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Протестующие в Армении пытаются перекрыть дорогу к КПП на границе с Грузией - РИА Новости, 23.04.2024
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17:58 23.04.2024 (обновлено: 20:20 23.04.2024)
https://ria.ru/20240423/armeniya-1941845830.html
Протестующие в Армении пытаются перекрыть дорогу к КПП на границе с Грузией
Протестующие в Армении пытаются перекрыть дорогу к КПП на границе с Грузией - РИА Новости, 23.04.2024
Протестующие в Армении пытаются перекрыть дорогу к КПП на границе с Грузией
Протестующие в Армении против делимитации границы с Азербайджаном вновь пытаются перекрыть в селе Баграташен автодорогу, ведущую к КПП на границе с Грузией,... РИА Новости, 23.04.2024
2024-04-23T17:58
2024-04-23T20:20
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ЕРЕВАН, 23 апр — РИА Новости. Протестующие в Армении против делимитации границы с Азербайджаном вновь пытаются перекрыть в селе Баграташен автодорогу, ведущую к КПП на границе с Грузией, сообщил онлайн-ресурс 168.am.На опубликованных кадрах показано, что участники акции стоят у трассы в окружении полиции. Силовики предупреждают, что не допустят блокирования дороги.В протестах участвует глава Тавушской епархии Армянской апостольской церкви архиепископ Баграт Галстанян.Позднее, по данным Sputnik Армения, полиция начала задерживать митингующих, перекрывших перекресток дорог Ноемберян-Алаверди-Баграташен. В их числе — полковник запаса Мигран Махсудян, представитель Совета организации "Тавуш во имя Родины" Микаел Мартиросян и и политолог Сурен Петросян.Протестующие в Армении начиная с субботы, 20 апреля, перекрывают ведущую в Грузию трассу в Тавушской области, требуя остановить процесс делимитации и передачи Азербайджану приграничных территорий.Во вторник на границе установили первый пограничный столб.Как объяснял в середине марта премьер-министр Армении Никол Пашинян, если Ереван не выполнит требования Баку по передаче четырех приграничных сел, которые до распада Советского Союза входили в состав Азербайджанской ССР, то начнется война.С таким требованием 9 марта выступили в аппарате вице-премьера Азербайджана Шахина Мустафаева.В пятницу, 19 апреля, МИД Армении сообщил, что комиссии по вопросам делимитации предварительно согласовали отдельные отрезки границы между населенными пунктами Баганис (Армения) — Баганис Айрым (Азербайджан), Воскепар (Армения) — Ашагы Аскипара (Азербайджан), Киранц (Армения) — Хейримли (Азербайджан) и Беркабер (Армения) — Кызыл Гаджилы (Азербайджан). Это означает переход под контроль Азербайджана четырех сел, которые входили в состав республики до распада СССР, а затем контролировались Арменией.
https://ria.ru/20240423/armeniya-1941735744.html
https://ria.ru/20240422/armeniya-1941457272.html
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в мире, армения, азербайджан, грузия
В мире, Армения, Азербайджан, Грузия
Протестующие в Армении пытаются перекрыть дорогу к КПП на границе с Грузией

Протестующие в Армении пытаются перекрыть дорогу к КПП в селе Баграташен

© Sputnik / Арам НерсесянСитуация в Тавушском районе у развилки дорог Ноемберян-Алаверди-Баграташен
Ситуация в Тавушском районе у развилки дорог Ноемберян-Алаверди-Баграташен - РИА Новости, 1920, 23.04.2024
© Sputnik / Арам Нерсесян
Ситуация в Тавушском районе у развилки дорог Ноемберян-Алаверди-Баграташен
Читать ria.ru в
ЕРЕВАН, 23 апр — РИА Новости. Протестующие в Армении против делимитации границы с Азербайджаном вновь пытаются перекрыть в селе Баграташен автодорогу, ведущую к КПП на границе с Грузией, сообщил онлайн-ресурс 168.am.
На опубликованных кадрах показано, что участники акции стоят у трассы в окружении полиции. Силовики предупреждают, что не допустят блокирования дороги.
В протестах участвует глава Тавушской епархии Армянской апостольской церкви архиепископ Баграт Галстанян.
Позднее, по данным Sputnik Армения, полиция начала задерживать митингующих, перекрывших перекресток дорог Ноемберян-Алаверди-Баграташен. В их числе — полковник запаса Мигран Махсудян, представитель Совета организации "Тавуш во имя Родины" Микаел Мартиросян и и политолог Сурен Петросян.
Протестующие в Армении начиная с субботы, 20 апреля, перекрывают ведущую в Грузию трассу в Тавушской области, требуя остановить процесс делимитации и передачи Азербайджану приграничных территорий.
Во вторник на границе установили первый пограничный столб.
Автотрасса Ереван-Севан, заблокированная протестующими против процесса делимитации границы с Азербайджаном
В Армении протестующие заблокировали автотрассу Ереван — Севан
Вчера, 12:18
Как объяснял в середине марта премьер-министр Армении Никол Пашинян, если Ереван не выполнит требования Баку по передаче четырех приграничных сел, которые до распада Советского Союза входили в состав Азербайджанской ССР, то начнется война.
С таким требованием 9 марта выступили в аппарате вице-премьера Азербайджана Шахина Мустафаева.
В пятницу, 19 апреля, МИД Армении сообщил, что комиссии по вопросам делимитации предварительно согласовали отдельные отрезки границы между населенными пунктами Баганис (Армения) — Баганис Айрым (Азербайджан), Воскепар (Армения) — Ашагы Аскипара (Азербайджан), Киранц (Армения) — Хейримли (Азербайджан) и Беркабер (Армения) — Кызыл Гаджилы (Азербайджан). Это означает переход под контроль Азербайджана четырех сел, которые входили в состав республики до распада СССР, а затем контролировались Арменией.
Жители приграничных сел Тавушской области на второй день блокировки дороги Киранц — Воскепар. 22 апреля 2024 - РИА Новости, 1920, 22.04.2024
В Армении потребовали прекратить разминирование на границе с Азербайджаном
22 апреля, 11:05
 
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