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Матвиенко прокомментировала решение США поставить Украине ракеты ATACMS - РИА Новости, 23.04.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
11:54 23.04.2024
https://ria.ru/20240423/atacms-1941728224.html
Матвиенко прокомментировала решение США поставить Украине ракеты ATACMS
Матвиенко прокомментировала решение США поставить Украине ракеты ATACMS - РИА Новости, 23.04.2024
Матвиенко прокомментировала решение США поставить Украине ракеты ATACMS
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в интервью РИА Новости назвала показательным выступлением перед американскими выборами решение о поставке Киеву... РИА Новости, 23.04.2024
2024-04-23T11:54
2024-04-23T11:54
специальная военная операция на украине
в мире
сша
россия
украина
валентина матвиенко
марк уорнер
совет федерации рф
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в интервью РИА Новости назвала показательным выступлением перед американскими выборами решение о поставке Киеву ракет ATACMS, отметив, что ни США, ни Европа не могут не понимать, что битва проиграна и победить Россию оружием невозможно. "Это такие, знаете, показательные выступления. Не могут не понимать американцы и европейцы, что битва проиграна, что Россию победить оружием невозможно. Но у них предвыборная кампания, они не могут дать повод для пораженческих настроений, потому что это будет полное разочарование американцев, кстати, тоже большинство которых против войны. Но им надо к выборам подойти героями", - сказала она. Глава сенатского комитета по разведке Марк Уорнер ранее предположил, что США могут возобновить военные поставки Украине к концу следующей недели, они будут включать оперативно-тактические ракеты ATACMS. Палата представителей конгресса США в субботу большинством голосов приняла законопроект о выделении почти 61 миллиарда долларов Украине, а также законопроект, включающий положение о конфискации суверенных активов РФ в пользу Украины.
https://ria.ru/20240422/stsenarii-1941350334.html
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в мире, сша, россия, украина, валентина матвиенко, марк уорнер, совет федерации рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Россия, Украина, Валентина Матвиенко, Марк Уорнер, Совет Федерации РФ
Матвиенко прокомментировала решение США поставить Украине ракеты ATACMS

Матвиенко назвала решение США поставить ATACMS Киеву показательным выступлением

© Фото : White Sands Missile Range Public Affairs / John HamiltonОперативно-тактический ракетный комплекс ATACMS
Оперативно-тактический ракетный комплекс ATACMS - РИА Новости, 1920, 23.04.2024
© Фото : White Sands Missile Range Public Affairs / John Hamilton
Оперативно-тактический ракетный комплекс ATACMS. Архивное фото
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в интервью РИА Новости назвала показательным выступлением перед американскими выборами решение о поставке Киеву ракет ATACMS, отметив, что ни США, ни Европа не могут не понимать, что битва проиграна и победить Россию оружием невозможно.
«
"Это такие, знаете, показательные выступления. Не могут не понимать американцы и европейцы, что битва проиграна, что Россию победить оружием невозможно. Но у них предвыборная кампания, они не могут дать повод для пораженческих настроений, потому что это будет полное разочарование американцев, кстати, тоже большинство которых против войны. Но им надо к выборам подойти героями", - сказала она.
Глава сенатского комитета по разведке Марк Уорнер ранее предположил, что США могут возобновить военные поставки Украине к концу следующей недели, они будут включать оперативно-тактические ракеты ATACMS.
Палата представителей конгресса США в субботу большинством голосов приняла законопроект о выделении почти 61 миллиарда долларов Украине, а также законопроект, включающий положение о конфискации суверенных активов РФ в пользу Украины.
Изображение сгенерировано ИИ
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22 апреля, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреСШАРоссияУкраинаВалентина МатвиенкоМарк УорнерСовет Федерации РФ
 
 
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