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Все рушится. Американский генерал набросился на Байдена из-за Украины
Все рушится. Американский генерал набросился на Байдена из-за Украины - РИА Новости, 23.04.2024
Все рушится. Американский генерал набросился на Байдена из-за Украины
Российская армия продвигается на поле боя, используя больше людей и техники, чем ВСУ, в то время как у администрации Джо Байдена нет никакого плана, заявил... РИА Новости, 23.04.2024
2024-04-23T17:38
2024-04-23T17:38
2024-04-23T18:43
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Российская армия продвигается на поле боя, используя больше людей и техники, чем ВСУ, в то время как у администрации Джо Байдена нет никакого плана, заявил американский генерал в отставке Кит Келлог в интервью Fox Business."Сейчас русские продвигаются <…>. Они задействуют больше людей, больше техники, больше боеприпасов, больше брони, больше артиллерии, чем можно выдержать. И именно это всегда вызывало у меня опасения: когда дело доходит до войны на истощение, украинцы оказываются в невыгодном положении", — сказал офицер.По его словам, глядя на технику, которую США отправляют Украине, хочется спросить, в чем заключается конечная цель. Келлог выразил уверенность, что у администрации Байдена нет четкого плана на этот счет.Генерал также упрекнул Вашингтон в том, что руководство США занимается Украиной и не решает самую главную проблему национальной безопасности — вопрос границы на юге страны."Мир рушится прямо на нас. И дело не только в южной границе. Взгляните на то, что происходит на Ближнем Востоке, что происходит на Дальнем Востоке, что происходит в Европе, — это все серьезные проблемы, а наша администрация просто закрывает на это глаза", — отметил Келлог.Ранее во вторник глава Минобороны Сергей Шойгу сообщил, что с начала специальной военной операции украинские войска потеряли почти 500 000 человек. Он подчеркнул, что сейчас российские подразделения владеют инициативой на всей линии боевого соприкосновения и продолжают выдавливать противника. Шойгу напомнил, что военные освободили Первомайское, Богдановку и Новомихайловку в ДНР, расширяют зону контроля в Бердычах и Георгиевке.
https://ria.ru/20240423/senat-1941810934.html
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в мире, сша, украина, джо байден, сергей шойгу, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Украина, Джо Байден, Сергей Шойгу, Вооруженные силы Украины
Все рушится. Американский генерал набросился на Байдена из-за Украины
Американский генерал: Россия продвигается на поле боя, а у Байдена нет плана