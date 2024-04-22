МИД Финляндии призвал ЕС "наскрести на складах" военную помощь Украине
МИД Финляндии: ЕС попытается наскрести на складах то, что осталось в наличии
Здание Министерства иностранных дел Финляндии в Хельсинки. Архивное фото
МОСКВА, 22 апр – РИА Новости. Глава МИД Финляндии Элина Валтонен надеется, что страны ЕС постараются "наскрести на складах" военную помощь Украине, заявила она по прибытии на Совет министров иностранных дел ЕС в Люксембурге.
"Сейчас постараемся наскрести на складах то, что осталось в наличии", – ответила она на вопрос журналиста о дополнительной военной помощи Киеву. Трансляция велась на сайте Еврокомиссии. Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что страны альянса должны рисковать и отправлять Киеву даже оружие, необходимое для их собственной обороны.
Финляндия ранее направила Украине 23-й пакет военной помощи на 188 миллионов евро. Общая стоимость военной помощи Финляндии Киеву на сегодняшний день составляет около 2 миллиардов евро.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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