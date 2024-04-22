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МИД Финляндии призвал ЕС "наскрести на складах" военную помощь Украине - РИА Новости, 22.04.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:20 22.04.2024 (обновлено: 14:24 22.04.2024)
https://ria.ru/20240422/ukraina-1941517254.html
МИД Финляндии призвал ЕС "наскрести на складах" военную помощь Украине
МИД Финляндии призвал ЕС "наскрести на складах" военную помощь Украине - РИА Новости, 22.04.2024
МИД Финляндии призвал ЕС "наскрести на складах" военную помощь Украине
Глава МИД Финляндии Элина Валтонен надеется, что страны ЕС постараются "наскрести на складах" военную помощь Украине, заявила она по прибытии на Совет министров РИА Новости, 22.04.2024
2024-04-22T14:20
2024-04-22T14:24
специальная военная операция на украине
в мире
украина
финляндия
евросоюз
нато
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 22 апр – РИА Новости. Глава МИД Финляндии Элина Валтонен надеется, что страны ЕС постараются "наскрести на складах" военную помощь Украине, заявила она по прибытии на Совет министров иностранных дел ЕС в Люксембурге. "Сейчас постараемся наскрести на складах то, что осталось в наличии", – ответила она на вопрос журналиста о дополнительной военной помощи Киеву. Трансляция велась на сайте Еврокомиссии. Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что страны альянса должны рисковать и отправлять Киеву даже оружие, необходимое для их собственной обороны. Финляндия ранее направила Украине 23-й пакет военной помощи на 188 миллионов евро. Общая стоимость военной помощи Финляндии Киеву на сегодняшний день составляет около 2 миллиардов евро. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20240411/finlyandiya-1939284431.html
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в мире, украина, финляндия, евросоюз, нато, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Финляндия, Евросоюз, НАТО, Вооруженные силы Украины
МИД Финляндии призвал ЕС "наскрести на складах" военную помощь Украине

МИД Финляндии: ЕС попытается наскрести на складах то, что осталось в наличии

© Public domain/MahlumЗдание Министерства иностранных дел Финляндии в Хельсинки
Здание Министерства иностранных дел Финляндии в Хельсинки
© Public domain/Mahlum
Здание Министерства иностранных дел Финляндии в Хельсинки. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 апр – РИА Новости. Глава МИД Финляндии Элина Валтонен надеется, что страны ЕС постараются "наскрести на складах" военную помощь Украине, заявила она по прибытии на Совет министров иностранных дел ЕС в Люксембурге.
"Сейчас постараемся наскрести на складах то, что осталось в наличии", – ответила она на вопрос журналиста о дополнительной военной помощи Киеву. Трансляция велась на сайте Еврокомиссии. Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что страны альянса должны рисковать и отправлять Киеву даже оружие, необходимое для их собственной обороны.
Финляндия ранее направила Украине 23-й пакет военной помощи на 188 миллионов евро. Общая стоимость военной помощи Финляндии Киеву на сегодняшний день составляет около 2 миллиардов евро.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаФинляндияЕвросоюзНАТОВооруженные силы Украины
 
 
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