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СК рассказал подробности о деле замминистра обороны Иванова - РИА Новости, 23.04.2024
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21:53 23.04.2024 (обновлено: 22:21 23.04.2024)
https://ria.ru/20240423/ivanov-1941888190.html
СК рассказал подробности о деле замминистра обороны Иванова
СК рассказал подробности о деле замминистра обороны Иванова - РИА Новости, 23.04.2024
СК рассказал подробности о деле замминистра обороны Иванова
По делу заместителя министра обороны РФ Тимура Иванова, задержанного во вторник по статье о получении взятки, проводятся необходимые следственные действия,... РИА Новости, 23.04.2024
2024-04-23T21:53
2024-04-23T22:21
происшествия
следственный комитет россии (ск рф)
тимур иванов
владимир путин
сергей шойгу
дело замминистра обороны тимура иванова
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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. По делу заместителя министра обороны РФ Тимура Иванова, задержанного во вторник по статье о получении взятки, проводятся необходимые следственные действия, сообщает СК РФ.Ранее во вторник СК РФ сообщил, что Иванов задержан по подозрению в совершении преступления, предусмотренного частью 6 статьи 290 УК РФ. Президенту России Владимиру Путину было доложено о задержании, заранее был поставлен в известность министр обороны Сергей Шойгу, сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков."Проводятся необходимые следственные действия", - говорится в сообщении в Telegram-канале СК.
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происшествия, следственный комитет россии (ск рф), тимур иванов, владимир путин, сергей шойгу, дело замминистра обороны тимура иванова
Происшествия, Следственный комитет России (СК РФ), Тимур Иванов, Владимир Путин, Сергей Шойгу, Дело замминистра обороны Тимура Иванова
СК рассказал подробности о деле замминистра обороны Иванова

СК: по делу замминистра обороны Иванова проводятся следственные действия

© РИА Новости / Кирилл Брага | Перейти в медиабанкЗаместитель министра обороны Иванов
Заместитель министра обороны Иванов - РИА Новости, 1920, 23.04.2024
© РИА Новости / Кирилл Брага
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Заместитель министра обороны Иванов. Архивное фото
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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. По делу заместителя министра обороны РФ Тимура Иванова, задержанного во вторник по статье о получении взятки, проводятся необходимые следственные действия, сообщает СК РФ.
Ранее во вторник СК РФ сообщил, что Иванов задержан по подозрению в совершении преступления, предусмотренного частью 6 статьи 290 УК РФ. Президенту России Владимиру Путину было доложено о задержании, заранее был поставлен в известность министр обороны Сергей Шойгу, сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
"Проводятся необходимые следственные действия", - говорится в сообщении в Telegram-канале СК.
 
ПроисшествияСледственный комитет России (СК РФ)Тимур ИвановВладимир ПутинСергей ШойгуДело замминистра обороны Тимура Иванова
 
 
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