https://ria.ru/20240423/armeniya-1941886344.html

Секретарь Совбеза Армении не примет участия во встрече в Петербурге

Секретарь Совбеза Армении не примет участия во встрече в Петербурге - РИА Новости, 23.04.2024

Секретарь Совбеза Армении не примет участия во встрече в Петербурге

Секретарь совбеза Армении Армен Григорян не примет участия в международной встрече высоких представителей, курирующих вопросы безопасности, которая пройдет в... РИА Новости, 23.04.2024

2024-04-23T21:29

2024-04-23T21:29

2024-04-23T21:29

армения

санкт-петербург

россия

армен григорян

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/14/1910642076_0:186:3078:1917_1920x0_80_0_0_a03933afde71d55eb67fe7245e440e94.jpg

ЕРЕВАН, 23 апр - РИА Новости. Секретарь совбеза Армении Армен Григорян не примет участия в международной встрече высоких представителей, курирующих вопросы безопасности, которая пройдет в Санкт-Петербурге, передает армянское госагентство "Арменпресс". "Секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян не примет участия в Международной встрече высоких представителей, курирующих вопросы безопасности, которая должна пройти 24-25 апреля в Санкт Петербурге", - сообщили госагентству в пресс-службе аппарата совбеза. Отмечается, что подобные встречи проводятся под эгидой Совета безопасности России с 2010 года.

https://ria.ru/20240401/armeniya-1937089369.html

армения

санкт-петербург

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

армения, санкт-петербург, россия, армен григорян, в мире