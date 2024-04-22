https://ria.ru/20240422/peskov-1941593262.html

Баку и Ереван ведут работу по мирному договору, заявил Песков

Баку и Ереван ведут работу по мирному договору, заявил Песков - РИА Новости, 22.04.2024

Баку и Ереван ведут работу по мирному договору, заявил Песков

Армения и Азербайджан ведут работу по мирному договору, еще остаются несогласованные статьи, также продолжаются переговоры по делимитации границы, заявил... РИА Новости, 22.04.2024

2024-04-22T18:12

2024-04-22T18:12

2024-04-22T18:28

в мире

баку

армения

азербайджан

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/0e/1915756103_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_52268c526c32133712e282a2929fb898.jpg

МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Армения и Азербайджан ведут работу по мирному договору, еще остаются несогласованные статьи, также продолжаются переговоры по делимитации границы, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Сейчас абсолютно речь идет о новой жизни, конечно, есть территория Азербайджана, есть продолжающиеся переговоры между двумя странами по делимитации границы. Часть уже согласована. И ведется работа между двумя странами по мирному договору, где тоже еще остаются несогласованные статьи", - сказал Песков в интервью Первому каналу.

https://ria.ru/20231226/peskov-1918274421.html

баку

армения

азербайджан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, баку, армения, азербайджан