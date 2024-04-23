Рейтинг@Mail.ru
Визит Блинкена в Китай: наконец-то он нашел время и место - РИА Новости, 23.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:00 23.04.2024 (обновлено: 08:01 23.04.2024)
https://ria.ru/20240423/blinken-1941612255.html
Визит Блинкена в Китай: наконец-то он нашел время и место
Визит Блинкена в Китай: наконец-то он нашел время и место - РИА Новости, 23.04.2024
Визит Блинкена в Китай: наконец-то он нашел время и место
Завтра начинается визит в Китай Энтони Блинкена — американский госсекретарь хочет обсудить как двусторонние отношения, так и мировую повестку. Решение о визите... РИА Новости, 23.04.2024
2024-04-23T08:00
2024-04-23T08:01
в мире
китай
пекин
энтони блинкен
си цзиньпин
государственный департамент сша
сша
америка
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/16/1941617400_0:1:1792:1009_1920x0_80_0_0_30fa9c1675201a43774aaf95a65ab603.jpg
Завтра начинается визит в Китай Энтони Блинкена — американский госсекретарь хочет обсудить как двусторонние отношения, так и мировую повестку. Решение о визите было принято недавно — в ходе телефонного разговора Байдена и Си Цзиньпина, ведь два руководителя встречались пять месяцев назад, а существенных подвижек в выполнении достигнутых ими договоренностей так и не произошло. Хотя в Пекин постоянно приезжают высокопоставленные американские делегации, прогресса в исправлении американо-китайских отношений нет, притом что на словах обе стороны вроде как выступают за смягчение напряженности и переход к управляемому соперничеству-конкуренции. Мешает не только взаимное недоверие, но и международная ситуация. Сейчас Блинкен снова попытается объясниться с китайцами насчет принципиальных вопросов мировой повестки, но тут есть две проблемы.Во-первых, практически по всем ключевым пунктам позиции Пекина и Вашингтона кардинально расходятся — начиная с ситуации в Газе и политики Израиля в целом и заканчивая Украиной. С момента встречи Си и Байдена никакого сближения или хотя бы смягчения разногласий не произошло — и несмотря на то что Блинкен наверняка попытается убедить Китай отправить делегацию на "саммит мира" по Украине, который будет проходить в середине июня в Швейцарии, Пекину нет никакого смысла подыгрывать американцам в их антироссийской игре. Одновременно КНР наблюдает за тем тупиком, в который загнала Байдена политика Нетаньяху: США не могут остановить геноцид в Газе, что серьезнейшим образом подрывает их позиции в исламском мире. А там, где репутация и влияние Вашингтона ухудшаются, вес Пекина растет.И ведь Блинкен, как заявили в Госдепе, хочет еще обсудить "вызовы в Индо-Тихоокеанском регионе, включая провокации КНР в Южно-Китайском море", то есть поднять тему, по которой китайцы и так собирались много чего высказать американцам. Ведь это именно Штаты за последние месяцы увеличили ставки на стравливание Китая с соседями, проведя первый в истории трехсторонний саммит США — Япония — Филиппины. Встреча в Вашингтоне прошла с явным антикитайским уклоном — и Пекин не будет молча наблюдать за тем, как Филиппины снова затягивают в антикитайский клуб.А еще есть и борьба за Европу — антикитайское давление американцев на нее оказывается все менее эффективным, а Пекин все активнее намекает Старому Свету на необходимость вспомнить о самостоятельности и защите национальных интересов.Все это будет высказано Блинкену прямым текстом, но даже это не главное.Еще важнее — и это вторая проблема неудачного фона для визита госсекретаря — то, что как раз во время пребывания Блинкена в Китае скорее будет окончательно принят и подписан президентом Байденом закон "Мир через силу в XXI веке". Да, тот самый, что в конце прошлой недели одобрила палата представителей, выделив 61 миллиард долларов на помощь Украине и 14 миллиардов на вооружение Израиля. Но ведь в этом же пакете есть и восемь миллиардов на Индо-Тихоокеанский регион, чтобы "продолжить усилия по противодействию коммунистическому Китаю и обеспечить его сдерживание в регионе". Примерно половина этой суммы предназначена непосредственно на вооружение Тайваня, то есть Штаты демонстративно пересекают главную из китайских красных линий. К тому же в законе есть и указание принудить китайцев к продаже соцсети TikTok, и обещание ввести санкции против китайских компаний, покупающих иранскую нефть. И это не говоря уже о том, что перед принятием закона спикер палаты представителей Джексон назвал Китай частью "оси зла" — вместе с Россией и Ираном. Подобные заявления, кстати, уже неоднократно делали различные американские чиновники и военные, но никогда еще они не звучали из уст формально третьего человека в США.То есть фон для поездки Блинкена американцы создали максимально "благоприятный" — и, может статься, после того, что ему скажут в Пекине, госсекретарь еще пожалеет, что вообще приехал, а не отложил поездку. Как это было в начале прошлого года, когда из-за истории с китайским "шпионским шаром" (метеорологическое назначение которого потом все-таки признали американцы) его визит в КНР был отменен.
https://ria.ru/20240420/blinken-1941274198.html
https://ria.ru/20240420/blinken-1941275001.html
https://ria.ru/20240421/sanktsii-1941291021.html
китай
пекин
сша
америка
вашингтон
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Петр Акопов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/0d/1569984858_0:130:960:1090_100x100_80_0_0_07fd8ba5bb0166d714951356c555373e.jpg
Петр Акопов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/0d/1569984858_0:130:960:1090_100x100_80_0_0_07fd8ba5bb0166d714951356c555373e.jpg
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/16/1941617400_128:0:1493:1024_1920x0_80_0_0_9ecb5240ac04f9cf4e0073ecd17cc8f1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, китай, пекин, энтони блинкен, си цзиньпин, государственный департамент сша, сша, америка, вашингтон, аналитика
В мире, Китай, Пекин, Энтони Блинкен, Си Цзиньпин, Государственный департамент США, США, Америка, Вашингтон, Аналитика

Визит Блинкена в Китай: наконец-то он нашел время и место

© РИА Новости/Сгенерировано ИИИзображение сгенерировано ИИ
Изображение сгенерировано ИИ
© РИА Новости/Сгенерировано ИИ
Читать ria.ru в
Петр Акопов
Петр Акопов
Все материалы
Завтра начинается визит в Китай Энтони Блинкена — американский госсекретарь хочет обсудить как двусторонние отношения, так и мировую повестку. Решение о визите было принято недавно — в ходе телефонного разговора Байдена и Си Цзиньпина, ведь два руководителя встречались пять месяцев назад, а существенных подвижек в выполнении достигнутых ими договоренностей так и не произошло. Хотя в Пекин постоянно приезжают высокопоставленные американские делегации, прогресса в исправлении американо-китайских отношений нет, притом что на словах обе стороны вроде как выступают за смягчение напряженности и переход к управляемому соперничеству-конкуренции. Мешает не только взаимное недоверие, но и международная ситуация. Сейчас Блинкен снова попытается объясниться с китайцами насчет принципиальных вопросов мировой повестки, но тут есть две проблемы.
Госсекретарь США Энтони Блинкен - РИА Новости, 1920, 20.04.2024
В Госдепе анонсировали визит Блинкена в Китай
20 апреля, 21:05
Во-первых, практически по всем ключевым пунктам позиции Пекина и Вашингтона кардинально расходятся — начиная с ситуации в Газе и политики Израиля в целом и заканчивая Украиной. С момента встречи Си и Байдена никакого сближения или хотя бы смягчения разногласий не произошло — и несмотря на то что Блинкен наверняка попытается убедить Китай отправить делегацию на "саммит мира" по Украине, который будет проходить в середине июня в Швейцарии, Пекину нет никакого смысла подыгрывать американцам в их антироссийской игре. Одновременно КНР наблюдает за тем тупиком, в который загнала Байдена политика Нетаньяху: США не могут остановить геноцид в Газе, что серьезнейшим образом подрывает их позиции в исламском мире. А там, где репутация и влияние Вашингтона ухудшаются, вес Пекина растет.
И ведь Блинкен, как заявили в Госдепе, хочет еще обсудить "вызовы в Индо-Тихоокеанском регионе, включая провокации КНР в Южно-Китайском море", то есть поднять тему, по которой китайцы и так собирались много чего высказать американцам. Ведь это именно Штаты за последние месяцы увеличили ставки на стравливание Китая с соседями, проведя первый в истории трехсторонний саммит США — Япония — Филиппины. Встреча в Вашингтоне прошла с явным антикитайским уклоном — и Пекин не будет молча наблюдать за тем, как Филиппины снова затягивают в антикитайский клуб.
Госсекретарь США Энтони Блинкен во время визита в Китай - РИА Новости, 1920, 20.04.2024
Блинкен хочет призвать Китай сократить поддержку российского ВПК
20 апреля, 21:14
А еще есть и борьба за Европу — антикитайское давление американцев на нее оказывается все менее эффективным, а Пекин все активнее намекает Старому Свету на необходимость вспомнить о самостоятельности и защите национальных интересов.
Все это будет высказано Блинкену прямым текстом, но даже это не главное.
Еще важнее — и это вторая проблема неудачного фона для визита госсекретаря — то, что как раз во время пребывания Блинкена в Китае скорее будет окончательно принят и подписан президентом Байденом закон "Мир через силу в XXI веке". Да, тот самый, что в конце прошлой недели одобрила палата представителей, выделив 61 миллиард долларов на помощь Украине и 14 миллиардов на вооружение Израиля. Но ведь в этом же пакете есть и восемь миллиардов на Индо-Тихоокеанский регион, чтобы "продолжить усилия по противодействию коммунистическому Китаю и обеспечить его сдерживание в регионе". Примерно половина этой суммы предназначена непосредственно на вооружение Тайваня, то есть Штаты демонстративно пересекают главную из китайских красных линий. К тому же в законе есть и указание принудить китайцев к продаже соцсети TikTok, и обещание ввести санкции против китайских компаний, покупающих иранскую нефть. И это не говоря уже о том, что перед принятием закона спикер палаты представителей Джексон назвал Китай частью "оси зла" — вместе с Россией и Ираном. Подобные заявления, кстати, уже неоднократно делали различные американские чиновники и военные, но никогда еще они не звучали из уст формально третьего человека в США.
Госсекретарь США Энтони Блинкен в аэропорту Тель-Авива, Израиль - РИА Новости, 1920, 21.04.2024
СМИ: США хотят пригрозить КНР карательными мерами за "поддержку" ОПК России
21 апреля, 01:30
То есть фон для поездки Блинкена американцы создали максимально "благоприятный" — и, может статься, после того, что ему скажут в Пекине, госсекретарь еще пожалеет, что вообще приехал, а не отложил поездку. Как это было в начале прошлого года, когда из-за истории с китайским "шпионским шаром" (метеорологическое назначение которого потом все-таки признали американцы) его визит в КНР был отменен.
 
В миреКитайПекинЭнтони БлинкенСи ЦзиньпинГосударственный департамент СШАСШААмерикаВашингтонАналитика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала