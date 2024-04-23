https://ria.ru/20240423/dodik-1941721880.html
Патрушев провел переговоры в Петербурге с лидером Республики Сербской
Патрушев провел переговоры в Петербурге с лидером Республики Сербской - РИА Новости, 23.04.2024
Патрушев провел переговоры в Петербурге с лидером Республики Сербской
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев на полях международной встречи по безопасности в Санкт-Петербурге побеседовал с президентом Республики... РИА Новости, 23.04.2024
2024-04-23T11:38
2024-04-23T11:38
2024-04-23T11:38
россия
республика сербская
санкт-петербург
милорад додик
николай патрушев
политика
босния и герцеговина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/17/1879985212_285:0:2958:1504_1920x0_80_0_0_fa224e388555a849e43849879c87627c.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 апр - РИА Новости. Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев на полях международной встречи по безопасности в Санкт-Петербурге побеседовал с президентом Республики Сербской Милорадом Додиком. "Обсуждены вопросы взаимодействия России и Республики Сербской в различных сферах. Стороны выразили удовлетворение развитием всего комплекса межгосударственного сотрудничества. Состоялся обмен мнениями по ситуации на Балканах и в целом в Европе", - проинформировали в пресс-службе аппарата Совбеза РФ. Патрушев выразил признательность Додику за решение объявить траур в память о жертвах терактов в подмосковном "Крокус сити холле". "Важную роль в углублении двустороннего взаимодействия играют ваши личные доверительные контакты с президентом России Владимиром Путиным", - отметил Патрушев. "Отмечаем совпадение наших подходов к ситуации на Балканах, в Европе и в мире в целом. Нам хорошо известно, что на Баня-Луку оказывается беспрецедентное давление", - добавил он. "В данном контексте нам особенно ценна принципиальная позиция против присоединения к санкциям, ваша твердая и последовательная линия по украинскому кризису", - подчеркнул секретарь Совбеза РФ.
https://ria.ru/20240417/serbiya-1940151533.html
https://ria.ru/20240408/genotsid-1938428546.html
россия
республика сербская
санкт-петербург
босния и герцеговина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/17/1879985212_266:0:2997:2048_1920x0_80_0_0_c0a2a8be5e1bea6a891c7c5cf88b9104.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, республика сербская, санкт-петербург, милорад додик, николай патрушев, политика, босния и герцеговина
Россия, Республика Сербская, Санкт-Петербург, Милорад Додик, Николай Патрушев, Политика, Босния и Герцеговина
Патрушев провел переговоры в Петербурге с лидером Республики Сербской
Патрушев и Додик обсудили в Петербурге ситуацию на Балканах и в целом в Европе