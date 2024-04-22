https://ria.ru/20240422/ukraina-1941101556.html

Такое уже проходили. Вашингтон сделал Зеленскому опасное предложение

Такое уже проходили. Вашингтон сделал Зеленскому опасное предложение - РИА Новости, 22.04.2024

Такое уже проходили. Вашингтон сделал Зеленскому опасное предложение

Республиканская и Демократическая партии США договорились о помощи Украине на 60,8 миллиарда долларов. Сделку одобрили бывший и действующий президенты Дональд... РИА Новости, 22.04.2024

2024-04-22T08:00

2024-04-22T08:00

2024-04-22T08:02

украина

сша

киев

дональд трамп

джо байден

министерство обороны сша

российская академия наук

майк джонсон

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МОСКВА, 22 апр — РИА Новости, Михаил Катков. Республиканская и Демократическая партии США договорились о помощи Украине на 60,8 миллиарда долларов. Сделку одобрили бывший и действующий президенты Дональд Трамп и Джо Байден. Что получит Киев — в материале РИА Новости.Не время для дискуссийВ субботу конгресс приступил к рассмотрению законопроекта, по которому 23,2 миллиарда долларов должны пойти на пополнение запасов оружия и боеприпасов для американской армии, взамен того, что отправили на Украину. Помимо этого, 11,3 миллиарда выделили на "текущие военные операции США в регионе". Как поясняют СМИ, речь идет о расходах Пентагона на тренировку украинских солдат и обеспечение своего контингента в Европе. Еще 13,8 миллиарда Минобороны сможет потратить на контракты с американскими производителями для обеспечения Киева новым вооружением и оборудованием. Наконец, 1,6 миллиарда уйдут на президентские гранты для покупки оружия в рамках программы Foreign Military Financing.Предусмотрели и механизмы контроля того, как Киев воспользуется помощью, — на это заложили 31 миллион. А 400 миллионов — на борьбу с наркотрафиком, терроризмом и нераспространение оружия массового уничтожения на Украине.Но республиканцы не просто так сделали уступку демократам. В компромиссном документе сказано, что администрация президента обязана в течение 30 дней предоставить конгрессу отчет обо всех вооружениях и финансах, отправленных Украине с 24 февраля 2022-го. Через два месяца ждут доклад о том, как все это время осуществляли контроль за передаваемым оружием. Также Байден за 45 дней должен подготовить для законодателей многолетнюю стратегию поддержки Киева с указанием "конкретных целей".Часть помощи — это кредиты, на чем ранее настаивал Трамп. Так, на экономику дают 9,5 миллиарда, 7,8 — на прямую бюджетную поддержку, исключающую выплату пенсий. Эти деньги придется вернуть. С 1 января 2026-го президент США получит право простить Киеву долг, но только с согласия конгресса.Деньги любят тишинуГлава Минфина Украины Сергей Марченко заявил, что из-за задержки иностранной финансовой помощи в бюджете образовалась "внеплановая" дыра в четыре миллиарда долларов и призвал поскорее передать Киеву замороженные российские активы. "Украина не победит, если партнеры не помогут уравнять наши военные ресурсы с российскими", — пояснил он. Примечательно, что замороженные в США средства оценивают как раз в четыре миллиарда.В Государственной налоговой службе Украины сообщили: финансовый и страховой сектора обеспечили 19,3% фискальных поступлений в бюджет, оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств и мотоциклов — 15,3, перерабатывающая промышленность — 13,4. Там же с января по март выросла зарплата: в 10,5 раза, на 26,9 и 20,5% соответственно. Кроме того, занятые в перевозке и хранении товаров работники увеличили доходы на 47,3%. Благодаря этому средняя зарплата прибавила 30% — до 19,5 тысячи гривен (46,1 тысячи рублей), в то время как инфляция в позапрошлом году была 26,6%, а в прошлом — всего 5,1.Впрочем, увеличение зарплат не означает экономического роста. По данным Нацбанка Украины, в 2022-м ВВП сократился на 28,8%, в 2023-м увеличился на 5,3% на фоне предыдущего катастрофического периода. Добиться большего не получилось в том числе из-за уменьшения добавленной стоимости финансового сектора и продолжающегося падения добывающей промышленности, отмечается в отчете регулятора. По прогнозу Нацбанка, в 2024-м ВВП Украины повысится на 3,7%.Тяжелая ношаСтарший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко отмечает: феноменальный рост зарплат на Украине наталкивает на мысль о зашкаливающей коррупции. "Это прежде всего свидетельствует о передвижении серьезной денежной массы, значительная часть которой расходуется не по назначению, а оседает в чьих-то карманах. И понятно чьих — представителей власти, так как Запад перечисляет средства не общественным организациям, а официальным структурам", — поясняет он.Эксперт Финансового университета при правительстве России Денис Денисов с этим согласен. В дальнейшем Киев ждут серьезные проверки со стороны США, добавляет он. "Скорее всего, скоро всплывет традиционная проблема Украины — коррупция. Причем произойдет это накануне президентских выборов, и Байдену придется оправдываться. Не думаю, что на этом финансирование Киева прекратится, поскольку тогда боевые действия быстро закончатся, но систему изменят", — считает эксперт."Рассмотрение законопроекта о помощи Украине стало возможным в результате предательства республиканцев спикером палаты представителей Майклом Джонсоном. Сорвать принятие документа уже практически невозможно. В нижней палате республиканцев всего на пять человек больше, чем демократов, причем в основном там довольно умеренные политики, с которыми можно договориться. В сенате у сторонников Байдена и вовсе большинство", — говорит главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев.Это первый случай в американской истории, когда представитель партии во главе парламента идет на поводу у оппонентов, добавляет он. Возможно, Трамп поддержал законопроект, надеясь, что Джонсон увяжет его с биллем о границе с Мексикой, но тот все-таки разделил их.При этом для Васильева очевидно, что Украина становится абсолютно токсичным активом для американских политиков. Например, из-за нее Джонсон поставил на кон свою карьеру, а сын Байдена проходит по делу о коррупции. "Киев превращается для них в горящую повозку, от которой лучше держаться подальше. В свое время то же самое произошло с Афганистаном", — напомнил американист.Правда, Вашингтону понадобилось 20 лет, чтобы вывести войска из Кабула.

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украина, сша, киев, дональд трамп, джо байден, министерство обороны сша, российская академия наук, майк джонсон