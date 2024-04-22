https://ria.ru/20240422/razvitie-1941590724.html

Развитие промышленности Мордовии обсудили в Минпромторге России

Развитие промышленности Мордовии обсудили в Минпромторге России - РИА Новости, 22.04.2024

Развитие промышленности Мордовии обсудили в Минпромторге России

Глава Мордовии Артем Здунов и первый заместитель министра промышленности и торговли РФ Василий Осьмаков обсудили развитие промышленной сферы республики,... РИА Новости, 22.04.2024

2024-04-22T18:04

2024-04-22T18:04

2024-04-22T18:05

республика мордовия

артем здунов

россия

москва

саранск

василий осьмаков

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

фонд развития промышленности

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 22 апр — РИА Новости. Глава Мордовии Артем Здунов и первый заместитель министра промышленности и торговли РФ Василий Осьмаков обсудили развитие промышленной сферы республики, сообщает пресс-служба правительства региона. "На встрече в Москве речь шла о реализации проекта "2-й пусковой комплекс" в рамках создания производства оптического волокна полного цикла. Строительство второго пускового комплекса завода по производству оптического волокна в Саранске, ориентированного на производство собственных заготовок (преформ) для вытяжки оптоволокна, запланировано на 2024-2026 годы. Проектирование объекта сейчас ведется в соответствии с графиком", - говорится в сообщении. Глава республики отметил, что реализация проекта в рамках утвержденной дорожной карты стратегически важна для страны – это позволит снять зависимость от импортных поставок, даст снижение себестоимости и рост конкурентоспособности продукции АО "Оптиковолоконные системы". "Новый завод станет частью нашей особой экономической зоны "Система". Сейчас объект на этапе проектирования", - подчеркнул Здунов. Также на встрече обсудили докапитализацию Фонда развития промышленности Мордовии и порядок предоставления субсидии субъектам в сфере промышленности. Отмечается, что за два года по линии Фондов развития промышленности 18 инвестпроектов получили финансирование на сумму 3,6 миллиарда рублей. В этом году планируется довести объем поддержки до 5,5 миллиарда рублей.

https://ria.ru/20240419/razvitie-1941157292.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

артем здунов, россия, москва, саранск, василий осьмаков, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), фонд развития промышленности, технологии, республика мордовия