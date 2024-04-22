https://ria.ru/20240422/sud-1941531359.html

Во Франции Столтенберга обвинили в провоцировании конфликта на Украине

Во Франции Столтенберга обвинили в провоцировании конфликта на Украине - РИА Новости, 22.04.2024

Во Франции Столтенберга обвинили в провоцировании конфликта на Украине

Глава издательства Talma studios Патрик Пазен подал иск в суд против генсека НАТО Йенса Столтенберга, которого он обвиняет во лжи и провоцировании конфликта на... РИА Новости, 22.04.2024

2024-04-22T15:02

2024-04-22T15:02

2024-04-22T15:02

в мире

россия

украина

европа

йенс столтенберг

владимир путин

нато

евросоюз

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/1d/1912701422_67:395:3005:2048_1920x0_80_0_0_139ef705cd583dd5cd249524dfdf0afa.jpg

ПАРИЖ, 22 апр – РИА Новости. Глава издательства Talma studios Патрик Пазен подал иск в суд против генсека НАТО Йенса Столтенберга, которого он обвиняет во лжи и провоцировании конфликта на Украине. В жалобе, адресованной прокурору Парижа Лор Бекко, которое публикует издание France Soir, 60-летний французский издатель отмечает, что Столтенберг имел возможность инициировать дезэскалацию конфликта. По его мнению, генсек НАТО несет ответственность за все более прямое вовлечение Европы в конфликт на Украине. Пазен называет Стотенберга "человеком, который хотел войны с Россией любой ценой". Он также назвал заявления Столтенберга о том, что НАТО никогда не обсуждал расширение на восток, ложью. "Это доказанная ложь. Отягчающим обстоятельством является то, что на самом сайте НАТО находится документ, датируемый 17 мая 1990 года: в нём НАТО обязуется не продвигаться дальше границ Германии", - пишет он в жалобе. Пазен также требует от французских властей провести расследования в отношении французских военных на Украине. По словам издателя, "необходимо, чтобы французское правосудие приговорило Йенса Столтенберга за все, что он совершил, хоть это и не избавит французов от всех тех предрассудков, которые им внушили". В его издательстве также вышла книга под названием "Война на Украине: преступная ответственность Запада", в которой он пишет о возможных способах положить конец конфликту и о переходе к "миру, который никогда не будет прежним". Пазен пишет, что план ослабить Россию, подтолкнув ее к войне, "провалился, и, благодаря санкциям, Россия стала более влиятельной, чем когда-либо, пользуясь поддержкой своих союзников во всем мире". "Мы же скоро окажемся на коленях, став жертвами "войны против народа", которую ведет ЕС", - пишет Пазен. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал её целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.

https://ria.ru/20240311/nato-1932372146.html

https://ria.ru/20240421/ukraina-1941398714.html

https://ria.ru/20240418/frantsiya-1940757106.html

россия

украина

европа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, украина, европа, йенс столтенберг, владимир путин, нато, евросоюз