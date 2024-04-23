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В Петербурге спасли четырех котят, найденных в мусоровозе
В Петербурге спасли четырех котят, найденных в мусоровозе - РИА Новости, 23.04.2024
В Петербурге спасли четырех котят, найденных в мусоровозе
Четырех выброшенных котят нашли в мусоровозе в Санкт-Петербурге, сообщила группа компания "Первый Спецтранс" в Telegram-канале. РИА Новости, 23.04.2024
2024-04-23T17:46
2024-04-23T17:46
2024-04-23T19:17
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 апр — РИА Новости. Четырех выброшенных котят нашли в мусоровозе в Санкт-Петербурге, сообщила группа компания "Первый Спецтранс" в Telegram-канале."В бункере мусоровоза вновь обнаружили бесчеловечно выброшенных животных. В этот раз чудом выжили четыре котенка, которых заметил внимательный водитель Автопарка № 1 "Спецтранс", — говорится в публикации.Отмечается, что котятам на вид всего около недели. Сейчас компания ищет для котят заботливых хозяев.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
санкт-петербург, происшествия, кошки
Санкт-Петербург, Происшествия, кошки, Хорошие новости
В Петербурге спасли четырех котят, найденных в мусоровозе
Четырех выброшенных котят нашли в мусоровозе в Петербурге, им ищут новых хозяев