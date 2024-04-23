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"У нас катастрофа": в Киеве рассказали, с чем столкнулись ВСУ - РИА Новости, 23.04.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
18:12 23.04.2024 (обновлено: 18:57 23.04.2024)
https://ria.ru/20240423/kiev-1941849178.html
"У нас катастрофа": в Киеве рассказали, с чем столкнулись ВСУ
"У нас катастрофа": в Киеве рассказали, с чем столкнулись ВСУ - РИА Новости, 23.04.2024
"У нас катастрофа": в Киеве рассказали, с чем столкнулись ВСУ
На Украине возникло катастрофическое положение из-за отсутствия людей, способных пополнить ряды ВСУ, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в интервью РИА Новости, 23.04.2024
2024-04-23T18:12
2024-04-23T18:57
специальная военная операция на украине
в мире
украина
киев
россия
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. На Украине возникло катастрофическое положение из-за отсутствия людей, способных пополнить ряды ВСУ, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в интервью журналисту Александру Шелесту*."На Украине вообще катастрофа. &lt;…&gt; На Украине вообще нельзя набрать (призывников. — Прим. ред.) — вот о чем речь", — сказал он.Аналитик призвал не забывать о разнице потенциалов двух стран, напомнив, что российский ВВП примерно в десять раз больше украинского показателя, 37 процентов из которого тратится на оборону, а по количеству населения Россия превосходит Украину в пять раз.&quot;Поэтому на Украине вообще некого набирать. Плюс мужчины не хотят идти, потому что они задают себе нормальный вопрос: а за кого и за что воевать?&quot; — отметил Соскин.Ранее во вторник глава Минобороны Сергей Шойгу сообщил, что с начала специальной военной операции украинские войска потеряли почти 500 000 человек. Он подчеркнул, что сейчас российские подразделения владеют инициативой на всей линии боевого соприкосновения и продолжают выдавливать противника. Шойгу напомнил, что военные освободили Первомайское, Богдановку и Новомихайловку в ДНР, расширяют зону контроля в Бердычах и Георгиевке.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.
https://ria.ru/20240423/zapad-1941778719.html
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в мире, украина, киев, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Киев, Россия, Вооруженные силы Украины
"У нас катастрофа": в Киеве рассказали, с чем столкнулись ВСУ

Соскин: на Украине возникла катастрофа из-за отсутствия людей

© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкДобровольно сложившие оружие украинские военнослужащие
Добровольно сложившие оружие украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 23.04.2024
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Добровольно сложившие оружие украинские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. На Украине возникло катастрофическое положение из-за отсутствия людей, способных пополнить ряды ВСУ, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в интервью журналисту Александру Шелесту*.
"На Украине вообще катастрофа. <…> На Украине вообще нельзя набрать (призывников. — Прим. ред.) — вот о чем речь", — сказал он.
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Аналитик призвал не забывать о разнице потенциалов двух стран, напомнив, что российский ВВП примерно в десять раз больше украинского показателя, 37 процентов из которого тратится на оборону, а по количеству населения Россия превосходит Украину в пять раз.
«

"Поэтому на Украине вообще некого набирать. Плюс мужчины не хотят идти, потому что они задают себе нормальный вопрос: а за кого и за что воевать?" — отметил Соскин.

Ранее во вторник глава Минобороны Сергей Шойгу сообщил, что с начала специальной военной операции украинские войска потеряли почти 500 000 человек. Он подчеркнул, что сейчас российские подразделения владеют инициативой на всей линии боевого соприкосновения и продолжают выдавливать противника. Шойгу напомнил, что военные освободили Первомайское, Богдановку и Новомихайловку в ДНР, расширяют зону контроля в Бердычах и Георгиевке.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.
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