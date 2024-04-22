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Такое уже проходили. Вашингтон сделал Зеленскому опасное предложение - РИА Новости, 22.04.2024
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08:00 22.04.2024 (обновлено: 08:02 22.04.2024)
https://ria.ru/20240422/ukraina-1941101556.html
Такое уже проходили. Вашингтон сделал Зеленскому опасное предложение
Такое уже проходили. Вашингтон сделал Зеленскому опасное предложение - РИА Новости, 22.04.2024
Такое уже проходили. Вашингтон сделал Зеленскому опасное предложение
Республиканская и Демократическая партии США договорились о помощи Украине на 60,8 миллиарда долларов. Сделку одобрили бывший и действующий президенты Дональд... РИА Новости, 22.04.2024
2024-04-22T08:00
2024-04-22T08:02
украина
сша
киев
дональд трамп
джо байден
министерство обороны сша
российская академия наук
майк джонсон
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МОСКВА, 22 апр — РИА Новости, Михаил Катков. Республиканская и Демократическая партии США договорились о помощи Украине на 60,8 миллиарда долларов. Сделку одобрили бывший и действующий президенты Дональд Трамп и Джо Байден. Что получит Киев — в материале РИА Новости.Не время для дискуссийВ субботу конгресс приступил к рассмотрению законопроекта, по которому 23,2 миллиарда долларов должны пойти на пополнение запасов оружия и боеприпасов для американской армии, взамен того, что отправили на Украину. Помимо этого, 11,3 миллиарда выделили на "текущие военные операции США в регионе". Как поясняют СМИ, речь идет о расходах Пентагона на тренировку украинских солдат и обеспечение своего контингента в Европе. Еще 13,8 миллиарда Минобороны сможет потратить на контракты с американскими производителями для обеспечения Киева новым вооружением и оборудованием. Наконец, 1,6 миллиарда уйдут на президентские гранты для покупки оружия в рамках программы Foreign Military Financing.Предусмотрели и механизмы контроля того, как Киев воспользуется помощью, — на это заложили 31 миллион. А 400 миллионов — на борьбу с наркотрафиком, терроризмом и нераспространение оружия массового уничтожения на Украине.Но республиканцы не просто так сделали уступку демократам. В компромиссном документе сказано, что администрация президента обязана в течение 30 дней предоставить конгрессу отчет обо всех вооружениях и финансах, отправленных Украине с 24 февраля 2022-го. Через два месяца ждут доклад о том, как все это время осуществляли контроль за передаваемым оружием. Также Байден за 45 дней должен подготовить для законодателей многолетнюю стратегию поддержки Киева с указанием "конкретных целей".Часть помощи — это кредиты, на чем ранее настаивал Трамп. Так, на экономику дают 9,5 миллиарда, 7,8 — на прямую бюджетную поддержку, исключающую выплату пенсий. Эти деньги придется вернуть. С 1 января 2026-го президент США получит право простить Киеву долг, но только с согласия конгресса.Деньги любят тишинуГлава Минфина Украины Сергей Марченко заявил, что из-за задержки иностранной финансовой помощи в бюджете образовалась "внеплановая" дыра в четыре миллиарда долларов и призвал поскорее передать Киеву замороженные российские активы. "Украина не победит, если партнеры не помогут уравнять наши военные ресурсы с российскими", — пояснил он. Примечательно, что замороженные в США средства оценивают как раз в четыре миллиарда.В Государственной налоговой службе Украины сообщили: финансовый и страховой сектора обеспечили 19,3% фискальных поступлений в бюджет, оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств и мотоциклов — 15,3, перерабатывающая промышленность — 13,4. Там же с января по март выросла зарплата: в 10,5 раза, на 26,9 и 20,5% соответственно. Кроме того, занятые в перевозке и хранении товаров работники увеличили доходы на 47,3%. Благодаря этому средняя зарплата прибавила 30% — до 19,5 тысячи гривен (46,1 тысячи рублей), в то время как инфляция в позапрошлом году была 26,6%, а в прошлом — всего 5,1.Впрочем, увеличение зарплат не означает экономического роста. По данным Нацбанка Украины, в 2022-м ВВП сократился на 28,8%, в 2023-м увеличился на 5,3% на фоне предыдущего катастрофического периода. Добиться большего не получилось в том числе из-за уменьшения добавленной стоимости финансового сектора и продолжающегося падения добывающей промышленности, отмечается в отчете регулятора. По прогнозу Нацбанка, в 2024-м ВВП Украины повысится на 3,7%.Тяжелая ношаСтарший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко отмечает: феноменальный рост зарплат на Украине наталкивает на мысль о зашкаливающей коррупции. "Это прежде всего свидетельствует о передвижении серьезной денежной массы, значительная часть которой расходуется не по назначению, а оседает в чьих-то карманах. И понятно чьих — представителей власти, так как Запад перечисляет средства не общественным организациям, а официальным структурам", — поясняет он.Эксперт Финансового университета при правительстве России Денис Денисов с этим согласен. В дальнейшем Киев ждут серьезные проверки со стороны США, добавляет он. "Скорее всего, скоро всплывет традиционная проблема Украины — коррупция. Причем произойдет это накануне президентских выборов, и Байдену придется оправдываться. Не думаю, что на этом финансирование Киева прекратится, поскольку тогда боевые действия быстро закончатся, но систему изменят", — считает эксперт."Рассмотрение законопроекта о помощи Украине стало возможным в результате предательства республиканцев спикером палаты представителей Майклом Джонсоном. Сорвать принятие документа уже практически невозможно. В нижней палате республиканцев всего на пять человек больше, чем демократов, причем в основном там довольно умеренные политики, с которыми можно договориться. В сенате у сторонников Байдена и вовсе большинство", — говорит главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев.Это первый случай в американской истории, когда представитель партии во главе парламента идет на поводу у оппонентов, добавляет он. Возможно, Трамп поддержал законопроект, надеясь, что Джонсон увяжет его с биллем о границе с Мексикой, но тот все-таки разделил их.При этом для Васильева очевидно, что Украина становится абсолютно токсичным активом для американских политиков. Например, из-за нее Джонсон поставил на кон свою карьеру, а сын Байдена проходит по делу о коррупции. "Киев превращается для них в горящую повозку, от которой лучше держаться подальше. В свое время то же самое произошло с Афганистаном", — напомнил американист.Правда, Вашингтону понадобилось 20 лет, чтобы вывести войска из Кабула.
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украина, сша, киев, дональд трамп, джо байден, министерство обороны сша, российская академия наук, майк джонсон
Украина, США, Киев, Дональд Трамп, Джо Байден, Министерство обороны США, Российская академия наук, Майк Джонсон
Такое уже проходили. Вашингтон сделал Зеленскому опасное предложение

Политолог: лидер республиканцев обманул Трампа в конгрессе

© AP Photo / Carolyn KasterПрезидент Украины Владимир Зеленский на совместном заседании конгресса в Вашингтоне
Президент Украины Владимир Зеленский на совместном заседании конгресса в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 22.04.2024
© AP Photo / Carolyn Kaster
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МОСКВА, 22 апр — РИА Новости, Михаил Катков. Республиканская и Демократическая партии США договорились о помощи Украине на 60,8 миллиарда долларов. Сделку одобрили бывший и действующий президенты Дональд Трамп и Джо Байден. Что получит Киев — в материале РИА Новости.

Не время для дискуссий

В субботу конгресс приступил к рассмотрению законопроекта, по которому 23,2 миллиарда долларов должны пойти на пополнение запасов оружия и боеприпасов для американской армии, взамен того, что отправили на Украину. Помимо этого, 11,3 миллиарда выделили на "текущие военные операции США в регионе". Как поясняют СМИ, речь идет о расходах Пентагона на тренировку украинских солдат и обеспечение своего контингента в Европе. Еще 13,8 миллиарда Минобороны сможет потратить на контракты с американскими производителями для обеспечения Киева новым вооружением и оборудованием. Наконец, 1,6 миллиарда уйдут на президентские гранты для покупки оружия в рамках программы Foreign Military Financing.
© AP Photo / Alex BrandonИзбранный спикер палаты представителей США Майк Джонсон
Избранный спикер палаты представителей США Майк Джонсон - РИА Новости, 1920, 19.04.2024
© AP Photo / Alex Brandon
Избранный спикер палаты представителей США Майк Джонсон
Предусмотрели и механизмы контроля того, как Киев воспользуется помощью, — на это заложили 31 миллион. А 400 миллионов — на борьбу с наркотрафиком, терроризмом и нераспространение оружия массового уничтожения на Украине.
Но республиканцы не просто так сделали уступку демократам. В компромиссном документе сказано, что администрация президента обязана в течение 30 дней предоставить конгрессу отчет обо всех вооружениях и финансах, отправленных Украине с 24 февраля 2022-го. Через два месяца ждут доклад о том, как все это время осуществляли контроль за передаваемым оружием. Также Байден за 45 дней должен подготовить для законодателей многолетнюю стратегию поддержки Киева с указанием "конкретных целей".
© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент Украины Владимир Зеленский и президент США Джо Байден во время встречи в Белом доме
Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Джо Байден во время встречи в Белом доме - РИА Новости, 1920, 19.04.2024
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Джо Байден во время встречи в Белом доме
Часть помощи — это кредиты, на чем ранее настаивал Трамп. Так, на экономику дают 9,5 миллиарда, 7,8 — на прямую бюджетную поддержку, исключающую выплату пенсий. Эти деньги придется вернуть. С 1 января 2026-го президент США получит право простить Киеву долг, но только с согласия конгресса.

Деньги любят тишину

Глава Минфина Украины Сергей Марченко заявил, что из-за задержки иностранной финансовой помощи в бюджете образовалась "внеплановая" дыра в четыре миллиарда долларов и призвал поскорее передать Киеву замороженные российские активы. "Украина не победит, если партнеры не помогут уравнять наши военные ресурсы с российскими", — пояснил он. Примечательно, что замороженные в США средства оценивают как раз в четыре миллиарда.
© AP Photo / Hanna McKayМинистр финансов Украины Сергей Марченко
Министр финансов Украины Сергей Марченко - РИА Новости, 1920, 19.04.2024
© AP Photo / Hanna McKay
Министр финансов Украины Сергей Марченко
В Государственной налоговой службе Украины сообщили: финансовый и страховой сектора обеспечили 19,3% фискальных поступлений в бюджет, оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств и мотоциклов — 15,3, перерабатывающая промышленность — 13,4. Там же с января по март выросла зарплата: в 10,5 раза, на 26,9 и 20,5% соответственно. Кроме того, занятые в перевозке и хранении товаров работники увеличили доходы на 47,3%. Благодаря этому средняя зарплата прибавила 30% — до 19,5 тысячи гривен (46,1 тысячи рублей), в то время как инфляция в позапрошлом году была 26,6%, а в прошлом — всего 5,1.
Впрочем, увеличение зарплат не означает экономического роста. По данным Нацбанка Украины, в 2022-м ВВП сократился на 28,8%, в 2023-м увеличился на 5,3% на фоне предыдущего катастрофического периода. Добиться большего не получилось в том числе из-за уменьшения добавленной стоимости финансового сектора и продолжающегося падения добывающей промышленности, отмечается в отчете регулятора. По прогнозу Нацбанка, в 2024-м ВВП Украины повысится на 3,7%.

Тяжелая ноша

Старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко отмечает: феноменальный рост зарплат на Украине наталкивает на мысль о зашкаливающей коррупции. "Это прежде всего свидетельствует о передвижении серьезной денежной массы, значительная часть которой расходуется не по назначению, а оседает в чьих-то карманах. И понятно чьих — представителей власти, так как Запад перечисляет средства не общественным организациям, а официальным структурам", — поясняет он.
© AP Photo / ANGELA WEISSЭкс-президент США Дональд Трамп в нью-йоркском суде
Экс-президент США Дональд Трамп в нью-йоркском суде - РИА Новости, 1920, 19.04.2024
© AP Photo / ANGELA WEISS
Экс-президент США Дональд Трамп в нью-йоркском суде
Эксперт Финансового университета при правительстве России Денис Денисов с этим согласен. В дальнейшем Киев ждут серьезные проверки со стороны США, добавляет он. "Скорее всего, скоро всплывет традиционная проблема Украины — коррупция. Причем произойдет это накануне президентских выборов, и Байдену придется оправдываться. Не думаю, что на этом финансирование Киева прекратится, поскольку тогда боевые действия быстро закончатся, но систему изменят", — считает эксперт.
"Рассмотрение законопроекта о помощи Украине стало возможным в результате предательства республиканцев спикером палаты представителей Майклом Джонсоном. Сорвать принятие документа уже практически невозможно. В нижней палате республиканцев всего на пять человек больше, чем демократов, причем в основном там довольно умеренные политики, с которыми можно договориться. В сенате у сторонников Байдена и вовсе большинство", — говорит главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев.
© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Джо Байден выступает во время пресс-конференции с премьер-министром Японии Фумио Кисидой
Президент США Джо Байден выступает во время пресс-конференции с премьер-министром Японии Фумио Кисидой - РИА Новости, 1920, 19.04.2024
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Джо Байден выступает во время пресс-конференции с премьер-министром Японии Фумио Кисидой
Это первый случай в американской истории, когда представитель партии во главе парламента идет на поводу у оппонентов, добавляет он. Возможно, Трамп поддержал законопроект, надеясь, что Джонсон увяжет его с биллем о границе с Мексикой, но тот все-таки разделил их.
При этом для Васильева очевидно, что Украина становится абсолютно токсичным активом для американских политиков. Например, из-за нее Джонсон поставил на кон свою карьеру, а сын Байдена проходит по делу о коррупции. "Киев превращается для них в горящую повозку, от которой лучше держаться подальше. В свое время то же самое произошло с Афганистаном", — напомнил американист.
Правда, Вашингтону понадобилось 20 лет, чтобы вывести войска из Кабула.
 
УкраинаСШАКиевДональд ТрампДжо БайденМинистерство обороны СШАРоссийская академия наукМайк Джонсон
 
 
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