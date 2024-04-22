https://ria.ru/20240422/pashinyan-1941649195.html

У Армении нет территориальных претензий, заявил Пашинян

У Армении нет территориальных претензий, заявил Пашинян - РИА Новости, 23.04.2024

У Армении нет территориальных претензий, заявил Пашинян

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что у армянской стороны нет территориальных претензий за пределами ее международно признанных границ. РИА Новости, 23.04.2024

2024-04-22T23:16

2024-04-22T23:16

2024-04-23T00:04

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ЕРЕВАН, 22 апр - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что у армянской стороны нет территориальных претензий за пределами ее международно признанных границ. "Я сказал, что Республика Армения не имеет никаких амбиций за пределами ее международно признанных границ. И мы надеемся, что в процессе демаркации территориальная целостность Республики Армения будет восстановлена", - сказал Пашинян в интервью британским журналистам. В конце мая прошлого года премьер Армении заявил, что Ереван готов признать суверенитет Азербайджана в советских границах, то есть вместе с Карабахом. Нагорный Карабах объявил о выходе из Азербайджанской ССР в одностороннем порядке 35 лет назад. После распада СССР и вооруженного конфликта с Азербайджаном (1992-1994) регион много лет существовал как непризнанная республика, населенная армянами. В сентябре 2020 года в Карабахе возобновились боевые действия. При посредничестве Москвы в ночь на 10 ноября стороны договорились прекратить огонь. Армянская сторона потеряла все районы вокруг Нагорного Карабаха и ряд территорий, входивших в Нагорно-Карабахскую автономную область в советское время. В регионе были размещены российские миротворцы. Баку 19 сентября 2023 года начал военную операцию, которая продлилась сутки. В итоге президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что страна восстановила свою территориальную целостность, а де-факто власти региона объявили о "самороспуске" непризнанной республики с 1 января 2024 года. С 24 сентября до конца месяца из Карабаха в Армению уехали более 100 тысяч жителей.

https://ria.ru/20240422/armeniya-1941481423.html

https://ria.ru/20240420/pashinyan-1941231870.html

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в мире, армения, никол пашинян, ильхам алиев, азербайджан, ереван