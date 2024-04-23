https://ria.ru/20240423/armiya-1941759462.html

Шойгу назвал долю современных образцов ПВО и ПРО в российской армии

Шойгу назвал долю современных образцов ПВО и ПРО в российской армии - РИА Новости, 23.04.2024

Шойгу назвал долю современных образцов ПВО и ПРО в российской армии

Доля современных образцов ПВО и ПРО в армии России составляет 82%, она будет повышена до 85% в ближайшие два года, заявил во вторник министр обороны России... РИА Новости, 23.04.2024

2024-04-23T13:28

2024-04-23T13:28

2024-04-23T13:29

безопасность

россия

сергей шойгу

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Доля современных образцов ПВО и ПРО в армии России составляет 82%, она будет повышена до 85% в ближайшие два года, заявил во вторник министр обороны России Сергей Шойгу. "Одним из приоритетных направлений развития Воздушно-космических сил является оснащение войск противовоздушной и противоракетной обороны перспективным вооружением. На сегодняшний день доля современных образцов составляет 82%, в ближайшие два года этот показатель нужно увеличить до 85%", - сказал он, выступая на заседании коллегии Минобороны РФ.

https://ria.ru/20231219/vks-1916729138.html

россия

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Ольга Фомченкова

безопасность, россия, сергей шойгу, вооруженные силы рф