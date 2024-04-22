https://ria.ru/20240422/zemletryasenie-1941640605.html

На Тайване произошло землетрясение магнитудой шесть

На Тайване произошло землетрясение магнитудой шесть - РИА Новости, 22.04.2024

На Тайване произошло землетрясение магнитудой шесть

Землетрясение магнитудой 6 зафиксировано на Тайване, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). РИА Новости, 22.04.2024

2024-04-22T21:57

2024-04-22T21:57

2024-04-22T21:57

в мире

тайвань

хуалянь

европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc)

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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 6 зафиксировано на Тайване, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). Землетрясение было зафиксировано в 18.32 по времени UTC (21.32 мск) в трех километрах к юго-востоку от города Хуалянь с населением 350 тысяч человек. Очаг находился на глубине 12 километров. Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала.

https://ria.ru/20240422/zemletryasenie-1941539725.html

тайвань

хуалянь

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в мире, тайвань, хуалянь, европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc)