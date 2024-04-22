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Баку и Ереван ведут работу по мирному договору, заявил Песков - РИА Новости, 22.04.2024
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18:12 22.04.2024 (обновлено: 18:28 22.04.2024)
https://ria.ru/20240422/peskov-1941593262.html
Баку и Ереван ведут работу по мирному договору, заявил Песков
Баку и Ереван ведут работу по мирному договору, заявил Песков - РИА Новости, 22.04.2024
Баку и Ереван ведут работу по мирному договору, заявил Песков
Армения и Азербайджан ведут работу по мирному договору, еще остаются несогласованные статьи, также продолжаются переговоры по делимитации границы, заявил... РИА Новости, 22.04.2024
2024-04-22T18:12
2024-04-22T18:28
в мире
баку
армения
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Армения и Азербайджан ведут работу по мирному договору, еще остаются несогласованные статьи, также продолжаются переговоры по делимитации границы, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Сейчас абсолютно речь идет о новой жизни, конечно, есть территория Азербайджана, есть продолжающиеся переговоры между двумя странами по делимитации границы. Часть уже согласована. И ведется работа между двумя странами по мирному договору, где тоже еще остаются несогласованные статьи", - сказал Песков в интервью Первому каналу.
https://ria.ru/20231226/peskov-1918274421.html
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в мире, баку, армения, азербайджан
В мире, Баку, Армения, Азербайджан
Баку и Ереван ведут работу по мирному договору, заявил Песков

Песков: Баку и Ереван работают над мирным договором, есть несогласованные статьи

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 22.04.2024
© РИА Новости / POOL
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Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Армения и Азербайджан ведут работу по мирному договору, еще остаются несогласованные статьи, также продолжаются переговоры по делимитации границы, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Сейчас абсолютно речь идет о новой жизни, конечно, есть территория Азербайджана, есть продолжающиеся переговоры между двумя странами по делимитации границы. Часть уже согласована. И ведется работа между двумя странами по мирному договору, где тоже еще остаются несогласованные статьи", - сказал Песков в интервью Первому каналу.
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время посещения выставки, проходящей в рамках конференции по искусственному интеллекту AI Journey в Москве - РИА Новости, 1920, 22.04.2024
Алиев и Пашинян готовы выйти на мирный договор, заявил Песков
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В миреБакуАрменияАзербайджан
 
 
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