https://ria.ru/20240420/konfiskatsiya-1941275720.html

Песков предупредил США о последствиях конфискации российских активов

Песков предупредил США о последствиях конфискации российских активов - РИА Новости, 20.04.2024

Песков предупредил США о последствиях конфискации российских активов

Вашингтону придется ответить в случае конфискации замороженных российских активов, заявил изданию Life пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. РИА Новости, 20.04.2024

2024-04-20T21:26

2024-04-20T21:26

2024-04-20T22:06

сша

россия

дмитрий песков

санкции в отношении россии

америка

евросоюз

министерство финансов сша

джаннет йеллен

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МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Вашингтону придется ответить в случае конфискации замороженных российских активов, заявил изданию Life пресс-секретарь президента Дмитрий Песков."Что касается закона о конфискации российских активов, нужно еще разобраться с деталями. <...> Если это действительно так, то Америке придется за это ответить, и здесь вряд ли будут временные ограничения, и делать мы будем это так, как это будет наилучшим образом соответствовать нашим интересам", — подчеркнул он.По словам Пескова, такой шаг в любом случае нанесет непоправимый ущерб имиджу Соединенных Штатов. Это решение заставит многих инвестирующих в эту страну спасать свои деньги, так как непоколебимость частной собственности, особенно государственной, будет нарушена, резюмировал пресс-секретарь президента.Ранее в субботу палата представителей одобрила законопроект о конфискации российских активов в пользу Киева. Он включает в себя запрет на разморозку средств, полномочия по обеспечению компенсации Украине с их использованием и применение этих средств для восстановления страны.В феврале глава Минфина США Джаннет Йеллен призвала срочно найти способ, как сделать замороженные российские активы на 285 миллиардов долларов доступными для использования. По ее словам, для этого необходимо законодательное основание как внутри Соединенных Штатов, так и на международном уровне. При этом она признала наличие рисков для финансовой стабильности, если будет значительный сдвиг от валют.После начала спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину российских валютных резервов на сумму примерно 300 миллиардов евро. Около 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear — одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем.В Брюсселе обсуждают пути использования замороженных активов России для финансирования восстановления Украины. Европейский центробанк предупреждал, что это может нести репутационные риски для евро в долгосрочной перспективе, призывая "смотреть за пределы этого отдельного конфликта" и искать другие способы финансирования Киева.В Кремле заявляли, что принятие таких решений "будет еще одним шагом в попрании всех правил и норм международного права". В МИД называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы Москвы.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

сша, россия, дмитрий песков, санкции в отношении россии, америка, евросоюз, министерство финансов сша, джаннет йеллен, вашингтон (штат), киев, украина