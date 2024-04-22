https://ria.ru/20240422/ukraina-1941517254.html

МИД Финляндии призвал ЕС "наскрести на складах" военную помощь Украине

МИД Финляндии призвал ЕС "наскрести на складах" военную помощь Украине - РИА Новости, 22.04.2024

МИД Финляндии призвал ЕС "наскрести на складах" военную помощь Украине

Глава МИД Финляндии Элина Валтонен надеется, что страны ЕС постараются "наскрести на складах" военную помощь Украине, заявила она по прибытии на Совет министров РИА Новости, 22.04.2024

2024-04-22T14:20

2024-04-22T14:20

2024-04-22T14:24

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 22 апр – РИА Новости. Глава МИД Финляндии Элина Валтонен надеется, что страны ЕС постараются "наскрести на складах" военную помощь Украине, заявила она по прибытии на Совет министров иностранных дел ЕС в Люксембурге. "Сейчас постараемся наскрести на складах то, что осталось в наличии", – ответила она на вопрос журналиста о дополнительной военной помощи Киеву. Трансляция велась на сайте Еврокомиссии. Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что страны альянса должны рисковать и отправлять Киеву даже оружие, необходимое для их собственной обороны. Финляндия ранее направила Украине 23-й пакет военной помощи на 188 миллионов евро. Общая стоимость военной помощи Финляндии Киеву на сегодняшний день составляет около 2 миллиардов евро. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20240411/finlyandiya-1939284431.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, финляндия, евросоюз, нато, вооруженные силы украины