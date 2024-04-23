https://ria.ru/20240423/bespilotnik-1941897792.html

В Воронежской области сбили беспилотник

В Воронежской области сбили беспилотник - РИА Новости, 23.04.2024

В Воронежской области сбили беспилотник

Беспилотник уничтожен в Воронежской области, пострадавших и разрушений на земле нет, сообщил губернатор Александр Гусев в Telegram-канале. РИА Новости, 23.04.2024

2024-04-23T23:53

2024-04-23T23:53

2024-04-23T23:56

специальная военная операция на украине

воронежская область

безопасность

россия

александр гусев (губернатор)

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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Беспилотник уничтожен в Воронежской области, пострадавших и разрушений на земле нет, сообщил губернатор Александр Гусев в Telegram-канале."Дежурными средствами ПВО и силами РЭБ на территории Воронежской области обнаружен и уничтожен БПЛА реактивного типа. По предварительным данным, пострадавших и разрушений на земле нет. Оперативную ситуацию в регионе держу на контроле. Опасность атаки БПЛА в области пока сохраняется", - говорится в сообщении.В свою очередь в Минобороны России сообщили, что 23 апреля около 23.00 мск "пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации"."Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Воронежской области", - отметили в ведомстве.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

https://ria.ru/20240423/dnepr-1941493068.html

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воронежская область, безопасность, россия, александр гусев (губернатор)