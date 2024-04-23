https://ria.ru/20240423/china-1941770788.html

В Китае заявили о поддержке усилий России по обеспечению нацбезопасности

В Китае заявили о поддержке усилий России по обеспечению нацбезопасности - РИА Новости, 23.04.2024

В Китае заявили о поддержке усилий России по обеспечению нацбезопасности

Пекин категорически осуждает любые формы терроризма и полностью поддерживает усилия Москвы по обеспечению национальной безопасности, заявил член политбюро ЦК... РИА Новости, 23.04.2024

2024-04-23T14:25

2024-04-23T14:25

2024-04-23T14:25

теракт в "крокус сити холле"

в мире

китай

россия

пекин

николай патрушев

си цзиньпин

владимир путин

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 апр - РИА Новости. Пекин категорически осуждает любые формы терроризма и полностью поддерживает усилия Москвы по обеспечению национальной безопасности, заявил член политбюро ЦК Компартии Китая, секретарь политико-юридической комиссии Чэнь Вэньцин на встрече с секретарем Совбеза РФ Николаем Патрушевым. "Совсем недавно в Подмосковье произошел чудовищный теракт, который унес жизни множества людей. Председатель (КНР) Си Цзиньпин от имени китайского правительства и китайского народа сразу же направил президенту России Владимиру Путину телеграмму соболезнований", - указал он. "Китайская сторона категорически выступает против терроризма во всех его проявлениях, осуждает данный теракт, а также поддерживает все усилия российской стороны, направленные на обеспечение национальной безопасности", - добавил Чэнь Вэньцин. Он выразил российскому народу соболезнования в связи с терактом.

https://ria.ru/20240323/terakt-1935189877.html

китай

россия

пекин

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, китай, россия, пекин, николай патрушев, си цзиньпин, владимир путин