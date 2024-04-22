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Украина запросила помощь у трех стран из-за ситуации с электроэнергией - РИА Новости, 22.04.2024
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11:36 22.04.2024 (обновлено: 11:52 22.04.2024)
https://ria.ru/20240422/ukraina-1941465821.html
Украина запросила помощь у трех стран из-за ситуации с электроэнергией
Украина запросила помощь у трех стран из-за ситуации с электроэнергией - РИА Новости, 22.04.2024
Украина запросила помощь у трех стран из-за ситуации с электроэнергией
Украина прибегала к аварийной помощи из энергосистем Польши, Словакии и Румынии, на понедельник также прогнозируется импорт электроэнергии, сообщает украинское... РИА Новости, 22.04.2024
2024-04-22T11:36
2024-04-22T11:52
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МОСКВА, 22 апр – РИА Новости. Украина прибегала к аварийной помощи из энергосистем Польши, Словакии и Румынии, на понедельник также прогнозируется импорт электроэнергии, сообщает украинское Минэнерго в Telegram-канале."За прошедшие сутки в вечерние часы Украина получала аварийную помощь из Польши, Словакии и Румынии. Суммарный объем снабжения составил меньше процента от суточного объема потребления. На текущие сутки прогнозируется импорт электроэнергии – 7858 МВт/ч. Суммарный объем привлеченной электроэнергии прогнозируется до 2% прогнозируемого объема суточного потребления", - говорится в сообщении министерства. Глава национальной энергетической компании "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий 18 апреля предупредил, что в энергосистеме страны периодически будет ощущаться дефицит. Ранее в "Укрэнерго" заявили, что объем повреждений энергообъектов на Украине чрезвычайно велик, электростанции и подстанции работают на пределе возможностей, компания призвала экономно потреблять электроэнергию. Министр энергетики Украины Герман Галущенко 12 апреля попросил население страны подготовиться к возможным блэкаутам уже в весенне-летний период и закупать генераторы. Кудрицкий 22 марта заявлял, что энергетическая система страны подверглась крупнейшей атаке "за всё время", по его словам, комбинированные удары поразили ряд тепловых и гидроэлектростанций. Украинский энергохолдинг ДТЭК сообщал, что ударам подверглись ряд ТЭС, серьезно повреждено оборудование станций. Компания "Укргидроэнерго" сообщала, что зафиксирован удар по ДнепроГЭС и плотине, расположенной в подконтрольном ВСУ городе Запорожье, верхняя часть здания полностью уничтожена, для восстановления электростанции до проектного состояния потребуются годы.
https://ria.ru/20240420/svet-1941275262.html
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в мире, жкх, украина, польша, словакия, герман галущенко, укрэнерго, дтэк, вооруженные силы украины
В мире, ЖКХ, Украина, Польша, Словакия, Герман Галущенко, Укрэнерго, ДТЭК, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине
Украина запросила помощь у трех стран из-за ситуации с электроэнергией

Минэнерго: Украина получила аварийную помощь от Польши, Словакии и Румынии

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкЛинии электропередачи на Украине
Линии электропередачи на Украине - РИА Новости, 1920, 22.04.2024
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Линии электропередачи на Украине. Архивное фото
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МОСКВА, 22 апр – РИА Новости. Украина прибегала к аварийной помощи из энергосистем Польши, Словакии и Румынии, на понедельник также прогнозируется импорт электроэнергии, сообщает украинское Минэнерго в Telegram-канале.
"За прошедшие сутки в вечерние часы Украина получала аварийную помощь из Польши, Словакии и Румынии. Суммарный объем снабжения составил меньше процента от суточного объема потребления. На текущие сутки прогнозируется импорт электроэнергии – 7858 МВт/ч. Суммарный объем привлеченной электроэнергии прогнозируется до 2% прогнозируемого объема суточного потребления", - говорится в сообщении министерства.
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Глава национальной энергетической компании "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий 18 апреля предупредил, что в энергосистеме страны периодически будет ощущаться дефицит.
Ранее в "Укрэнерго" заявили, что объем повреждений энергообъектов на Украине чрезвычайно велик, электростанции и подстанции работают на пределе возможностей, компания призвала экономно потреблять электроэнергию. Министр энергетики Украины Герман Галущенко 12 апреля попросил население страны подготовиться к возможным блэкаутам уже в весенне-летний период и закупать генераторы.
Кудрицкий 22 марта заявлял, что энергетическая система страны подверглась крупнейшей атаке "за всё время", по его словам, комбинированные удары поразили ряд тепловых и гидроэлектростанций. Украинский энергохолдинг ДТЭК сообщал, что ударам подверглись ряд ТЭС, серьезно повреждено оборудование станций. Компания "Укргидроэнерго" сообщала, что зафиксирован удар по ДнепроГЭС и плотине, расположенной в подконтрольном ВСУ городе Запорожье, верхняя часть здания полностью уничтожена, для восстановления электростанции до проектного состояния потребуются годы.
Изображение сгенерировано ИИ
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреЖКХУкраинаПольшаСловакияГерман ГалущенкоУкрэнергоДТЭКВооруженные силы Украины
 
 
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