https://ria.ru/20240423/ivanov-1941890978.html
Задержанный замглавы Минобороны присутствовал на заседании коллегии
Задержанный замглавы Минобороны присутствовал на заседании коллегии - РИА Новости, 23.04.2024
Задержанный замглавы Минобороны присутствовал на заседании коллегии
Задержанный заместитель главы Минобороны РФ Тимур Иванов ещё днем во вторник присутствовал на заседании коллегии министерства, следует из видео,... РИА Новости, 23.04.2024
2024-04-23T22:22
2024-04-23T22:22
2024-04-23T23:20
россия
тимур иванов
сергей шойгу
владимир путин
следственный комитет россии (ск рф)
дело замминистра обороны тимура иванова
происшествия
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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Задержанный заместитель главы Минобороны РФ Тимур Иванов ещё днем во вторник присутствовал на заседании коллегии министерства, следует из видео, предоставленного МО РФ. Днем 23 апреля министерство распространило видео, на котором его глава, генерал армии Сергей Шойгу произносит вступительное слово на заседании коллегии Минобороны РФ, посвященном ситуации в зоне спецоперации и работе Ленинградского и Московского военных округов. На кадрах видно, что на мероприятии присутствует и Тимур Иванов. Во вторник вечером СК РФ сообщил, что Иванов задержан по подозрению в совершении преступления, предусмотренного частью 6 статьи 290 УК РФ. По делу проводятся необходимые следственные действия. Президенту России Владимиру Путину было доложено о задержании, заранее был поставлен в известность министр обороны Сергей Шойгу, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
https://ria.ru/20240423/ivanov-1941888190.html
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россия, тимур иванов, сергей шойгу, владимир путин, следственный комитет россии (ск рф), дело замминистра обороны тимура иванова, происшествия
Россия, Тимур Иванов, Сергей Шойгу, Владимир Путин, Следственный комитет России (СК РФ), Дело замминистра обороны Тимура Иванова, Происшествия
Задержанный замглавы Минобороны присутствовал на заседании коллегии
Замглавы Минобороны Иванов еще днем присутствовал на заседании коллегии