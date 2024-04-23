https://ria.ru/20240423/general-1941839140.html

Все рушится. Американский генерал набросился на Байдена из-за Украины

Все рушится. Американский генерал набросился на Байдена из-за Украины - РИА Новости, 23.04.2024

Все рушится. Американский генерал набросился на Байдена из-за Украины

Российская армия продвигается на поле боя, используя больше людей и техники, чем ВСУ, в то время как у администрации Джо Байдена нет никакого плана, заявил... РИА Новости, 23.04.2024

2024-04-23T17:38

2024-04-23T17:38

2024-04-23T18:43

специальная военная операция на украине

в мире

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украина

джо байден

сергей шойгу

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Российская армия продвигается на поле боя, используя больше людей и техники, чем ВСУ, в то время как у администрации Джо Байдена нет никакого плана, заявил американский генерал в отставке Кит Келлог в интервью Fox Business."Сейчас русские продвигаются <…>. Они задействуют больше людей, больше техники, больше боеприпасов, больше брони, больше артиллерии, чем можно выдержать. И именно это всегда вызывало у меня опасения: когда дело доходит до войны на истощение, украинцы оказываются в невыгодном положении", — сказал офицер.По его словам, глядя на технику, которую США отправляют Украине, хочется спросить, в чем заключается конечная цель. Келлог выразил уверенность, что у администрации Байдена нет четкого плана на этот счет.Генерал также упрекнул Вашингтон в том, что руководство США занимается Украиной и не решает самую главную проблему национальной безопасности — вопрос границы на юге страны."Мир рушится прямо на нас. И дело не только в южной границе. Взгляните на то, что происходит на Ближнем Востоке, что происходит на Дальнем Востоке, что происходит в Европе, — это все серьезные проблемы, а наша администрация просто закрывает на это глаза", — отметил Келлог.Ранее во вторник глава Минобороны Сергей Шойгу сообщил, что с начала специальной военной операции украинские войска потеряли почти 500 000 человек. Он подчеркнул, что сейчас российские подразделения владеют инициативой на всей линии боевого соприкосновения и продолжают выдавливать противника. Шойгу напомнил, что военные освободили Первомайское, Богдановку и Новомихайловку в ДНР, расширяют зону контроля в Бердычах и Георгиевке.

https://ria.ru/20240423/senat-1941810934.html

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сша

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в мире, сша, украина, джо байден, сергей шойгу, вооруженные силы украины