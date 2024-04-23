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В Китае заявили о поддержке усилий России по обеспечению нацбезопасности - РИА Новости, 23.04.2024
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Последствия стрельбы в Крокус Сити Холле - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
Теракт в "Крокус Сити Холле"
 
14:25 23.04.2024
https://ria.ru/20240423/china-1941770788.html
В Китае заявили о поддержке усилий России по обеспечению нацбезопасности
В Китае заявили о поддержке усилий России по обеспечению нацбезопасности - РИА Новости, 23.04.2024
В Китае заявили о поддержке усилий России по обеспечению нацбезопасности
Пекин категорически осуждает любые формы терроризма и полностью поддерживает усилия Москвы по обеспечению национальной безопасности, заявил член политбюро ЦК... РИА Новости, 23.04.2024
2024-04-23T14:25
2024-04-23T14:25
теракт в "крокус сити холле"
в мире
китай
россия
пекин
николай патрушев
си цзиньпин
владимир путин
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 апр - РИА Новости. Пекин категорически осуждает любые формы терроризма и полностью поддерживает усилия Москвы по обеспечению национальной безопасности, заявил член политбюро ЦК Компартии Китая, секретарь политико-юридической комиссии Чэнь Вэньцин на встрече с секретарем Совбеза РФ Николаем Патрушевым. "Совсем недавно в Подмосковье произошел чудовищный теракт, который унес жизни множества людей. Председатель (КНР) Си Цзиньпин от имени китайского правительства и китайского народа сразу же направил президенту России Владимиру Путину телеграмму соболезнований", - указал он. "Китайская сторона категорически выступает против терроризма во всех его проявлениях, осуждает данный теракт, а также поддерживает все усилия российской стороны, направленные на обеспечение национальной безопасности", - добавил Чэнь Вэньцин. Он выразил российскому народу соболезнования в связи с терактом.
https://ria.ru/20240323/terakt-1935189877.html
китай
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в мире, китай, россия, пекин, николай патрушев, си цзиньпин, владимир путин
Теракт в "Крокус Сити Холле", В мире, Китай, Россия, Пекин, Николай Патрушев, Си Цзиньпин, Владимир Путин
В Китае заявили о поддержке усилий России по обеспечению нацбезопасности

Секретарь политбюро ЦК КПК Чэнь Вэньцин: Пекин осуждает любые формы терроризма

© РИА Новости / Николай Разуваев | Перейти в медиабанкФлаг Китая на доме в историческом центре Пекина
Флаг Китая на доме в историческом центре Пекина - РИА Новости, 1920, 23.04.2024
© РИА Новости / Николай Разуваев
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Флаг Китая на доме в историческом центре Пекина. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 апр - РИА Новости. Пекин категорически осуждает любые формы терроризма и полностью поддерживает усилия Москвы по обеспечению национальной безопасности, заявил член политбюро ЦК Компартии Китая, секретарь политико-юридической комиссии Чэнь Вэньцин на встрече с секретарем Совбеза РФ Николаем Патрушевым.
"Совсем недавно в Подмосковье произошел чудовищный теракт, который унес жизни множества людей. Председатель (КНР) Си Цзиньпин от имени китайского правительства и китайского народа сразу же направил президенту России Владимиру Путину телеграмму соболезнований", - указал он.
"Китайская сторона категорически выступает против терроризма во всех его проявлениях, осуждает данный теракт, а также поддерживает все усилия российской стороны, направленные на обеспечение национальной безопасности", - добавил Чэнь Вэньцин.
Он выразил российскому народу соболезнования в связи с терактом.
Место теракта в концертном зале Крокус Сити Холл - РИА Новости, 1920, 23.03.2024
Китай решительно осудил теракт в "Крокус Сити Холле"
23 марта, 08:34
 
Теракт в "Крокус Сити Холле"В миреКитайРоссияПекинНиколай ПатрушевСи ЦзиньпинВладимир Путин
 
 
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