Матвиенко прокомментировала решение США поставить Украине ракеты ATACMS
Матвиенко назвала решение США поставить ATACMS Киеву показательным выступлением
© Фото : White Sands Missile Range Public Affairs / John HamiltonОперативно-тактический ракетный комплекс ATACMS
Оперативно-тактический ракетный комплекс ATACMS. Архивное фото
МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в интервью РИА Новости назвала показательным выступлением перед американскими выборами решение о поставке Киеву ракет ATACMS, отметив, что ни США, ни Европа не могут не понимать, что битва проиграна и победить Россию оружием невозможно.
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"Это такие, знаете, показательные выступления. Не могут не понимать американцы и европейцы, что битва проиграна, что Россию победить оружием невозможно. Но у них предвыборная кампания, они не могут дать повод для пораженческих настроений, потому что это будет полное разочарование американцев, кстати, тоже большинство которых против войны. Но им надо к выборам подойти героями", - сказала она.
Глава сенатского комитета по разведке Марк Уорнер ранее предположил, что США могут возобновить военные поставки Украине к концу следующей недели, они будут включать оперативно-тактические ракеты ATACMS.
Палата представителей конгресса США в субботу большинством голосов приняла законопроект о выделении почти 61 миллиарда долларов Украине, а также законопроект, включающий положение о конфискации суверенных активов РФ в пользу Украины.
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