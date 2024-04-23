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"У нас катастрофа": в Киеве рассказали, с чем столкнулись ВСУ
"У нас катастрофа": в Киеве рассказали, с чем столкнулись ВСУ - РИА Новости, 23.04.2024
"У нас катастрофа": в Киеве рассказали, с чем столкнулись ВСУ
На Украине возникло катастрофическое положение из-за отсутствия людей, способных пополнить ряды ВСУ, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в интервью РИА Новости, 23.04.2024
2024-04-23T18:12
2024-04-23T18:12
2024-04-23T18:57
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МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. На Украине возникло катастрофическое положение из-за отсутствия людей, способных пополнить ряды ВСУ, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в интервью журналисту Александру Шелесту*."На Украине вообще катастрофа. <…> На Украине вообще нельзя набрать (призывников. — Прим. ред.) — вот о чем речь", — сказал он.Аналитик призвал не забывать о разнице потенциалов двух стран, напомнив, что российский ВВП примерно в десять раз больше украинского показателя, 37 процентов из которого тратится на оборону, а по количеству населения Россия превосходит Украину в пять раз."Поэтому на Украине вообще некого набирать. Плюс мужчины не хотят идти, потому что они задают себе нормальный вопрос: а за кого и за что воевать?" — отметил Соскин.Ранее во вторник глава Минобороны Сергей Шойгу сообщил, что с начала специальной военной операции украинские войска потеряли почти 500 000 человек. Он подчеркнул, что сейчас российские подразделения владеют инициативой на всей линии боевого соприкосновения и продолжают выдавливать противника. Шойгу напомнил, что военные освободили Первомайское, Богдановку и Новомихайловку в ДНР, расширяют зону контроля в Бердычах и Георгиевке.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.
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"У нас катастрофа": в Киеве рассказали, с чем столкнулись ВСУ
Соскин: на Украине возникла катастрофа из-за отсутствия людей