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Зеленский сказал. В Киеве сделали неожиданное заявление о контрнаступлении - РИА Новости, 22.04.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:00 22.04.2024
https://ria.ru/20240422/ukraina-1941569135.html
Зеленский сказал. В Киеве сделали неожиданное заявление о контрнаступлении
Зеленский сказал. В Киеве сделали неожиданное заявление о контрнаступлении - РИА Новости, 22.04.2024
Зеленский сказал. В Киеве сделали неожиданное заявление о контрнаступлении
Украинские войска не смогут вновь перейти в контрнаступление, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на YouТube-канале. РИА Новости, 22.04.2024
2024-04-22T17:00
2024-04-22T17:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
киев
россия
олег соскин
леонид кучма
александр сырский
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МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Украинские войска не смогут вновь перейти в контрнаступление, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на YouТube-канале."Что мы можем говорить в данном случае, что ситуация на Украине &lt;…&gt; будет ли улучшаться? Нет конечно. &lt;…&gt; Будет ли контрнаступление? Никакого контрнаступления не будет. Чем будет наступление? &lt;…&gt; В прошлом июне уже было, помните? До октября месяца доконтрнаступали, что теперь все сдают, что было", — отметил он.По словам эксперта, главком ВСУ Александр Сырский способен организовать только оборону, а большее сделать он не сможет."Идет полное разрушение Украины, никаких побед на фронте не будет, выборов на Украине не будет. Зеленский сказал, &lt;…&gt; есть военное положение — я президент", — резюмировал Соскин.Второго апреля министр обороны Сергей Шойгу на совещании с руководящим составом Вооруженных сил России заявил, что с января ВСУ потеряли более 80 тысяч военнослужащих, 14 тысяч единиц различного вооружения, в том числе свыше 1200 танков и других боевых бронированных машин. Он также констатировал, что украинцы после провала летнего контрнаступления безуспешно пытаются закрепиться на отдельных рубежах, а российские военные продолжают теснить противника в западном направлении.
https://ria.ru/20240422/ritter-1941545838.html
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в мире, украина, киев, россия, олег соскин, леонид кучма, александр сырский, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Киев, Россия, Олег Соскин, Леонид Кучма, Александр Сырский, Вооруженные силы Украины
Зеленский сказал. В Киеве сделали неожиданное заявление о контрнаступлении

Соскин: Украина не может перейти в новое контрнаступление

© Фото : Офис президента УкраиныПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 22.04.2024
© Фото : Офис президента Украины
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Украинские войска не смогут вновь перейти в контрнаступление, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на YouТube-канале.
"Что мы можем говорить в данном случае, что ситуация на Украине <…> будет ли улучшаться? Нет конечно. <…> Будет ли контрнаступление? Никакого контрнаступления не будет. Чем будет наступление? <…> В прошлом июне уже было, помните? До октября месяца доконтрнаступали, что теперь все сдают, что было", — отметил он.
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По словам эксперта, главком ВСУ Александр Сырский способен организовать только оборону, а большее сделать он не сможет.
"Идет полное разрушение Украины, никаких побед на фронте не будет, выборов на Украине не будет. Зеленский сказал, <…> есть военное положение — я президент", — резюмировал Соскин.
Второго апреля министр обороны Сергей Шойгу на совещании с руководящим составом Вооруженных сил России заявил, что с января ВСУ потеряли более 80 тысяч военнослужащих, 14 тысяч единиц различного вооружения, в том числе свыше 1200 танков и других боевых бронированных машин. Он также констатировал, что украинцы после провала летнего контрнаступления безуспешно пытаются закрепиться на отдельных рубежах, а российские военные продолжают теснить противника в западном направлении.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаКиевРоссияОлег СоскинЛеонид КучмаАлександр СырскийВооруженные силы Украины
 
 
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