https://ria.ru/20240422/trepova-1941538831.html

Военный суд 20 мая проверит законность приговора Дарье Треповой

Военный суд 20 мая проверит законность приговора Дарье Треповой - РИА Новости, 22.04.2024

Военный суд 20 мая проверит законность приговора Дарье Треповой

Апелляционный военный суд 20 мая проверит законность приговора Дарье Треповой, получившей 27 лет колонии за теракт в петербургском кафе, где погиб военкор... РИА Новости, 22.04.2024

2024-04-22T15:25

2024-04-22T15:25

2024-04-22T15:36

происшествия

санкт-петербург

дарья трепова

россия

владлен татарский

взрыв в кафе в петербурге

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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Апелляционный военный суд 20 мая проверит законность приговора Дарье Треповой, получившей 27 лет колонии за теракт в петербургском кафе, где погиб военкор Владлен Татарский, сообщили РИА Новости в суде."Рассмотрение апелляционной жалобы защиты и представления прокурора назначено на 10:00 20 мая", - сказали в суде. Защита настаивает на смягчении наказания, прокурор - на его ужесточении до 28 лет.Двадцать пятого января 2-й Западный окружной военный суд на выездном заседании в Петербурге признал виновной Трепову в теракте, перевозке и хранении взрывчатых веществ, а также использовании поддельных документов для совершения преступления и приговорил к 27 годам колонии общего режима и штрафу в 600 тысяч рублей.Укрывавшему ее у себя дома после взрыва Дмитрию Касинцеву суд назначил 1 год и 9 месяцев колонии общего режима. Также суд удовлетворил иски к Треповой на сумму более 16,5 миллиона рублей.Приговор Треповой стал самым большим когда-либо назначенным в России женщинам.

https://ria.ru/20240410/rassledovanie-1939070033.html

https://ria.ru/20240229/inoagenty-1930096039.html

санкт-петербург

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, санкт-петербург, дарья трепова, россия, владлен татарский, взрыв в кафе в петербурге