрыв дружеских, братских и союзнических отношений" РФ со странами Центральной Азии, прежде всего с Таджикистаном. "Сейчас очевидно, это становится главной задачей для наших оппонентов на современном этапе. И то, что подозреваемыми в этом (совершении теракта - ред.) являются граждане Таджикистана... является проявлением того, что в основе этого плана кровавых действий лежала задача вбить клин между Россией и Таджикистаном", - отметил российский дипломат.
Он также обратил снимание на то, что частью этого плана является и распространение в умах молодежи двух стран заведомо предвзятых, грубо искаженных трактовок ключевых событий прошлого, а также роли России в тех событиях. "Нам необходимо спокойно и открыто обсуждать сложные вопросы нашей истории, в том числе присоединение Средней Азии к Российской империи, Октябрьскую революцию и репрессии 30-годов прошлого века", - отметил Григорьев.
Террористический акт в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта. Нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. По последним данным, погибли 145 человек. Президент России Владимир Путин подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.
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Теракт в "Крокус Сити Холле"РоссияТаджикистанСемен ГригорьевКрокус Сити ХоллВ мире
 
 
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