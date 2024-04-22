В США допустили размещение европейских войск на Украине
Подполковник ВВС США Матисек допустил размещение европейских войск на Украине
© AP Photo / Alexandru DobreФранцузские военные во время учений
© AP Photo / Alexandru Dobre
Французские военные во время учений. Архивное фото
МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Подполковник ВВС США Джахара Матисек допустил в статье в журнале Foreign Affairs, что европейские войска могут быть размещены на Украине для проведения боевых операций.
"Европейские лидеры... должны серьезно рассмотреть вопрос о размещении войск на Украине для предоставления логистической поддержки и обучения, защиты границ Украины и критической инфраструктуры и даже защиты украинских городов", - говорится в статье Матисека, которую он написал совместно с полковником армии США в отставке Алексом Кроутером.
По мнению авторов публикации, европейские силы могут заниматься как небоевыми, так и боевыми операциями, в том числе патрулированием границ Украины, защитой черноморских портов. "Если российские войска приблизятся... (к Одессе), европейские силы поблизости будут иметь право защищать себя и открыть огонь по приближающимся солдатам", - пишут Матисек и Кроутер.
Президент Франции Эммануэль Макрон в феврале говорил, что лидеры западных стран обсуждали возможность отправки войск на Украину. Он признал, что консенсус пока не достигнут, но, по его словам, "ничего исключать нельзя".
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В Кремле позже заявили, что обратили внимание на слова Макрона о том, что в Европе обсуждалась тема отправки военных на Украину, его позиция о нанесении России стратегического поражения на Украине Москве тоже хорошо известна. Там отметили, что целый ряд стран-участниц парижского мероприятия по Украине сохраняет "достаточно трезвую оценку потенциальных опасностей такого действия и потенциальной опасности непосредственно вовлечения в горячий конфликт", это "абсолютно не в интересах этих стран, они должны отдавать себе в этом отчет".
Министр обороны РФ Сергей Шойгу в телефонном разговоре сообщил французскому коллеге Себастьяну Лекорню, что отправка французских войск на Украину создаст проблемы для самой Франции. Ранее пресс-бюро Службы внешней разведки РФ со ссылкой на директора СВР Сергея Нарышкина заявило, что французское военное подразделение, окажись оно на Украине, станет приоритетной легитимной целью российских военных.
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