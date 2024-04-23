https://ria.ru/20240423/armeniya-1941886344.html
Секретарь Совбеза Армении не примет участия во встрече в Петербурге
Секретарь Совбеза Армении не примет участия во встрече в Петербурге - РИА Новости, 23.04.2024
Секретарь Совбеза Армении не примет участия во встрече в Петербурге
Секретарь совбеза Армении Армен Григорян не примет участия в международной встрече высоких представителей, курирующих вопросы безопасности, которая пройдет в... РИА Новости, 23.04.2024
2024-04-23T21:29
2024-04-23T21:29
2024-04-23T21:29
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ЕРЕВАН, 23 апр - РИА Новости. Секретарь совбеза Армении Армен Григорян не примет участия в международной встрече высоких представителей, курирующих вопросы безопасности, которая пройдет в Санкт-Петербурге, передает армянское госагентство "Арменпресс". "Секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян не примет участия в Международной встрече высоких представителей, курирующих вопросы безопасности, которая должна пройти 24-25 апреля в Санкт Петербурге", - сообщили госагентству в пресс-службе аппарата совбеза. Отмечается, что подобные встречи проводятся под эгидой Совета безопасности России с 2010 года.
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Секретарь Совбеза Армении не примет участия во встрече в Петербурге
"Арменпресс": секретарь СБ Армении не примет участия во встрече в Петербурге