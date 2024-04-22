https://ria.ru/20240422/ukraina-1941583699.html

В США допустили размещение европейских войск на Украине

В США допустили размещение европейских войск на Украине - РИА Новости, 22.04.2024

В США допустили размещение европейских войск на Украине

Подполковник ВВС США Джахара Матисек допустил в статье в журнале Foreign Affairs, что европейские войска могут быть размещены на Украине для проведения боевых... РИА Новости, 22.04.2024

2024-04-22T17:46

2024-04-22T17:46

2024-04-22T17:46

специальная военная операция на украине

украина

россия

сша

эммануэль макрон

сергей шойгу

себастьян лекорню

нато

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МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Подполковник ВВС США Джахара Матисек допустил в статье в журнале Foreign Affairs, что европейские войска могут быть размещены на Украине для проведения боевых операций. "Европейские лидеры... должны серьезно рассмотреть вопрос о размещении войск на Украине для предоставления логистической поддержки и обучения, защиты границ Украины и критической инфраструктуры и даже защиты украинских городов", - говорится в статье Матисека, которую он написал совместно с полковником армии США в отставке Алексом Кроутером. По мнению авторов публикации, европейские силы могут заниматься как небоевыми, так и боевыми операциями, в том числе патрулированием границ Украины, защитой черноморских портов. "Если российские войска приблизятся... (к Одессе), европейские силы поблизости будут иметь право защищать себя и открыть огонь по приближающимся солдатам", - пишут Матисек и Кроутер. При этом, как указывают авторы, во многих частях мира популярно мнение о том, что НАТО является агрессором в конфликте на Украине. Поэтому, считают они, на Украину лучше отправить войска страны Европы, а не альянса. Президент Франции Эммануэль Макрон в феврале говорил, что лидеры западных стран обсуждали возможность отправки войск на Украину. Он признал, что консенсус пока не достигнут, но, по его словам, "ничего исключать нельзя". В Кремле позже заявили, что обратили внимание на слова Макрона о том, что в Европе обсуждалась тема отправки военных на Украину, его позиция о нанесении России стратегического поражения на Украине Москве тоже хорошо известна. Там отметили, что целый ряд стран-участниц парижского мероприятия по Украине сохраняет "достаточно трезвую оценку потенциальных опасностей такого действия и потенциальной опасности непосредственно вовлечения в горячий конфликт", это "абсолютно не в интересах этих стран, они должны отдавать себе в этом отчет". Министр обороны РФ Сергей Шойгу в телефонном разговоре сообщил французскому коллеге Себастьяну Лекорню, что отправка французских войск на Украину создаст проблемы для самой Франции. Ранее пресс-бюро Службы внешней разведки РФ со ссылкой на директора СВР Сергея Нарышкина заявило, что французское военное подразделение, окажись оно на Украине, станет приоритетной легитимной целью российских военных.

https://ria.ru/20240409/voyska-1938801636.html

https://ria.ru/20240228/interventsiya-1929841955.html

https://ria.ru/20240406/nato-1938134549.html

украина

россия

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

украина, россия, сша, эммануэль макрон, сергей шойгу, себастьян лекорню, нато, в мире