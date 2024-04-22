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Уровень реки Урал у Оренбурга упал на 36 сантиметров за сутки

Уровень реки Урал у Оренбурга упал на 36 сантиметров за сутки - РИА Новости, 22.04.2024

Уровень реки Урал у Оренбурга упал на 36 сантиметров за сутки

Уровень реки Урал у Оренбурга за сутки упал на 36 сантиметров, но отметка опасного уровня всё ещё превышена, сообщила мэрия Оренбургского района в своём... РИА Новости, 22.04.2024

2024-04-22T08:51

2024-04-22T08:51

2024-04-22T08:59

оренбург

наводнения в россии — 2024

оренбургский район

происшествия

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УФА, 22 апр - РИА Новости. Уровень реки Урал у Оренбурга за сутки упал на 36 сантиметров, но отметка опасного уровня всё ещё превышена, сообщила мэрия Оренбургского района в своём Telegram-канале."На 8.00 (6.00 мск) 22 апреля уровень воды в реке Урал у Оренбурга составляет 941 сантиметр (-36 см за сутки; опасный уровень превышен на 11 см)", - говорится в сообщении.Уровень воды в реке Сакмара у Татарской Каргалы за сутки упал на 7 сантиметров и составил 870 сантиметров. Опасный уровень - 870 сантиметров, добавили в мэрии.

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оренбург, наводнения в россии — 2024, оренбургский район, происшествия