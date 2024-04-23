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Шойгу назвал долю современных образцов ПВО и ПРО в российской армии
Шойгу назвал долю современных образцов ПВО и ПРО в российской армии - РИА Новости, 23.04.2024
Шойгу назвал долю современных образцов ПВО и ПРО в российской армии
Доля современных образцов ПВО и ПРО в армии России составляет 82%, она будет повышена до 85% в ближайшие два года, заявил во вторник министр обороны России... РИА Новости, 23.04.2024
2024-04-23T13:28
2024-04-23T13:28
2024-04-23T13:29
безопасность
россия
сергей шойгу
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Доля современных образцов ПВО и ПРО в армии России составляет 82%, она будет повышена до 85% в ближайшие два года, заявил во вторник министр обороны России Сергей Шойгу. "Одним из приоритетных направлений развития Воздушно-космических сил является оснащение войск противовоздушной и противоракетной обороны перспективным вооружением. На сегодняшний день доля современных образцов составляет 82%, в ближайшие два года этот показатель нужно увеличить до 85%", - сказал он, выступая на заседании коллегии Минобороны РФ.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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безопасность, россия, сергей шойгу, вооруженные силы рф
Безопасность, Россия, Сергей Шойгу, Вооруженные силы РФ
Шойгу назвал долю современных образцов ПВО и ПРО в российской армии
Шойгу: долю современных образцов ПВО и ПРО в ВС РФ за 2 года повысят с 82 до 85%
МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Доля современных образцов ПВО и ПРО в армии России составляет 82%, она будет повышена до 85% в ближайшие два года, заявил во вторник министр обороны России Сергей Шойгу.
"Одним из приоритетных направлений развития Воздушно-космических сил является оснащение войск противовоздушной и противоракетной обороны перспективным вооружением. На сегодняшний день доля современных образцов составляет 82%, в ближайшие два года этот показатель нужно увеличить до 85%", - сказал он, выступая на заседании коллегии Минобороны РФ.