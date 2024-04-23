https://ria.ru/20240423/ivanov-1941888190.html

СК рассказал подробности о деле замминистра обороны Иванова

СК рассказал подробности о деле замминистра обороны Иванова - РИА Новости, 23.04.2024

СК рассказал подробности о деле замминистра обороны Иванова

По делу заместителя министра обороны РФ Тимура Иванова, задержанного во вторник по статье о получении взятки, проводятся необходимые следственные действия,... РИА Новости, 23.04.2024

2024-04-23T21:53

2024-04-23T21:53

2024-04-23T22:21

происшествия

следственный комитет россии (ск рф)

тимур иванов

владимир путин

сергей шойгу

дело замминистра обороны тимура иванова

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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. По делу заместителя министра обороны РФ Тимура Иванова, задержанного во вторник по статье о получении взятки, проводятся необходимые следственные действия, сообщает СК РФ.Ранее во вторник СК РФ сообщил, что Иванов задержан по подозрению в совершении преступления, предусмотренного частью 6 статьи 290 УК РФ. Президенту России Владимиру Путину было доложено о задержании, заранее был поставлен в известность министр обороны Сергей Шойгу, сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков."Проводятся необходимые следственные действия", - говорится в сообщении в Telegram-канале СК.

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2024

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, следственный комитет россии (ск рф), тимур иванов, владимир путин, сергей шойгу, дело замминистра обороны тимура иванова