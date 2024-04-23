Визит Блинкена в Китай: наконец-то он нашел время и место
© РИА Новости/Сгенерировано ИИИзображение сгенерировано ИИ
© РИА Новости/Сгенерировано ИИ
Завтра начинается визит в Китай Энтони Блинкена — американский госсекретарь хочет обсудить как двусторонние отношения, так и мировую повестку. Решение о визите было принято недавно — в ходе телефонного разговора Байдена и Си Цзиньпина, ведь два руководителя встречались пять месяцев назад, а существенных подвижек в выполнении достигнутых ими договоренностей так и не произошло. Хотя в Пекин постоянно приезжают высокопоставленные американские делегации, прогресса в исправлении американо-китайских отношений нет, притом что на словах обе стороны вроде как выступают за смягчение напряженности и переход к управляемому соперничеству-конкуренции. Мешает не только взаимное недоверие, но и международная ситуация. Сейчас Блинкен снова попытается объясниться с китайцами насчет принципиальных вопросов мировой повестки, но тут есть две проблемы.
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Во-первых, практически по всем ключевым пунктам позиции Пекина и Вашингтона кардинально расходятся — начиная с ситуации в Газе и политики Израиля в целом и заканчивая Украиной. С момента встречи Си и Байдена никакого сближения или хотя бы смягчения разногласий не произошло — и несмотря на то что Блинкен наверняка попытается убедить Китай отправить делегацию на "саммит мира" по Украине, который будет проходить в середине июня в Швейцарии, Пекину нет никакого смысла подыгрывать американцам в их антироссийской игре. Одновременно КНР наблюдает за тем тупиком, в который загнала Байдена политика Нетаньяху: США не могут остановить геноцид в Газе, что серьезнейшим образом подрывает их позиции в исламском мире. А там, где репутация и влияние Вашингтона ухудшаются, вес Пекина растет.
И ведь Блинкен, как заявили в Госдепе, хочет еще обсудить "вызовы в Индо-Тихоокеанском регионе, включая провокации КНР в Южно-Китайском море", то есть поднять тему, по которой китайцы и так собирались много чего высказать американцам. Ведь это именно Штаты за последние месяцы увеличили ставки на стравливание Китая с соседями, проведя первый в истории трехсторонний саммит США — Япония — Филиппины. Встреча в Вашингтоне прошла с явным антикитайским уклоном — и Пекин не будет молча наблюдать за тем, как Филиппины снова затягивают в антикитайский клуб.
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А еще есть и борьба за Европу — антикитайское давление американцев на нее оказывается все менее эффективным, а Пекин все активнее намекает Старому Свету на необходимость вспомнить о самостоятельности и защите национальных интересов.
Все это будет высказано Блинкену прямым текстом, но даже это не главное.
Еще важнее — и это вторая проблема неудачного фона для визита госсекретаря — то, что как раз во время пребывания Блинкена в Китае скорее будет окончательно принят и подписан президентом Байденом закон "Мир через силу в XXI веке". Да, тот самый, что в конце прошлой недели одобрила палата представителей, выделив 61 миллиард долларов на помощь Украине и 14 миллиардов на вооружение Израиля. Но ведь в этом же пакете есть и восемь миллиардов на Индо-Тихоокеанский регион, чтобы "продолжить усилия по противодействию коммунистическому Китаю и обеспечить его сдерживание в регионе". Примерно половина этой суммы предназначена непосредственно на вооружение Тайваня, то есть Штаты демонстративно пересекают главную из китайских красных линий. К тому же в законе есть и указание принудить китайцев к продаже соцсети TikTok, и обещание ввести санкции против китайских компаний, покупающих иранскую нефть. И это не говоря уже о том, что перед принятием закона спикер палаты представителей Джексон назвал Китай частью "оси зла" — вместе с Россией и Ираном. Подобные заявления, кстати, уже неоднократно делали различные американские чиновники и военные, но никогда еще они не звучали из уст формально третьего человека в США.
То есть фон для поездки Блинкена американцы создали максимально "благоприятный" — и, может статься, после того, что ему скажут в Пекине, госсекретарь еще пожалеет, что вообще приехал, а не отложил поездку. Как это было в начале прошлого года, когда из-за истории с китайским "шпионским шаром" (метеорологическое назначение которого потом все-таки признали американцы) его визит в КНР был отменен.