https://ria.ru/20240423/dodik-1941721880.html

Патрушев провел переговоры в Петербурге с лидером Республики Сербской

Патрушев провел переговоры в Петербурге с лидером Республики Сербской - РИА Новости, 23.04.2024

Патрушев провел переговоры в Петербурге с лидером Республики Сербской

Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев на полях международной встречи по безопасности в Санкт-Петербурге побеседовал с президентом Республики... РИА Новости, 23.04.2024

2024-04-23T11:38

2024-04-23T11:38

2024-04-23T11:38

россия

республика сербская

санкт-петербург

милорад додик

николай патрушев

политика

босния и герцеговина

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 апр - РИА Новости. Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев на полях международной встречи по безопасности в Санкт-Петербурге побеседовал с президентом Республики Сербской Милорадом Додиком. "Обсуждены вопросы взаимодействия России и Республики Сербской в различных сферах. Стороны выразили удовлетворение развитием всего комплекса межгосударственного сотрудничества. Состоялся обмен мнениями по ситуации на Балканах и в целом в Европе", - проинформировали в пресс-службе аппарата Совбеза РФ. Патрушев выразил признательность Додику за решение объявить траур в память о жертвах терактов в подмосковном "Крокус сити холле". "Важную роль в углублении двустороннего взаимодействия играют ваши личные доверительные контакты с президентом России Владимиром Путиным", - отметил Патрушев. "Отмечаем совпадение наших подходов к ситуации на Балканах, в Европе и в мире в целом. Нам хорошо известно, что на Баня-Луку оказывается беспрецедентное давление", - добавил он. "В данном контексте нам особенно ценна принципиальная позиция против присоединения к санкциям, ваша твердая и последовательная линия по украинскому кризису", - подчеркнул секретарь Совбеза РФ.

https://ria.ru/20240417/serbiya-1940151533.html

https://ria.ru/20240408/genotsid-1938428546.html

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республика сербская

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, республика сербская, санкт-петербург, милорад додик, николай патрушев, политика, босния и герцеговина