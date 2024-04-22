Военный суд 20 мая проверит законность приговора Дарье Треповой
Военный суд 20 мая проверит законность приговора Треповой по делу о теракте
© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкДарья Трепова, обвиняемая по делу о теракте в кафе в Санкт-Петербурге
Дарья Трепова, обвиняемая по делу о теракте в кафе в Санкт-Петербурге. Архивное фото
МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Апелляционный военный суд 20 мая проверит законность приговора Дарье Треповой, получившей 27 лет колонии за теракт в петербургском кафе, где погиб военкор Владлен Татарский, сообщили РИА Новости в суде.
"Рассмотрение апелляционной жалобы защиты и представления прокурора назначено на 10:00 20 мая", - сказали в суде. Защита настаивает на смягчении наказания, прокурор - на его ужесточении до 28 лет.
Двадцать пятого января 2-й Западный окружной военный суд на выездном заседании в Петербурге признал виновной Трепову в теракте, перевозке и хранении взрывчатых веществ, а также использовании поддельных документов для совершения преступления и приговорил к 27 годам колонии общего режима и штрафу в 600 тысяч рублей.
Укрывавшему ее у себя дома после взрыва Дмитрию Касинцеву суд назначил 1 год и 9 месяцев колонии общего режима. Также суд удовлетворил иски к Треповой на сумму более 16,5 миллиона рублей.
Приговор Треповой стал самым большим когда-либо назначенным в России женщинам.
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