https://ria.ru/20240422/ukraina-1941465821.html

Украина запросила помощь у трех стран из-за ситуации с электроэнергией

Украина запросила помощь у трех стран из-за ситуации с электроэнергией - РИА Новости, 22.04.2024

Украина запросила помощь у трех стран из-за ситуации с электроэнергией

Украина прибегала к аварийной помощи из энергосистем Польши, Словакии и Румынии, на понедельник также прогнозируется импорт электроэнергии, сообщает украинское... РИА Новости, 22.04.2024

2024-04-22T11:36

2024-04-22T11:36

2024-04-22T11:52

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МОСКВА, 22 апр – РИА Новости. Украина прибегала к аварийной помощи из энергосистем Польши, Словакии и Румынии, на понедельник также прогнозируется импорт электроэнергии, сообщает украинское Минэнерго в Telegram-канале."За прошедшие сутки в вечерние часы Украина получала аварийную помощь из Польши, Словакии и Румынии. Суммарный объем снабжения составил меньше процента от суточного объема потребления. На текущие сутки прогнозируется импорт электроэнергии – 7858 МВт/ч. Суммарный объем привлеченной электроэнергии прогнозируется до 2% прогнозируемого объема суточного потребления", - говорится в сообщении министерства. Глава национальной энергетической компании "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий 18 апреля предупредил, что в энергосистеме страны периодически будет ощущаться дефицит. Ранее в "Укрэнерго" заявили, что объем повреждений энергообъектов на Украине чрезвычайно велик, электростанции и подстанции работают на пределе возможностей, компания призвала экономно потреблять электроэнергию. Министр энергетики Украины Герман Галущенко 12 апреля попросил население страны подготовиться к возможным блэкаутам уже в весенне-летний период и закупать генераторы. Кудрицкий 22 марта заявлял, что энергетическая система страны подверглась крупнейшей атаке "за всё время", по его словам, комбинированные удары поразили ряд тепловых и гидроэлектростанций. Украинский энергохолдинг ДТЭК сообщал, что ударам подверглись ряд ТЭС, серьезно повреждено оборудование станций. Компания "Укргидроэнерго" сообщала, что зафиксирован удар по ДнепроГЭС и плотине, расположенной в подконтрольном ВСУ городе Запорожье, верхняя часть здания полностью уничтожена, для восстановления электростанции до проектного состояния потребуются годы.

https://ria.ru/20240420/svet-1941275262.html

https://ria.ru/20240414/ukraina-1939826970.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, жкх, украина, польша, словакия, герман галущенко, укрэнерго, дтэк, вооруженные силы украины