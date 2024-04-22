https://ria.ru/20240422/ukraina-1941366134.html

Помощь Украине грозит обрушением финансовой пирамиды Запада

Помощь Украине грозит обрушением финансовой пирамиды Запада - РИА Новости, 22.04.2024

Помощь Украине грозит обрушением финансовой пирамиды Запада

Третья мировая война предотвращена, Россия не напала на страны НАТО, Молдавия сохранила свою независимость, сорок американских штатов не потеряли рабочие места, РИА Новости, 22.04.2024

2024-04-22T08:00

2024-04-22T08:00

2024-04-22T08:00

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Третья мировая война предотвращена, Россия не напала на страны НАТО, Молдавия сохранила свою независимость, сорок американских штатов не потеряли рабочие места, западная гегемония продолжилась, моральный коллапс Америки остановлен, ход истории сохранил правильное направление… Это лишь небольшой перечень страшилок, которыми пугали украинские и западные пропагандисты на случай, если конгресс США не примет закон о помощи Украине. И соответственно, теперь все эти сценарии уже не страшны — нижняя палата преодолела сопротивление части республиканцев, а сенат наверняка одобрит выделение помощи на этой неделе. Одно непонятно: где во всех этих раскладах Украина и ее интересы? А это мало кого на Западе волнует.На самом деле США на глазах у всего мира проворачивают классическую схему закабаления очередной колонии. Схема эта подразумевает, что львиная доля миллиардов, выделенных якобы для Украины, не покинет Соединенные Штаты и осядет в карманах ВПК. Об этом прямо написал в своей колонке накануне голосования в конгрессе президент США Джо Байден. В кои-то веки он откровенно описал эту схему: "Мы инвестируем в промышленную базу Америки, покупаем американскую продукцию, произведенную американскими рабочими, тем самым создавая рабочие места почти в сорока штатах и укрепляем нашу собственную национальную безопасность". Прямо и откровенно.Но самое трагическое для Украины — это тот факт, что она, не получая ничего, кроме летального оружия, которое только добавит смертей и разрушений, резко увеличивает свой долг, за который никогда не сможет рассчитаться. Ясно, что сами украинцы пытаются подбодрить себя мечтами о заветных "российских активах", которые им передаст добрый Запад. Подобными мечтами живут уже поколения тамошних элит. Они все время надеются на призрачное "золото Полуботка", которое наверняка хранится где-то в английских банках и вскоре обязательно будет пущено на возрождение Украины. Вот и сейчас, если послушать украинских фантазеров, много интересного можно узнать о том, как они вскоре будут распределять "российские 300 миллиардов", замороженные на Западе.На первый взгляд, американские конгрессмены сделали в субботу первый шаг в этом направлении, дав в руки Белого дома инструмент для воровства замороженных российских активов. Все сейчас обсуждают принятые законы о помощи Украине, Израилю и Тайваню, но наибольший интерес представляет объемный четвертый закон, который тут же был принят под шумок. Название его показательно: "Мир XXI века посредством силы".По сути, он представляет собой выдачу патента Белому дому на каперство — легализованное пиратство, в чем в былые столетия преуспели как раз англосаксы. Напомним, раньше власти западных государств выдавали лицензии пиратам для совершения грабежей иностранных торговых судов и даже для нападения на укрепления неприятеля. Сейчас палата представителей конгресса, не глядя, подмахнула закон, который дает право Байдену совершать такие же "налеты" на активы суверенных государств, в первую очередь — России.Заметьте, от этого шага администрацию президента США отговаривают многие экономисты и финансисты. В частности, на днях глава Европейского Центробанка (а до этого — глава МВФ) Кристин Лагард указала американцам на опасность разрушения "международного правового порядка, который вы хотите защищать".Еще более показательной является реакция влиятельного американского фонда Heritage, который назвал подобную схему "необязательной, затратной и рискованной". Заключение фонда однозначно: "Законопроект предоставит беспрецедентные юридические полномочия администрации, которая продемонстрировала пренебрежение своими конституционными обязательствами… И это подвергнет и без того хрупкую экономику рискам и приведет к непредвиденным последствиям, к которым Соединенные Штаты не готовы". Попросту говоря, риски превышают возможные выгоды от грабежа (из-за чего англосаксы в свое время отказались и от каперства).Критики указывают на то, что, пытаясь поделить российские замороженные активы на 280 миллиардов долларов, американские законодатели не учитывают того факта, что непосредственно в США размещены лишь около пяти миллиардов Остальное же в основном находится в юрисдикции ЕС, причем 205 миллиардов — в бельгийских финучреждениях. В случае грабежа этих средств вся финансовая пирамида Запада может разрушиться.Украине же никто на самом деле не собирается передавать эти средства. Речь в законопроекте, проголосованном в конгрессе, идет о создании некоего фонда для их распределения. Но ясное дело, что конгрессмены хотят за их счет в будущем гасить те кредиты, которые они вешают сейчас на киевский режим. "Золото Полуботка" опять остается недосягаемым для украинцев.А Украина уже на начало текущего года, по подсчетам Всемирного банка и Еврокомиссии, нуждалась в 486 миллиардах долларов на покрытие ущерба от войны. Учитывая разрушение объектов энергосистемы за последние несколько месяцев, эта сумма наверняка уже значительно выросла. Поступление дополнительных снарядов на Украину только добавит разрушений, а значит, увеличит и ущерб. Не говоря уже о том, что Россия, конечно же, будет компенсировать доступными средствами грабеж ее активов на Западе, на что прямо указала уже российская сторона.Так что праздник, который устроили конгрессмены для украинских нацистов (видимо, не случайно голосование совпало с днем рождения Гитлера), вряд ли будет длительным. Очередной пакет военной помощи последует за всеми предыдущими, то есть будет сожжен в степях Украины, принеся ее жителям новые слезы и кровь, а заодно сделав их детей и внуков обладателями долгов, за которые никто никогда не сможет расплатиться.

https://ria.ru/20240420/ukraina-1941276160.html

https://ria.ru/20240411/zapad-1939202840.html

https://ria.ru/20240416/aktivy-1940245519.html

https://ria.ru/20240416/politika-1940265170.html

https://ria.ru/20240421/pomosch-1940798462.html

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аналитика, украина, сша, россия, джо байден, кристин лагард, нато, мвф, евросоюз, вооруженные силы украины