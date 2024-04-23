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Патрушев провел переговоры в Петербурге с лидером Республики Сербской - РИА Новости, 23.04.2024
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11:38 23.04.2024
https://ria.ru/20240423/dodik-1941721880.html
Патрушев провел переговоры в Петербурге с лидером Республики Сербской
Патрушев провел переговоры в Петербурге с лидером Республики Сербской - РИА Новости, 23.04.2024
Патрушев провел переговоры в Петербурге с лидером Республики Сербской
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев на полях международной встречи по безопасности в Санкт-Петербурге побеседовал с президентом Республики... РИА Новости, 23.04.2024
2024-04-23T11:38
2024-04-23T11:38
россия
республика сербская
санкт-петербург
милорад додик
николай патрушев
политика
босния и герцеговина
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 апр - РИА Новости. Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев на полях международной встречи по безопасности в Санкт-Петербурге побеседовал с президентом Республики Сербской Милорадом Додиком. "Обсуждены вопросы взаимодействия России и Республики Сербской в различных сферах. Стороны выразили удовлетворение развитием всего комплекса межгосударственного сотрудничества. Состоялся обмен мнениями по ситуации на Балканах и в целом в Европе", - проинформировали в пресс-службе аппарата Совбеза РФ. Патрушев выразил признательность Додику за решение объявить траур в память о жертвах терактов в подмосковном "Крокус сити холле". "Важную роль в углублении двустороннего взаимодействия играют ваши личные доверительные контакты с президентом России Владимиром Путиным", - отметил Патрушев. "Отмечаем совпадение наших подходов к ситуации на Балканах, в Европе и в мире в целом. Нам хорошо известно, что на Баня-Луку оказывается беспрецедентное давление", - добавил он. "В данном контексте нам особенно ценна принципиальная позиция против присоединения к санкциям, ваша твердая и последовательная линия по украинскому кризису", - подчеркнул секретарь Совбеза РФ.
https://ria.ru/20240417/serbiya-1940151533.html
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россия, республика сербская, санкт-петербург, милорад додик, николай патрушев, политика, босния и герцеговина
Россия, Республика Сербская, Санкт-Петербург, Милорад Додик, Николай Патрушев, Политика, Босния и Герцеговина
Патрушев провел переговоры в Петербурге с лидером Республики Сербской

Патрушев и Додик обсудили в Петербурге ситуацию на Балканах и в целом в Европе

© Sputnik / Виктор Толочко | Перейти в медиабанкСекретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев - РИА Новости, 1920, 23.04.2024
© Sputnik / Виктор Толочко
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Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 апр - РИА Новости. Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев на полях международной встречи по безопасности в Санкт-Петербурге побеседовал с президентом Республики Сербской Милорадом Додиком.
"Обсуждены вопросы взаимодействия России и Республики Сербской в различных сферах. Стороны выразили удовлетворение развитием всего комплекса межгосударственного сотрудничества. Состоялся обмен мнениями по ситуации на Балканах и в целом в Европе", - проинформировали в пресс-службе аппарата Совбеза РФ.
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"Важную роль в углублении двустороннего взаимодействия играют ваши личные доверительные контакты с президентом России Владимиром Путиным", - отметил Патрушев. "Отмечаем совпадение наших подходов к ситуации на Балканах, в Европе и в мире в целом. Нам хорошо известно, что на Баня-Луку оказывается беспрецедентное давление", - добавил он.
"В данном контексте нам особенно ценна принципиальная позиция против присоединения к санкциям, ваша твердая и последовательная линия по украинскому кризису", - подчеркнул секретарь Совбеза РФ.
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РоссияРеспублика СербскаяСанкт-ПетербургМилорад ДодикНиколай ПатрушевПолитикаБосния и Герцеговина
 
 
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