Развитие промышленности Мордовии обсудили в Минпромторге России
© Фото : пресс-служба главы республики МордовияГлава Мордовии Артем Здунов и первый заместитель министра промышленности и торговли РФ Василий Осьмаков во время встречи
Глава Мордовии Артем Здунов и первый заместитель министра промышленности и торговли РФ Василий Осьмаков во время встречи
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 22 апр — РИА Новости. Глава Мордовии Артем Здунов и первый заместитель министра промышленности и торговли РФ Василий Осьмаков обсудили развитие промышленной сферы республики, сообщает пресс-служба правительства региона.
"На встрече в Москве речь шла о реализации проекта "2-й пусковой комплекс" в рамках создания производства оптического волокна полного цикла. Строительство второго пускового комплекса завода по производству оптического волокна в Саранске, ориентированного на производство собственных заготовок (преформ) для вытяжки оптоволокна, запланировано на 2024-2026 годы. Проектирование объекта сейчас ведется в соответствии с графиком", - говорится в сообщении.
Глава республики отметил, что реализация проекта в рамках утвержденной дорожной карты стратегически важна для страны – это позволит снять зависимость от импортных поставок, даст снижение себестоимости и рост конкурентоспособности продукции АО "Оптиковолоконные системы".
"Новый завод станет частью нашей особой экономической зоны "Система". Сейчас объект на этапе проектирования", - подчеркнул Здунов.
Также на встрече обсудили докапитализацию Фонда развития промышленности Мордовии и порядок предоставления субсидии субъектам в сфере промышленности. Отмечается, что за два года по линии Фондов развития промышленности 18 инвестпроектов получили финансирование на сумму 3,6 миллиарда рублей. В этом году планируется довести объем поддержки до 5,5 миллиарда рублей.