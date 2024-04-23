https://ria.ru/20240423/importozameschenie-1941763429.html

В ОПК выявили факты невыполнения мероприятий по импортозамещению

В ОПК выявили факты невыполнения мероприятий по импортозамещению - РИА Новости, 23.04.2024

В ОПК выявили факты невыполнения мероприятий по импортозамещению

В ОПК в 2023 году выявлены факты невыполнения мероприятий по импортозамещению вооружений, военной и специальной техники, сообщил на заседании комитета Совета... РИА Новости, 23.04.2024

2024-04-23T13:44

2024-04-23T13:44

2024-04-23T13:44

россия

анатолий разинкин

совет федерации рф

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0a/1908722808_0:15:3072:1743_1920x0_80_0_0_94e8f289320ed7b913f59ca4864da6a9.jpg

МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. В ОПК в 2023 году выявлены факты невыполнения мероприятий по импортозамещению вооружений, военной и специальной техники, сообщил на заседании комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству первый замгенпрокурора РФ Анатолий Разинкин. "Продолжалась работа по надзору в сфере оборонно-промышленного комплекса. В ходе надзорных мероприятий выявлялись факты невыполнения мероприятий по импортозамещению вооружений, военной и специальной техники, нарушения условий контрактов на проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ", - сказал Разинкин.

https://ria.ru/20231225/vooruzheniya-1917831229.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, анатолий разинкин, совет федерации рф, происшествия