https://ria.ru/20240422/putin-1941542078.html

Путин оценил вклад, который внес Гейдар Алиев в строительство БАМа

Путин оценил вклад, который внес Гейдар Алиев в строительство БАМа - РИА Новости, 22.04.2024

Путин оценил вклад, который внес Гейдар Алиев в строительство БАМа

Президент России Владимир Путин на встрече с азербайджанским лидером Ильхамом Алиевым выразил благодарность за вклад, который его отец сделал в строительство... РИА Новости, 22.04.2024

2024-04-22T15:36

2024-04-22T15:36

2024-04-22T17:38

гейдар алиев (политик)

россия

владимир путин

ильхам алиев

общество

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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на встрече с азербайджанским лидером Ильхамом Алиевым выразил благодарность за вклад, который его отец сделал в строительство БАМ.Российский глава государства отметил, что БАМ был грандиозным проектом, важным для всего Советского Союза. Отец нынешнего президента Азербайджана Гейдар Алиев в советское время непосредственно курировал вопросы, связанные с сооружением Байкало-Амурской магистрали. По сути он был одним из организаторов этого проекта, возглавлял правительственную комиссию, многократно сам выезжал на стройку, отметил президент РФ."Мы это не только знаем, мы помним, и очень благодарны и храним память об этом", - сказал Путин.Президент РФ отметил, что они с Алиевым также встретятся с ветеранами БАМа, "есть о чем поговорить"."Но сейчас мы, вы, наверное, знаете об этом, развиваем Восточный полигон - и БАМ, и Транссиб, и все, что с этим связано. Так что все это имеет значение для нас, причем очень большое значение, и сегодня. И я уверен, что все усилия, труды, годы работы, которые ваш отец вложил в реализацию этого огромного проекта, и сегодня играют существенную роль. Причем не только для России, но и для всего Содружества Независимых Государств, имея ввиду, что так или иначе многие наши партнеры используют эту транспортную артерию", - добавил Путин.В этом году исполняется 50 лет с начала строительства БАМа. Это железная дорога, проходящая через Восточную Сибирь и Дальний Восток России, протяжённостью 4324 километра, является одной из крупнейших железнодорожных магистралей в мире. Она пересекает три часовых пояса и шесть регионов России. В её строительстве принимали участие более 2 миллионов человек."Российские железные дороги" в настоящее время реализуют второй этап развития Восточного полигона, куда входят БАМ и Транссиб, стоимостью 1,1 триллиона рублей. Он рассчитан до 2024 года и предусматривает увеличение провозной способности до 180 миллионов тонн (в 2023 году - 173 миллиона тонн). РЖД ведут предпроектные работы и по третьему этапу, в рамках которого планируется увеличить провозную способность до 255 миллионов тонн. В начале года на БАМе начали эксплуатацию первых импортозамещённых грузовых тепловозов новой серии 3ТЭ28.

https://ria.ru/20240422/bam-1941533650.html

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гейдар алиев (политик), россия, владимир путин, ильхам алиев, общество