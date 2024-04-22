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Уровень реки Тобол в Тюменской области поднялся на 80 см - РИА Новости, 22.04.2024
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07:35 22.04.2024 (обновлено: 09:24 22.04.2024)
https://ria.ru/20240422/regiona-1941417707.html
Уровень реки Тобол в Тюменской области поднялся на 80 см
Уровень реки Тобол в Тюменской области поднялся на 80 см - РИА Новости, 22.04.2024
Уровень реки Тобол в Тюменской области поднялся на 80 см
Уровень реки Тобол в районе села Коркино в Тюменской области за сутки поднялся на 80 сантиметров, сообщил информационный центр правительства региона. РИА Новости, 22.04.2024
2024-04-22T07:35
2024-04-22T09:24
происшествия
тобол (река)
тюменская область
коркино
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
наводнения в россии — 2024
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ТЮМЕНЬ, 22 апр — РИА Новости. Уровень реки Тобол в районе села Коркино в Тюменской области за сутки поднялся на 80 сантиметров, сообщил информационный центр правительства региона. Коркино первым встречает паводок на Тоболе. К 06:00 мск вода здесь поднялась до 554 сантиметров. В селе Упорово, находящемся ниже по течению, подъем составил 34 сантиметра — до 494, в городе Ялуторовске — пять сантиметров, до 461 (критический уровень — 850), у Иевлево в Ярковском районе — на 13 сантиметров, до 400 (критический — 950). С 8 апреля в Тюменской области действует режим ЧС по паводку. Превышение исторических максимумов по уровню воды ожидается на реках Ишим и Тобол. Пик паводка прогнозируется на 23-25 апреля.По последним данным МЧС, в регионе эвакуировали более трех тысяч человек, подтоплены 98 жилых и 444 дачных дома, 646 приусадебных участков.Небывалый паводокРегионы Южного Урала в этом году столкнулись с рекордным паводком. Самая сложная обстановка в Оренбургской области. Пятого апреля там прорвало дамбу, которая защищала Орск от вод Урала. Власти провели массовую эвакуацию. В регионе ввели режим ЧС федерального масштаба. Правительство области оценивает предполагаемый ущерб от наводнения в 21 миллиарда рублей.Режим чрезвычайной ситуации также действует в Курганской области. Уровень воды в реке Тобол, по прогнозам Росгидромета, превысит 11 метров. В некоторых муниципалитетах началась превентивная эвакуация населения.Власти соседнего Казахстана заявили, что нынешние паводки — самые масштабные за последние 80 с лишним лет.
https://ria.ru/20240403/pavodki-1937665586.html
тобол (река)
тюменская область
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происшествия, тобол (река), тюменская область, коркино, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), наводнения в россии — 2024
Происшествия, Тобол (река), Тюменская область, Коркино, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Наводнения в России — 2024
Уровень реки Тобол в Тюменской области поднялся на 80 см

Правительство региона: уровень Тобола поднялся на 80 см за сутки

© Администрация Упоровского района/TelegramРусло реки Тобол в Тюменской области
Русло реки Тобол в Тюменской области
© Администрация Упоровского района/Telegram
Русло реки Тобол в Тюменской области
Читать ria.ru в
ТЮМЕНЬ, 22 апр — РИА Новости. Уровень реки Тобол в районе села Коркино в Тюменской области за сутки поднялся на 80 сантиметров, сообщил информационный центр правительства региона.
Коркино первым встречает паводок на Тоболе. К 06:00 мск вода здесь поднялась до 554 сантиметров. В селе Упорово, находящемся ниже по течению, подъем составил 34 сантиметра — до 494, в городе Ялуторовске — пять сантиметров, до 461 (критический уровень — 850), у Иевлево в Ярковском районе — на 13 сантиметров, до 400 (критический — 950).
С 8 апреля в Тюменской области действует режим ЧС по паводку. Превышение исторических максимумов по уровню воды ожидается на реках Ишим и Тобол. Пик паводка прогнозируется на 23-25 апреля.
По последним данным МЧС, в регионе эвакуировали более трех тысяч человек, подтоплены 98 жилых и 444 дачных дома, 646 приусадебных участков.
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Небывалый паводок

Регионы Южного Урала в этом году столкнулись с рекордным паводком. Самая сложная обстановка в Оренбургской области. Пятого апреля там прорвало дамбу, которая защищала Орск от вод Урала. Власти провели массовую эвакуацию.
В регионе ввели режим ЧС федерального масштаба. Правительство области оценивает предполагаемый ущерб от наводнения в 21 миллиарда рублей.
Режим чрезвычайной ситуации также действует в Курганской области. Уровень воды в реке Тобол, по прогнозам Росгидромета, превысит 11 метров. В некоторых муниципалитетах началась превентивная эвакуация населения.
Власти соседнего Казахстана заявили, что нынешние паводки — самые масштабные за последние 80 с лишним лет.
Выплаты пострадавшим от паводка
11 апреля, 12:30
Инфографика
Выплаты пострадавшим от паводка Посмотреть
 
ПроисшествияТобол (река)Тюменская областьКоркиноМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Наводнения в России — 2024
 
 
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