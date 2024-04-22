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Военный суд 20 мая проверит законность приговора Дарье Треповой - РИА Новости, 22.04.2024
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15:25 22.04.2024 (обновлено: 15:36 22.04.2024)
https://ria.ru/20240422/trepova-1941538831.html
Военный суд 20 мая проверит законность приговора Дарье Треповой
Военный суд 20 мая проверит законность приговора Дарье Треповой - РИА Новости, 22.04.2024
Военный суд 20 мая проверит законность приговора Дарье Треповой
Апелляционный военный суд 20 мая проверит законность приговора Дарье Треповой, получившей 27 лет колонии за теракт в петербургском кафе, где погиб военкор... РИА Новости, 22.04.2024
2024-04-22T15:25
2024-04-22T15:36
происшествия
санкт-петербург
дарья трепова
россия
владлен татарский
взрыв в кафе в петербурге
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Апелляционный военный суд 20 мая проверит законность приговора Дарье Треповой, получившей 27 лет колонии за теракт в петербургском кафе, где погиб военкор Владлен Татарский, сообщили РИА Новости в суде."Рассмотрение апелляционной жалобы защиты и представления прокурора назначено на 10:00 20 мая", - сказали в суде. Защита настаивает на смягчении наказания, прокурор - на его ужесточении до 28 лет.Двадцать пятого января 2-й Западный окружной военный суд на выездном заседании в Петербурге признал виновной Трепову в теракте, перевозке и хранении взрывчатых веществ, а также использовании поддельных документов для совершения преступления и приговорил к 27 годам колонии общего режима и штрафу в 600 тысяч рублей.Укрывавшему ее у себя дома после взрыва Дмитрию Касинцеву суд назначил 1 год и 9 месяцев колонии общего режима. Также суд удовлетворил иски к Треповой на сумму более 16,5 миллиона рублей.Приговор Треповой стал самым большим когда-либо назначенным в России женщинам.
https://ria.ru/20240410/rassledovanie-1939070033.html
https://ria.ru/20240229/inoagenty-1930096039.html
санкт-петербург
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происшествия, санкт-петербург, дарья трепова, россия, владлен татарский, взрыв в кафе в петербурге
Происшествия, Санкт-Петербург, Дарья Трепова, Россия, Владлен Татарский, Взрыв в кафе в Петербурге
Военный суд 20 мая проверит законность приговора Дарье Треповой

Военный суд 20 мая проверит законность приговора Треповой по делу о теракте

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкДарья Трепова, обвиняемая по делу о теракте в кафе в Санкт-Петербурге
Дарья Трепова, обвиняемая по делу о теракте в кафе в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 22.04.2024
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Дарья Трепова, обвиняемая по делу о теракте в кафе в Санкт-Петербурге. Архивное фото
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Апелляционный военный суд 20 мая проверит законность приговора Дарье Треповой, получившей 27 лет колонии за теракт в петербургском кафе, где погиб военкор Владлен Татарский, сообщили РИА Новости в суде.
"Рассмотрение апелляционной жалобы защиты и представления прокурора назначено на 10:00 20 мая", - сказали в суде. Защита настаивает на смягчении наказания, прокурор - на его ужесточении до 28 лет.
Сотрудник полиции управления Министерства внутренних дел Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 10.04.2024
Дело на Маршенкулову завели за посты о Татарском, сообщил источник
10 апреля, 13:10
Двадцать пятого января 2-й Западный окружной военный суд на выездном заседании в Петербурге признал виновной Трепову в теракте, перевозке и хранении взрывчатых веществ, а также использовании поддельных документов для совершения преступления и приговорил к 27 годам колонии общего режима и штрафу в 600 тысяч рублей.
Укрывавшему ее у себя дома после взрыва Дмитрию Касинцеву суд назначил 1 год и 9 месяцев колонии общего режима. Также суд удовлетворил иски к Треповой на сумму более 16,5 миллиона рублей.
Приговор Треповой стал самым большим когда-либо назначенным в России женщинам.
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ПроисшествияСанкт-ПетербургДарья ТреповаРоссияВладлен ТатарскийВзрыв в кафе в Петербурге
 
 
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