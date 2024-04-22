https://ria.ru/20240422/pavodok-1941547024.html

В Тюменской области опровергли сообщение о смерти человека из-за паводка

В Тюменской области опровергли сообщение о смерти человека из-за паводка - РИА Новости, 22.04.2024

В Тюменской области опровергли сообщение о смерти человека из-за паводка

Данные о том, что в результате паводка в Тюменской области погиб человек, не соответствуют действительности, заявили в информационном центре правительства... РИА Новости, 22.04.2024

2024-04-22T15:49

2024-04-22T15:49

2024-04-22T15:49

происшествия

тюменская область

тобол (река)

тобольский район

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

наводнения в россии — 2024

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 апр – РИА Новости. Данные о том, что в результате паводка в Тюменской области погиб человек, не соответствуют действительности, заявили в информационном центре правительства региона. В понедельник местные СМИ писали, что появилась "первая жертва паводка" в Тюменской области, якобы трое мужчин перевернулись в лодке, один из них погиб. "Информация о том, что в результате паводка в Тюменской области погиб человек, не соответствует действительности", - говорится в сообщении. Происшествие, по сведениям регионального главка МЧС, произошло на реке Тобол в районе деревни Худяково Тобольского района в минувшее воскресенье: трое жителей Тобольска во время рыбалки перевернулись в лодке, один человек погиб. Обстоятельства инцидента выясняются, подчеркивают в МЧС. Режим ЧС по паводку в Тюменской области ввели 8 апреля. Превышение исторических максимумов по уровню воды ожидается на реках Ишим и Тобол. Власти сообщали, что пик паводка ожидается 23-25 апреля.

https://ria.ru/20240416/dom-1940417775.html

тюменская область

тобол (река)

тобольский район

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происшествия, тюменская область, тобол (река), тобольский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), наводнения в россии — 2024