https://ria.ru/20240422/peskov-1941593262.html
Баку и Ереван ведут работу по мирному договору, заявил Песков
Баку и Ереван ведут работу по мирному договору, заявил Песков - РИА Новости, 22.04.2024
Баку и Ереван ведут работу по мирному договору, заявил Песков
Армения и Азербайджан ведут работу по мирному договору, еще остаются несогласованные статьи, также продолжаются переговоры по делимитации границы, заявил... РИА Новости, 22.04.2024
2024-04-22T18:12
2024-04-22T18:12
2024-04-22T18:28
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Армения и Азербайджан ведут работу по мирному договору, еще остаются несогласованные статьи, также продолжаются переговоры по делимитации границы, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Сейчас абсолютно речь идет о новой жизни, конечно, есть территория Азербайджана, есть продолжающиеся переговоры между двумя странами по делимитации границы. Часть уже согласована. И ведется работа между двумя странами по мирному договору, где тоже еще остаются несогласованные статьи", - сказал Песков в интервью Первому каналу.
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в мире, баку, армения, азербайджан
В мире, Баку, Армения, Азербайджан
Баку и Ереван ведут работу по мирному договору, заявил Песков
Песков: Баку и Ереван работают над мирным договором, есть несогласованные статьи