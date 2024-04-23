https://ria.ru/20240423/erdogan-1941740779.html

Эрдоган заявил об установлении нового порядка в Закавказье

Эрдоган заявил об установлении нового порядка в Закавказье - РИА Новости, 23.04.2024

Эрдоган заявил об установлении нового порядка в Закавказье

В регионе Южного Кавказа устанавливается новый порядок, премьер-министр Армении понимает это, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган журналистам в... РИА Новости, 23.04.2024

2024-04-23T12:29

2024-04-23T12:29

2024-04-23T14:16

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турция

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реджеп тайип эрдоган

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АНКАРА, 23 апр — РИА Новости. В регионе Южного Кавказа устанавливается новый порядок, премьер-министр Армении понимает это, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган журналистам в самолете, возвращаясь из Ирака.Пашинян ранее заявил, что армянская сторона привержена повестке урегулирования отношений с Турцией. "В регионе устанавливается новый порядок. Пришло время отбросить беспочвенные воспоминания. Всегда лучше действовать в соответствии с реалиями времени, чем опираться на сфабрикованные истории, не имеющие никакой связи с реальностью. Теперь это понял и Пашинян", — сказал турецкий лидер журналистам в самолете, возвращаясь из Ирака.По его словам, историки первыми разбираются с тем, что было в прошлом. "Мы с самого начала открыто говорили об этом и заявили, что можем открыть свои архивы, и мы это сделали. Теперь настало время создать новую дорожную карту на реалистичной основе", — заявил Эрдоган, выразив надежду, что Армения "выберет путь создания новых начал для светлого завтра" и "начнется новая эра". Между Турцией и Арменией отсутствуют дипломатические отношения, граница закрыта с 1993 года по инициативе Анкары. Сложные отношения между странами вызваны рядом обстоятельств, связанных, в частности, с поддержкой Анкарой азербайджанской позиции в карабахской проблеме и острой реакцией Турции на процесс международного признания геноцида армян в Османской империи. В Москве в январе 2022 года состоялась первая встреча спецпредставителей по процессу нормализации между Арменией и Турцией — зампреда парламента Армении Рубена Рубиняна и бывшего посла Турции в США Сердара Кылыча. В ноябре 2023 года глава комитета по госдоходам Рустам Бадасян заявил, что КПП "Маргара" на армяно-турецкой границе, действовавший в советский период, построен практически с нуля. По его словам, пункт пропуска сможет заработать после реализации договоренности между двумя странами об открытии сухопутной границы для граждан третьих стран и обладателей дипломатических паспортов.

https://ria.ru/20230919/karabakh-1897383509.html

https://ria.ru/20240302/granitsa-1930687073.html

https://ria.ru/20230925/nakhichevan-1898496635.html

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в мире, турция, армения, анкара (провинция), никол пашинян, реджеп тайип эрдоган