https://ria.ru/20240423/bam-1941861776.html

На БАМе предстоит проложить вторые пути, заявил Путин

На БАМе предстоит проложить вторые пути, заявил Путин - РИА Новости, 23.04.2024

На БАМе предстоит проложить вторые пути, заявил Путин

На всем протяжении Байкало-Амурской магистрали предстоит проложить вторые пути, заявил Владимир Путин на концерте по случаю 50-летия начала строительства БАМа. РИА Новости, 23.04.2024

2024-04-23T19:00

2024-04-23T19:00

2024-04-23T21:14

экономика

россия

владимир путин

байкало-амурская магистраль

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МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. На всем протяжении Байкало-Амурской магистрали предстоит проложить вторые пути, заявил Владимир Путин на концерте по случаю 50-летия начала строительства БАМа."Нужно не только расшить узкие участки, задача теперь гораздо масштабнее, а именно: на всем протяжении БАМа предстоит проложить сплошные вторые пути, по сути, ввести в строй более 300 инфраструктурных объектов, включая дублеры Северомуйского, Кузнецовского и Кодарского тоннелей, а также мост через Амур", — сказал президент.Он отметил, что в перспективе десяти лет объем перевозок по Восточному полигону железных дорог должен выйти на уровень 270 миллионов тонн год. Это позволит более активно осваивать природные ресурсы в регионах пролегания БАМа и Транссиба, станет мощным импульсом для открытия промышленных комплексов, создания современных рабочих мест, развития социальной инфраструктуры в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке."Дальнейшее развитие БАМа послужит увеличению экспортных и транзитных возможностей России как важнейшего звена Евразийской транспортной системы", — добавил глава государства.Кроме того, Путин сообщил, что в этом году запускается третий по счету этап развития Байкало-Амурской и Транссибирской магистралей, правительство уже выпустило необходимые нормативные документы.РЖД сейчас реализуют второй этап развития Восточного полигона, куда входят БАМ и Транссиб, стоимостью 1,1 триллиона рублей. Он предусматривает увеличение провозной способности до 180 миллионов тонн.БАМ — железная дорога протяженностью 4324 километра, проходящая через Восточную Сибирь и Дальний Восток России. Это одна из крупнейших железнодорожных магистралей в мире, она пересекает три часовых пояса и шесть регионов страны. В ее строительстве принимали участие более двух миллионов человек.

https://ria.ru/20240422/putin-1941635577.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

экономика, россия, владимир путин, байкало-амурская магистраль