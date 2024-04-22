https://ria.ru/20240422/ssha-1941553542.html

"В этом году". В США пришли в ужас из-за возможного ядерного удара

"В этом году". В США пришли в ужас из-за возможного ядерного удара - РИА Новости, 22.04.2024

"В этом году". В США пришли в ужас из-за возможного ядерного удара

Белый дом может пойти на применение ядерного оружия ради попытки избежать поражения на Украине в год выборов, предложил бывший аналитик ЦРУ Рэй Макговерн в... РИА Новости, 22.04.2024

2024-04-22T16:11

2024-04-22T16:11

2024-04-22T16:34

в мире

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вашингтон (штат)

джо байден

рэй макговерн

центральное разведывательное управление (цру)

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Белый дом может пойти на применение ядерного оружия ради попытки избежать поражения на Украине в год выборов, предложил бывший аналитик ЦРУ Рэй Макговерн в интервью YouTube-каналу Dialogue works."Я боюсь, что в этом году из-за выборов <…> те, <…> кто дает советы Байдену, скажут: господин президент, единственное, что нам остается, — это применить ядерное оружие малой мощности. <…> Это послужит русским хорошим уроком", — отметил он.По мнению эксперта, Вашингтон может пойти на такой шаг из-за того, что поражение киевского режима не позволит одержать нынешнему главе Белого дома победу на президентских выборах. А при таком сценарии администрации не удастся избежать судебных разбирательств, которые могут закончиться тюремным сроком для них, добавил он.Экс-аналитик пояснил, что существует множество доказательств того, что госсекретарь Энтони Блинкен, советник президента по национальной безопасности Джейк Салливан, американский президент Джо Байден и его сын Хантер замешаны во взяточничестве и других подобных делах.При этом Россия не пойдет на применение ядерного оружия, тем более что она побеждает на Украине, резюмировал Макговерн.Второго апреля министр обороны Сергей Шойгу на совещании с руководящим составом Вооруженных сил России заявил, что с января ВСУ потеряли более 80 тысяч военнослужащих, 14 тысяч единиц различного вооружения, в том числе свыше 1200 танков и других боевых бронированных машин. Он также констатировал, что украинцы после провала летнего контрнаступления безуспешно пытаются закрепиться на отдельных рубежах, а российские военные продолжают теснить противника в западном направлении.

https://ria.ru/20240422/ritter-1941545838.html

https://ria.ru/20240422/ukraina-1941482322.html

https://ria.ru/20240422/ukraina-1941546365.html

украина

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в мире, украина, россия, вашингтон (штат), джо байден, рэй макговерн, центральное разведывательное управление (цру), вооруженные силы украины, энтони блинкен