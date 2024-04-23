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В Петербурге спасли четырех котят, найденных в мусоровозе - РИА Новости, 23.04.2024
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Хорошие новости
 
17:46 23.04.2024 (обновлено: 19:17 23.04.2024)
https://ria.ru/20240423/kotyata-1941840060.html
В Петербурге спасли четырех котят, найденных в мусоровозе
В Петербурге спасли четырех котят, найденных в мусоровозе - РИА Новости, 23.04.2024
В Петербурге спасли четырех котят, найденных в мусоровозе
Четырех выброшенных котят нашли в мусоровозе в Санкт-Петербурге, сообщила группа компания "Первый Спецтранс" в Telegram-канале. РИА Новости, 23.04.2024
2024-04-23T17:46
2024-04-23T19:17
санкт-петербург
происшествия
кошки
хорошие новости
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 апр — РИА Новости. Четырех выброшенных котят нашли в мусоровозе в Санкт-Петербурге, сообщила группа компания "Первый Спецтранс" в Telegram-канале."В бункере мусоровоза вновь обнаружили бесчеловечно выброшенных животных. В этот раз чудом выжили четыре котенка, которых заметил внимательный водитель Автопарка № 1 "Спецтранс", — говорится в публикации.Отмечается, что котятам на вид всего около недели. Сейчас компания ищет для котят заботливых хозяев.
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санкт-петербург, происшествия, кошки
Санкт-Петербург, Происшествия, кошки, Хорошие новости
В Петербурге спасли четырех котят, найденных в мусоровозе

Четырех выброшенных котят нашли в мусоровозе в Петербурге, им ищут новых хозяев

© СПЕЦЫ по отходам/TelegramКотята, найденные в мусоровозе в Петербурге
Котята, найденные в мусоровозе в Петербурге
© СПЕЦЫ по отходам/Telegram
Котята, найденные в мусоровозе в Петербурге
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 апр — РИА Новости. Четырех выброшенных котят нашли в мусоровозе в Санкт-Петербурге, сообщила группа компания "Первый Спецтранс" в Telegram-канале.
"В бункере мусоровоза вновь обнаружили бесчеловечно выброшенных животных. В этот раз чудом выжили четыре котенка, которых заметил внимательный водитель Автопарка № 1 "Спецтранс", — говорится в публикации.
© СПЕЦЫ по отходам/TelegramКотята, найденные в мусоровозе в Петербурге
Котята, найденные в мусоровозе в Петербурге
© СПЕЦЫ по отходам/Telegram
Котята, найденные в мусоровозе в Петербурге
Отмечается, что котятам на вид всего около недели. Сейчас компания ищет для котят заботливых хозяев.
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