https://ria.ru/20240422/zemletryasenie-1941485428.html
У побережья Тайваня произошло землетрясение
У побережья Тайваня произошло землетрясение - РИА Новости, 22.04.2024
У побережья Тайваня произошло землетрясение
Землетрясение магнитудой 5,5 произошло у восточного побережья острова Тайвань в понедельник, сообщает Центральное бюро погоды острова (CWB). РИА Новости, 22.04.2024
2024-04-22T12:40
2024-04-22T12:40
2024-04-22T12:40
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ПЕКИН, 22 апр – РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,5 произошло у восточного побережья острова Тайвань в понедельник, сообщает Центральное бюро погоды острова (CWB). По данным CWB, землетрясение зафиксировали в 17:08 по местному времени (12:08 мск), его эпицентр располагался в 26,8 километра к юго-западу от уезда Хуалянь, очаг залегал на глубине 10 километров. Информации о пострадавших и разрушениях не поступало. По статистике, подземные толчки в уезде Хуалянь, расположенном в восточной части Тайваня, происходят чаще, чем в других районах острова. В феврале 2018 года разрушительное землетрясение магнитудой 6,5 унесло жизни 16 человек, еще 285 пострадали. 3 апреля у побережья уезда Хуалянь произошло сильное землетрясение, магнитуду которого Китайский сейсмологический центр оценил в 7,3. В результате землетрясения погибли не менее 12 человек.
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в мире, хуалянь, тайвань
У побережья Тайваня произошло землетрясение
CWB: у восточного побережья Тайваня произошло землетрясение магнитудой 5,5
ПЕКИН, 22 апр – РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,5 произошло у восточного побережья острова Тайвань в понедельник, сообщает Центральное бюро погоды острова (CWB).
По данным CWB, землетрясение зафиксировали в 17:08 по местному времени (12:08 мск), его эпицентр располагался в 26,8 километра к юго-западу от уезда Хуалянь
, очаг залегал на глубине 10 километров.
Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.
По статистике, подземные толчки в уезде Хуалянь, расположенном в восточной части Тайваня, происходят чаще, чем в других районах острова. В феврале 2018 года разрушительное землетрясение магнитудой 6,5 унесло жизни 16 человек, еще 285 пострадали. 3 апреля у побережья уезда Хуалянь произошло сильное землетрясение, магнитуду которого Китайский сейсмологический центр оценил в 7,3. В результате землетрясения погибли не менее 12 человек.