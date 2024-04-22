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В огромном количестве. На Западе раскрыли, что Россия уничтожила в зоне СВО
В огромном количестве. На Западе раскрыли, что Россия уничтожила в зоне СВО - РИА Новости, 22.04.2024
В огромном количестве. На Западе раскрыли, что Россия уничтожила в зоне СВО
ВС России уничтожают украинские артиллерийские системы, заявил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube. РИА Новости, 22.04.2024
2024-04-22T19:01
2024-04-22T19:01
2024-04-22T19:01
специальная военная операция на украине
россия
сергей шойгу
вооруженные силы украины
зрк с-300
миг-29
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МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. ВС России уничтожают украинские артиллерийские системы, заявил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube."Очевидно, ещё один МиГ-29 и ракетный комплекс С-300 также были уничтожены. <…> Что более важно, русские продолжают уничтожать артиллерийские системы Украины", — отметил он.По словам эксперта, западные страны сами испытывают дефицит этого вида вооружений. Он также обратил внимание, что аналогичная ситуация складывается с ракетами для систем противовоздушной обороны.При этом Меркурис добавил, что солдаты ВСУ в огромном количестве погибают на различных линиях фронта.Второго апреля министр обороны Сергей Шойгу на совещании с руководящим составом Вооруженных сил России заявил, что с января ВСУ потеряли более 80 тысяч военнослужащих, 14 тысяч единиц различного вооружения, в том числе свыше 1200 танков и других боевых бронированных машин. Он также констатировал, что украинцы после провала летнего контрнаступления безуспешно пытаются закрепиться на отдельных рубежах, а российские военные продолжают теснить противника в западном направлении.
https://ria.ru/20240422/ukraina-1941569135.html
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россия, сергей шойгу, вооруженные силы украины, зрк с-300, миг-29
Специальная военная операция на Украине, Россия, Сергей Шойгу, Вооруженные силы Украины, ЗРК С-300, МиГ-29
В огромном количестве. На Западе раскрыли, что Россия уничтожила в зоне СВО
Меркурис: ВС России продолжают уничтожать украинские артиллерийские системы