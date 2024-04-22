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Суд рассмотрит дело о жестоком убийстве женщины на пляже в Сочи
Суд рассмотрит дело о жестоком убийстве женщины на пляже в Сочи - РИА Новости, 22.04.2024
Суд рассмотрит дело о жестоком убийстве женщины на пляже в Сочи
Суд рассмотрит дело гражданина Таджикистана о жестоком убийстве женщины на пляже в Сочи, сообщило СУСК РФ по Краснодарскому краю. РИА Новости, 22.04.2024
2024-04-22T18:48
2024-04-22T18:48
2024-04-22T18:55
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СОЧИ, 22 апр - РИА Новости. Суд рассмотрит дело гражданина Таджикистана о жестоком убийстве женщины на пляже в Сочи, сообщило СУСК РФ по Краснодарскому краю. По версии следствия, 46-летняя женщина и 58-летний мужчина в доме последнего на улице Просвещения в Адлерском районе Сочи поссорились из-за "оскорблений женщины в адрес знакомого", после этого фигурант избил жертву и, вынеся ее на улицу, несколько раз ударил камнем по голове. Тело обнаружили на одном из пляжей. Было возбуждено уголовное дело по статье "Убийство". "Завершено расследование уголовного дела в отношении 58-летнего гражданина Республики Таджикистан. Он обвиняется в убийстве 46-летней женщины. Обвиняемый признал вину в полном объеме... Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении. Уточняется, что на период расследования обвиняемый находился под стражей.
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происшествия, сочи, таджикистан, россия
Происшествия, Сочи, Таджикистан, Россия
Суд рассмотрит дело о жестоком убийстве женщины на пляже в Сочи
СК: суд рассмотрит дело о жестоком убийстве женщины на пляже в Сочи