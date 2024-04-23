Протестующие в Армении пытаются перекрыть дорогу к КПП на границе с Грузией
Протестующие в Армении пытаются перекрыть дорогу к КПП в селе Баграташен
© Sputnik / Арам НерсесянСитуация в Тавушском районе у развилки дорог Ноемберян-Алаверди-Баграташен
© Sputnik / Арам Нерсесян
Ситуация в Тавушском районе у развилки дорог Ноемберян-Алаверди-Баграташен
ЕРЕВАН, 23 апр — РИА Новости. Протестующие в Армении против делимитации границы с Азербайджаном вновь пытаются перекрыть в селе Баграташен автодорогу, ведущую к КПП на границе с Грузией, сообщил онлайн-ресурс 168.am.
На опубликованных кадрах показано, что участники акции стоят у трассы в окружении полиции. Силовики предупреждают, что не допустят блокирования дороги.
В протестах участвует глава Тавушской епархии Армянской апостольской церкви архиепископ Баграт Галстанян.
Позднее, по данным Sputnik Армения, полиция начала задерживать митингующих, перекрывших перекресток дорог Ноемберян-Алаверди-Баграташен. В их числе — полковник запаса Мигран Махсудян, представитель Совета организации "Тавуш во имя Родины" Микаел Мартиросян и и политолог Сурен Петросян.
Протестующие в Армении начиная с субботы, 20 апреля, перекрывают ведущую в Грузию трассу в Тавушской области, требуя остановить процесс делимитации и передачи Азербайджану приграничных территорий.
Во вторник на границе установили первый пограничный столб.
Как объяснял в середине марта премьер-министр Армении Никол Пашинян, если Ереван не выполнит требования Баку по передаче четырех приграничных сел, которые до распада Советского Союза входили в состав Азербайджанской ССР, то начнется война.
С таким требованием 9 марта выступили в аппарате вице-премьера Азербайджана Шахина Мустафаева.
В пятницу, 19 апреля, МИД Армении сообщил, что комиссии по вопросам делимитации предварительно согласовали отдельные отрезки границы между населенными пунктами Баганис (Армения) — Баганис Айрым (Азербайджан), Воскепар (Армения) — Ашагы Аскипара (Азербайджан), Киранц (Армения) — Хейримли (Азербайджан) и Беркабер (Армения) — Кызыл Гаджилы (Азербайджан). Это означает переход под контроль Азербайджана четырех сел, которые входили в состав республики до распада СССР, а затем контролировались Арменией.