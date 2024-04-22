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"В этом году". В США пришли в ужас из-за возможного ядерного удара - РИА Новости, 22.04.2024
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16:11 22.04.2024 (обновлено: 16:34 22.04.2024)
https://ria.ru/20240422/ssha-1941553542.html
"В этом году". В США пришли в ужас из-за возможного ядерного удара
"В этом году". В США пришли в ужас из-за возможного ядерного удара - РИА Новости, 22.04.2024
"В этом году". В США пришли в ужас из-за возможного ядерного удара
Белый дом может пойти на применение ядерного оружия ради попытки избежать поражения на Украине в год выборов, предложил бывший аналитик ЦРУ Рэй Макговерн в... РИА Новости, 22.04.2024
2024-04-22T16:11
2024-04-22T16:34
в мире
украина
россия
вашингтон (штат)
джо байден
рэй макговерн
центральное разведывательное управление (цру)
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Белый дом может пойти на применение ядерного оружия ради попытки избежать поражения на Украине в год выборов, предложил бывший аналитик ЦРУ Рэй Макговерн в интервью YouTube-каналу Dialogue works."Я боюсь, что в этом году из-за выборов &lt;…&gt; те, &lt;…&gt; кто дает советы Байдену, скажут: господин президент, единственное, что нам остается, — это применить ядерное оружие малой мощности. &lt;…&gt; Это послужит русским хорошим уроком", — отметил он.По мнению эксперта, Вашингтон может пойти на такой шаг из-за того, что поражение киевского режима не позволит одержать нынешнему главе Белого дома победу на президентских выборах. А при таком сценарии администрации не удастся избежать судебных разбирательств, которые могут закончиться тюремным сроком для них, добавил он.Экс-аналитик пояснил, что существует множество доказательств того, что госсекретарь Энтони Блинкен, советник президента по национальной безопасности Джейк Салливан, американский президент Джо Байден и его сын Хантер замешаны во взяточничестве и других подобных делах.При этом Россия не пойдет на применение ядерного оружия, тем более что она побеждает на Украине, резюмировал Макговерн.Второго апреля министр обороны Сергей Шойгу на совещании с руководящим составом Вооруженных сил России заявил, что с января ВСУ потеряли более 80 тысяч военнослужащих, 14 тысяч единиц различного вооружения, в том числе свыше 1200 танков и других боевых бронированных машин. Он также констатировал, что украинцы после провала летнего контрнаступления безуспешно пытаются закрепиться на отдельных рубежах, а российские военные продолжают теснить противника в западном направлении.
https://ria.ru/20240422/ritter-1941545838.html
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в мире, украина, россия, вашингтон (штат), джо байден, рэй макговерн, центральное разведывательное управление (цру), вооруженные силы украины, энтони блинкен
В мире, Украина, Россия, Вашингтон (штат), Джо Байден, Рэй Макговерн, Центральное разведывательное управление (ЦРУ), Вооруженные силы Украины, Энтони Блинкен
"В этом году". В США пришли в ужас из-за возможного ядерного удара

Макговерн: США могут применить ядерное оружие из-за поражения на Украине

© Depositphotos.com / curraheeshutterЯдерный взрыв
Ядерный взрыв - РИА Новости, 1920, 22.04.2024
© Depositphotos.com / curraheeshutter
Ядерный взрыв. Архивное фото
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МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Белый дом может пойти на применение ядерного оружия ради попытки избежать поражения на Украине в год выборов, предложил бывший аналитик ЦРУ Рэй Макговерн в интервью YouTube-каналу Dialogue works.
"Я боюсь, что в этом году из-за выборов <…> те, <…> кто дает советы Байдену, скажут: господин президент, единственное, что нам остается, — это применить ядерное оружие малой мощности. <…> Это послужит русским хорошим уроком", — отметил он.
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По мнению эксперта, Вашингтон может пойти на такой шаг из-за того, что поражение киевского режима не позволит одержать нынешнему главе Белого дома победу на президентских выборах. А при таком сценарии администрации не удастся избежать судебных разбирательств, которые могут закончиться тюремным сроком для них, добавил он.
Экс-аналитик пояснил, что существует множество доказательств того, что госсекретарь Энтони Блинкен, советник президента по национальной безопасности Джейк Салливан, американский президент Джо Байден и его сын Хантер замешаны во взяточничестве и других подобных делах.
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СМИ: Россия может победить на Украине раньше, чем многие предсказывают
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При этом Россия не пойдет на применение ядерного оружия, тем более что она побеждает на Украине, резюмировал Макговерн.
Второго апреля министр обороны Сергей Шойгу на совещании с руководящим составом Вооруженных сил России заявил, что с января ВСУ потеряли более 80 тысяч военнослужащих, 14 тысяч единиц различного вооружения, в том числе свыше 1200 танков и других боевых бронированных машин. Он также констатировал, что украинцы после провала летнего контрнаступления безуспешно пытаются закрепиться на отдельных рубежах, а российские военные продолжают теснить противника в западном направлении.
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В миреУкраинаРоссияВашингтон (штат)Джо БайденРэй МакговернЦентральное разведывательное управление (ЦРУ)Вооруженные силы УкраиныЭнтони Блинкен
 
 
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