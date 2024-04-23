https://ria.ru/20240423/inostranets-1941865329.html

Иностранца, оскорбившего бойца UFC в Челябинске, выдворят из России

Иностранца, оскорбившего бойца UFC в Челябинске, выдворят из России - РИА Новости, 23.04.2024

Иностранца, оскорбившего бойца UFC в Челябинске, выдворят из России

Суд назначил административный штраф и выдворение за пределы России 24-летнему иностранному гражданину, оскорбившему девушек, одна из которых оказалась бойцом... РИА Новости, 23.04.2024

2024-04-23T19:18

2024-04-23T19:18

2024-04-23T20:19

происшествия

россия

челябинск

таджикистан

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ЧЕЛЯБИНСК, 23 апр — РИА Новости. Суд назначил административный штраф и выдворение за пределы России 24-летнему иностранному гражданину, оскорбившему девушек, одна из которых оказалась бойцом UFC, передает пресс-служба ГУ МВД России по региону."Постановлением Тракторозаводского районного суда Челябинска он признан виновным. <…> Ему назначено наказание — административный штраф и выдворение за пределы Российской Федерации в виде принудительного и контролируемого перемещения через государственную границу за пределы Российской Федерации", — говорится в заявлении. Иностранца признали виновным по административной статье за нарушение правил въезда в Россию либо режима пребывания или проживания.Ранее в СМИ и соцсетях появилось несколько видео с конфликтом двух велосипедисток с уроженцем Таджикистана. Сначала водитель преследовал их на автомобиле, а позже попытался наехать на них. Девушки остановились, ожидая извинений от него, но вместо этого тот вышел из машины и стал их оскорблять. Позже выяснилось, что одна из девушек, с короткой стрижкой — это Ирина Алексеева, профессиональный боец смешанных единоборств UFC. ГУ МВД России сообщало, что для разбирательства в отдел полиции доставлен 40-летний челябинец.Впоследствии задержанный рассказал, что принадлежащей ему машиной управляет его 24-летний брат, гражданин другого государства, который приехал в марте на заработки.

https://ria.ru/20240419/migranty-1940911161.html

https://ria.ru/20240422/sk-1941488891.html

россия

челябинск

таджикистан

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, россия, челябинск, таджикистан