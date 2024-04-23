https://ria.ru/20240423/konkurentsiya-1941597354.html

"Стало больше игроков". Российская экономика перешла в новую реальность

"Стало больше игроков". Российская экономика перешла в новую реальность - РИА Новости, 23.04.2024

"Стало больше игроков". Российская экономика перешла в новую реальность

Российский рынок за прошлый год оправился от последствий санкций и ковида, уверены представители бизнеса. По результатам опроса, 60% предпринимателей отмечают... РИА Новости, 23.04.2024

2024-04-23T08:00

2024-04-23T08:00

2024-04-23T08:03

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китай

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МОСКВА, 23 апр — РИА Новости, Надежда Сарапина. Российский рынок за прошлый год оправился от последствий санкций и ковида, уверены представители бизнеса. По результатам опроса, 60% предпринимателей отмечают рост конкуренции. Начать дело с нуля теперь легче, барьеров меньше. С кем приходится соревноваться компаниям и какую выгоду могут извлечь потребители — в материале РИА Новости.Дела пошли на ладИсследование организации малого и среднего предпринимательства "Опора России" показало улучшение конкурентной среды по итогам прошлого года. Деловой климат оценивали 713 респондентов, в том числе руководители компаний, индивидуальные предприниматели и самозанятые.Доля респондентов, считающих, что конкуренция усилилась, выросла на 8,7% и достигла 60%. О наибольшем давлении сообщают представители сферы образования, консалтинга и торговли. Снижение числа игроков отмечают в недвижимости, производственной и энергетической отраслях.На рост конкурентов в количественном плане указали 56% — на 15,3% больше, чем в 2022-м. На сокращение — всего 11%, это на 4,5% меньше уровня 2022-го.Высокой и очень высокой конкуренцию по-прежнему считают 55% опрошенных.Малые предприниматели соперничают в основном друг с другом (об этом заявили 36% участников) и с крупными фирмами (31%). О теневом секторе говорили 21% респондентов. Самозанятые конкуренты укрепили позиции с 8,9% в 2022-м до 11% в 2023-м.Состояние своего бизнеса положительно оценили 84% опрошенных. Высокий темп развития отметили 26% (на 8,5% больше, чем в предыдущем году), средний — 58%. О проблемах сообщили 12% предпринимателей, этот показатель уменьшился на 6,5%.Общий климатКроме того, немного улучшился и общий фон. За счет государственной поддержки, а также ухода западных компаний появилось больше возможностей. У крупных заводов, перешедших под российское руководство, появилась возможность развивать собственные бренды. Так, группа компаний "Черноголовка" будет выпускать детское питание вместо Kraft Heinz. Автомобильные предприятия постепенно наращивают локализацию производства и продвигают отечественные марки.Изменения коснулись и небольших фирм. Стало легче вести как существующий бизнес (плюс 9,5%), так и заводить новый (плюс 9,9%). Также стали доступнее госзакупки (плюс 5,1%), на 15% выросло число участников довольных работой Федеральной антимонопольной службы — теперь их 35%.Однако доля участников, указывающих на административные барьеры, все еще высока: 46%. Преодоление трудностей требует существенных затрат, говорят предприниматели. В целом проблем теперь меньше, но появились новые.Чаще всего называют потерю кадров и уход ключевых специалистов (53%). Хуже всего дела обстоят в консалтинге, образовании и строительстве. Также жалуются на высокие налоги (41%), нестабильность законодательства (35%), потерю поставщиков и сложности с приобретением зарубежного сырья (по 25%). Тем не менее последние показатели чуть ниже, чем годом ранее. А вот доступ к инфраструктуре стал хуже: проблемы возникли у 14% респондентов (в 2022-м сложности были у 11,7%). Всего семь процентов считают, что в их отраслях нет подобных препятствий.Виртуальный мирКак указывают эксперты, довольно активно развивается отечественная IT-индустрия. По оценке аналитической компании J’son & Partners Consulting, рынок российского программного обеспечения за прошлый год вырос с 56,9 до 64 миллиардов рублей. Причем больше половины (55%) пришлось на корпоративный сегмент, а 41% — на государственный. Общая доля локального ПО составила 21% в 2023-м (против 15% в 2022-м и 12% — в 2021-м)."Корпоративные коммуникации — это видео-конференц-связь, мессенджеры, почта, телефония. Российские решения смогут занять более 90% уже в 2028 году", — говорит генеральный директор IVA Technologies Станислав Иодковский. По его словам, сейчас отечественные разработчики формируют основную конкуренцию на рынке, и она только растет.Соревновательный фактор, отмечает он, стимулирует участников рынка постоянно улучшать качество решений. "В конечном счете меняется восприятие российских сервисов: пользователи видят, что качество и безопасность не уступают иностранным аналогам, а иногда даже превосходят. Так, в реестре постоянно появляются новые коммуникационные продукты, которые находят своих пользователей", — поясняет Иодковский.На руку сыграл искусственный вакуум: конкурентоспособных западных решений в России фактически не осталось.Реальный мирНа рынке товаров немного другая ситуация. Новые игроки активно заходят, а старые не спешат покидать страну и поддерживают присутствие через параллельный импорт. "К концу 2023-го в России было представлено более 340 брендов крупной бытовой техники. Из них более 70 новых", — уточняет генеральный директор бренда бытовой техники VÄRD Алексей Беляков.По мнению эксперта, неэффективные проекты отомрут, бурный рост предложения пойдет на спад в ближайшие два года.Сейчас оно растет в основном за счет молодых отечественных проектов, занимающихся изделиями на заказ в базовом и среднем ценовом сегменте, указывает Беляков. Кроме того, сами продавцы (маркетплейсы, федеральные сети и онлайн-игроки) активно создают торговые марки, а зарубежные производители из Китая и Индии пробуют выводить на рынок собственные бренды.Аналитик объясняет: конкуренция пока не оказывает ощутимого влияния на цены, поскольку в нестабильной ситуации ценообразование больше зависит от политико-экономических факторов. А перед ними все участники рынка более-менее равны.

https://ria.ru/20230311/kremniy-1856802002.html

https://ria.ru/20230228/torgovlya-1853677329.html

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экономика, технологии, россия, китай, индия