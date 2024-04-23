https://ria.ru/20240423/china-1941770788.html
В Китае заявили о поддержке усилий России по обеспечению нацбезопасности
В Китае заявили о поддержке усилий России по обеспечению нацбезопасности - РИА Новости, 23.04.2024
В Китае заявили о поддержке усилий России по обеспечению нацбезопасности
Пекин категорически осуждает любые формы терроризма и полностью поддерживает усилия Москвы по обеспечению национальной безопасности, заявил член политбюро ЦК... РИА Новости, 23.04.2024
2024-04-23T14:25
2024-04-23T14:25
2024-04-23T14:25
теракт в "крокус сити холле"
в мире
китай
россия
пекин
николай патрушев
си цзиньпин
владимир путин
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 апр - РИА Новости. Пекин категорически осуждает любые формы терроризма и полностью поддерживает усилия Москвы по обеспечению национальной безопасности, заявил член политбюро ЦК Компартии Китая, секретарь политико-юридической комиссии Чэнь Вэньцин на встрече с секретарем Совбеза РФ Николаем Патрушевым. "Совсем недавно в Подмосковье произошел чудовищный теракт, который унес жизни множества людей. Председатель (КНР) Си Цзиньпин от имени китайского правительства и китайского народа сразу же направил президенту России Владимиру Путину телеграмму соболезнований", - указал он. "Китайская сторона категорически выступает против терроризма во всех его проявлениях, осуждает данный теракт, а также поддерживает все усилия российской стороны, направленные на обеспечение национальной безопасности", - добавил Чэнь Вэньцин. Он выразил российскому народу соболезнования в связи с терактом.
https://ria.ru/20240323/terakt-1935189877.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, китай, россия, пекин, николай патрушев, си цзиньпин, владимир путин
Теракт в "Крокус Сити Холле", В мире, Китай, Россия, Пекин, Николай Патрушев, Си Цзиньпин, Владимир Путин
В Китае заявили о поддержке усилий России по обеспечению нацбезопасности
Секретарь политбюро ЦК КПК Чэнь Вэньцин: Пекин осуждает любые формы терроризма