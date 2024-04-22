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"Ситуация тяжелая": украинский генерал рассказал, как Россия переиграла ВСУ - РИА Новости, 22.04.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
18:41 22.04.2024
https://ria.ru/20240422/vsu-1941598794.html
"Ситуация тяжелая": украинский генерал рассказал, как Россия переиграла ВСУ
"Ситуация тяжелая": украинский генерал рассказал, как Россия переиграла ВСУ - РИА Новости, 22.04.2024
"Ситуация тяжелая": украинский генерал рассказал, как Россия переиграла ВСУ
За два года боевых действий ВСУ потеряли лучших специалистов, используя их не по назначению, заявил украинский генерал в отставке Сергей Кривонос в эфире... РИА Новости, 22.04.2024
2024-04-22T18:41
2024-04-22T18:41
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
украина
киев
сергей кривонос
сергей шойгу
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. За два года боевых действий ВСУ потеряли лучших специалистов, используя их не по назначению, заявил украинский генерал в отставке Сергей Кривонос в эфире телеканала "Прямой"."Мы потеряли самых мотивированных, а они сейчас своих профессионалов начинают правильно и активно использовать", — сказал он.Как отметил генерал, ВСУ потеряли самых лучших военных в Артемовске."Какой вывод мы можем из этого сделать? Каждый человек по своей специальности в армии должен использоваться по назначению, и когда мы людей меняем и бросаем в непонятные направления — это на каком-то коротком этапе решит вопрос, но не разрешит его в целом", — пояснил офицер.Кривонос добавил, что сейчас ситуация на фронте очень напряженная, украинские военнослужащие жалуются на нехватку оружия, людей, правильно организованной разведки и огневого обеспечения. Положение ВСУ усугубляется тем, что Россия активно использует авиацию, беспилотники, а ее артиллерия работает круглосуточно, заявил генерал."Ситуация тяжелая, очень тяжелая", — подытожил он.Второго апреля министр обороны Сергей Шойгу на совещании с руководящим составом Вооруженных сил России заявил, что с января ВСУ потеряли более 80 тысяч военнослужащих, 14 тысяч единиц различного вооружения, в том числе свыше 1200 танков и других боевых бронированных машин. Он также констатировал, что украинцы после провала летнего контрнаступления безуспешно пытаются закрепиться на отдельных рубежах, а российские военные продолжают теснить противника в западном направлении.
https://ria.ru/20240422/ssha-1941568123.html
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безопасность, россия, украина, киев, сергей кривонос, сергей шойгу, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Украина, Киев, Сергей Кривонос, Сергей Шойгу, Вооруженные силы Украины
"Ситуация тяжелая": украинский генерал рассказал, как Россия переиграла ВСУ

Генерал Кривонос: ВСУ потеряли лучших военных в Артемовске

CC BY 4.0 / Адміністрація Президента України / Генерал ВСУ Сергей Кривонос
Генерал ВСУ Сергей Кривонос - РИА Новости, 1920, 22.04.2024
CC BY 4.0 / Адміністрація Президента України /
Генерал ВСУ Сергей Кривонос. Архивное фото
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МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. За два года боевых действий ВСУ потеряли лучших специалистов, используя их не по назначению, заявил украинский генерал в отставке Сергей Кривонос в эфире телеканала "Прямой".
"Мы потеряли самых мотивированных, а они сейчас своих профессионалов начинают правильно и активно использовать", — сказал он.
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Как отметил генерал, ВСУ потеряли самых лучших военных в Артемовске.
«
"Какой вывод мы можем из этого сделать? Каждый человек по своей специальности в армии должен использоваться по назначению, и когда мы людей меняем и бросаем в непонятные направления — это на каком-то коротком этапе решит вопрос, но не разрешит его в целом", — пояснил офицер.
Кривонос добавил, что сейчас ситуация на фронте очень напряженная, украинские военнослужащие жалуются на нехватку оружия, людей, правильно организованной разведки и огневого обеспечения. Положение ВСУ усугубляется тем, что Россия активно использует авиацию, беспилотники, а ее артиллерия работает круглосуточно, заявил генерал.
«
"Ситуация тяжелая, очень тяжелая", — подытожил он.
Второго апреля министр обороны Сергей Шойгу на совещании с руководящим составом Вооруженных сил России заявил, что с января ВСУ потеряли более 80 тысяч военнослужащих, 14 тысяч единиц различного вооружения, в том числе свыше 1200 танков и других боевых бронированных машин. Он также констатировал, что украинцы после провала летнего контрнаступления безуспешно пытаются закрепиться на отдельных рубежах, а российские военные продолжают теснить противника в западном направлении.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияУкраинаКиевСергей КривоносСергей ШойгуВооруженные силы Украины
 
 
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