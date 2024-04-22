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Развитие промышленности Мордовии обсудили в Минпромторге России - РИА Новости, 22.04.2024
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Республика Мордовия
 
18:04 22.04.2024 (обновлено: 18:05 22.04.2024)
https://ria.ru/20240422/razvitie-1941590724.html
Развитие промышленности Мордовии обсудили в Минпромторге России
Развитие промышленности Мордовии обсудили в Минпромторге России - РИА Новости, 22.04.2024
Развитие промышленности Мордовии обсудили в Минпромторге России
Глава Мордовии Артем Здунов и первый заместитель министра промышленности и торговли РФ Василий Осьмаков обсудили развитие промышленной сферы республики,... РИА Новости, 22.04.2024
2024-04-22T18:04
2024-04-22T18:05
республика мордовия
артем здунов
россия
москва
саранск
василий осьмаков
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
фонд развития промышленности
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 22 апр — РИА Новости. Глава Мордовии Артем Здунов и первый заместитель министра промышленности и торговли РФ Василий Осьмаков обсудили развитие промышленной сферы республики, сообщает пресс-служба правительства региона. "На встрече в Москве речь шла о реализации проекта "2-й пусковой комплекс" в рамках создания производства оптического волокна полного цикла. Строительство второго пускового комплекса завода по производству оптического волокна в Саранске, ориентированного на производство собственных заготовок (преформ) для вытяжки оптоволокна, запланировано на 2024-2026 годы. Проектирование объекта сейчас ведется в соответствии с графиком", - говорится в сообщении. Глава республики отметил, что реализация проекта в рамках утвержденной дорожной карты стратегически важна для страны – это позволит снять зависимость от импортных поставок, даст снижение себестоимости и рост конкурентоспособности продукции АО "Оптиковолоконные системы". "Новый завод станет частью нашей особой экономической зоны "Система". Сейчас объект на этапе проектирования", - подчеркнул Здунов. Также на встрече обсудили докапитализацию Фонда развития промышленности Мордовии и порядок предоставления субсидии субъектам в сфере промышленности. Отмечается, что за два года по линии Фондов развития промышленности 18 инвестпроектов получили финансирование на сумму 3,6 миллиарда рублей. В этом году планируется довести объем поддержки до 5,5 миллиарда рублей.
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артем здунов, россия, москва, саранск, василий осьмаков, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), фонд развития промышленности, технологии, республика мордовия
Республика Мордовия, Артем Здунов, Россия, Москва, Саранск, Василий Осьмаков, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), Фонд развития промышленности, Технологии, Республика Мордовия

Развитие промышленности Мордовии обсудили в Минпромторге России

© Фото : пресс-служба главы республики МордовияГлава Мордовии Артем Здунов и первый заместитель министра промышленности и торговли РФ Василий Осьмаков во время встречи
Глава Мордовии Артем Здунов и первый заместитель министра промышленности и торговли РФ Василий Осьмаков во время встречи - РИА Новости, 1920, 22.04.2024
© Фото : пресс-служба главы республики Мордовия
Глава Мордовии Артем Здунов и первый заместитель министра промышленности и торговли РФ Василий Осьмаков во время встречи
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 22 апр — РИА Новости. Глава Мордовии Артем Здунов и первый заместитель министра промышленности и торговли РФ Василий Осьмаков обсудили развитие промышленной сферы республики, сообщает пресс-служба правительства региона.
"На встрече в Москве речь шла о реализации проекта "2-й пусковой комплекс" в рамках создания производства оптического волокна полного цикла. Строительство второго пускового комплекса завода по производству оптического волокна в Саранске, ориентированного на производство собственных заготовок (преформ) для вытяжки оптоволокна, запланировано на 2024-2026 годы. Проектирование объекта сейчас ведется в соответствии с графиком", - говорится в сообщении.
Глава республики отметил, что реализация проекта в рамках утвержденной дорожной карты стратегически важна для страны – это позволит снять зависимость от импортных поставок, даст снижение себестоимости и рост конкурентоспособности продукции АО "Оптиковолоконные системы".
"Новый завод станет частью нашей особой экономической зоны "Система". Сейчас объект на этапе проектирования", - подчеркнул Здунов.
Также на встрече обсудили докапитализацию Фонда развития промышленности Мордовии и порядок предоставления субсидии субъектам в сфере промышленности. Отмечается, что за два года по линии Фондов развития промышленности 18 инвестпроектов получили финансирование на сумму 3,6 миллиарда рублей. В этом году планируется довести объем поддержки до 5,5 миллиарда рублей.
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Республика МордовияАртем ЗдуновРоссияМоскваСаранскВасилий ОсьмаковМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)Фонд развития промышленностиТехнологииРеспублика Мордовия
 
 
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