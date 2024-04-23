https://ria.ru/20240423/atacms-1941728224.html

Матвиенко прокомментировала решение США поставить Украине ракеты ATACMS

Матвиенко прокомментировала решение США поставить Украине ракеты ATACMS - РИА Новости, 23.04.2024

Матвиенко прокомментировала решение США поставить Украине ракеты ATACMS

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в интервью РИА Новости назвала показательным выступлением перед американскими выборами решение о поставке Киеву... РИА Новости, 23.04.2024

2024-04-23T11:54

2024-04-23T11:54

2024-04-23T11:54

специальная военная операция на украине

в мире

сша

россия

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валентина матвиенко

марк уорнер

совет федерации рф

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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в интервью РИА Новости назвала показательным выступлением перед американскими выборами решение о поставке Киеву ракет ATACMS, отметив, что ни США, ни Европа не могут не понимать, что битва проиграна и победить Россию оружием невозможно. "Это такие, знаете, показательные выступления. Не могут не понимать американцы и европейцы, что битва проиграна, что Россию победить оружием невозможно. Но у них предвыборная кампания, они не могут дать повод для пораженческих настроений, потому что это будет полное разочарование американцев, кстати, тоже большинство которых против войны. Но им надо к выборам подойти героями", - сказала она. Глава сенатского комитета по разведке Марк Уорнер ранее предположил, что США могут возобновить военные поставки Украине к концу следующей недели, они будут включать оперативно-тактические ракеты ATACMS. Палата представителей конгресса США в субботу большинством голосов приняла законопроект о выделении почти 61 миллиарда долларов Украине, а также законопроект, включающий положение о конфискации суверенных активов РФ в пользу Украины.

https://ria.ru/20240422/stsenarii-1941350334.html

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Ольга Фомченкова

в мире, сша, россия, украина, валентина матвиенко, марк уорнер, совет федерации рф