https://ria.ru/20240422/zemletryasenie-1941640605.html
На Тайване произошло землетрясение магнитудой шесть
На Тайване произошло землетрясение магнитудой шесть - РИА Новости, 22.04.2024
На Тайване произошло землетрясение магнитудой шесть
Землетрясение магнитудой 6 зафиксировано на Тайване, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). РИА Новости, 22.04.2024
2024-04-22T21:57
2024-04-22T21:57
2024-04-22T21:57
в мире
тайвань
хуалянь
европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc)
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 6 зафиксировано на Тайване, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). Землетрясение было зафиксировано в 18.32 по времени UTC (21.32 мск) в трех километрах к юго-востоку от города Хуалянь с населением 350 тысяч человек. Очаг находился на глубине 12 километров. Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала.
https://ria.ru/20240422/zemletryasenie-1941539725.html
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в мире, тайвань, хуалянь, европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc)
В мире, Тайвань, Хуалянь, Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC)
На Тайване произошло землетрясение магнитудой шесть
EMSC: на Тайване произошло землетрясение магнитудой шесть