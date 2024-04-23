https://ria.ru/20240423/importozameschenie-1941763429.html
В ОПК выявили факты невыполнения мероприятий по импортозамещению
В ОПК выявили факты невыполнения мероприятий по импортозамещению - РИА Новости, 23.04.2024
В ОПК выявили факты невыполнения мероприятий по импортозамещению
В ОПК в 2023 году выявлены факты невыполнения мероприятий по импортозамещению вооружений, военной и специальной техники, сообщил на заседании комитета Совета... РИА Новости, 23.04.2024
2024-04-23T13:44
2024-04-23T13:44
2024-04-23T13:44
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анатолий разинкин
совет федерации рф
происшествия
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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. В ОПК в 2023 году выявлены факты невыполнения мероприятий по импортозамещению вооружений, военной и специальной техники, сообщил на заседании комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству первый замгенпрокурора РФ Анатолий Разинкин. "Продолжалась работа по надзору в сфере оборонно-промышленного комплекса. В ходе надзорных мероприятий выявлялись факты невыполнения мероприятий по импортозамещению вооружений, военной и специальной техники, нарушения условий контрактов на проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ", - сказал Разинкин.
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россия, анатолий разинкин, совет федерации рф, происшествия
Россия, Анатолий Разинкин, Совет Федерации РФ, Происшествия
В ОПК выявили факты невыполнения мероприятий по импортозамещению
В ОПК выявили факты невыполнения мероприятий по импортозамещению оружия в 2023