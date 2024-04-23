https://ria.ru/20240423/kotyata-1941840060.html

В Петербурге спасли четырех котят, найденных в мусоровозе

В Петербурге спасли четырех котят, найденных в мусоровозе - РИА Новости, 23.04.2024

В Петербурге спасли четырех котят, найденных в мусоровозе

Четырех выброшенных котят нашли в мусоровозе в Санкт-Петербурге, сообщила группа компания "Первый Спецтранс" в Telegram-канале. РИА Новости, 23.04.2024

2024-04-23T17:46

2024-04-23T17:46

2024-04-23T19:17

санкт-петербург

происшествия

кошки

хорошие новости

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 апр — РИА Новости. Четырех выброшенных котят нашли в мусоровозе в Санкт-Петербурге, сообщила группа компания "Первый Спецтранс" в Telegram-канале."В бункере мусоровоза вновь обнаружили бесчеловечно выброшенных животных. В этот раз чудом выжили четыре котенка, которых заметил внимательный водитель Автопарка № 1 "Спецтранс", — говорится в публикации.Отмечается, что котятам на вид всего около недели. Сейчас компания ищет для котят заботливых хозяев.

https://ria.ru/20240122/sobaka-1922813733.html

санкт-петербург

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

санкт-петербург, происшествия, кошки