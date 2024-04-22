У Армении нет территориальных претензий, заявил Пашинян
Пашинян: у Армении нет территориальных претензий за пределами признанных границ
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Премьер-министр Армении Никол Пашинян. Архивное фото
ЕРЕВАН, 22 апр - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что у армянской стороны нет территориальных претензий за пределами ее международно признанных границ.
"Я сказал, что Республика Армения не имеет никаких амбиций за пределами ее международно признанных границ. И мы надеемся, что в процессе демаркации территориальная целостность Республики Армения будет восстановлена", - сказал Пашинян в интервью британским журналистам.
В конце мая прошлого года премьер Армении заявил, что Ереван готов признать суверенитет Азербайджана в советских границах, то есть вместе с Карабахом.
Нагорный Карабах объявил о выходе из Азербайджанской ССР в одностороннем порядке 35 лет назад. После распада СССР и вооруженного конфликта с Азербайджаном (1992-1994) регион много лет существовал как непризнанная республика, населенная армянами. В сентябре 2020 года в Карабахе возобновились боевые действия. При посредничестве Москвы в ночь на 10 ноября стороны договорились прекратить огонь. Армянская сторона потеряла все районы вокруг Нагорного Карабаха и ряд территорий, входивших в Нагорно-Карабахскую автономную область в советское время. В регионе были размещены российские миротворцы.
Баку 19 сентября 2023 года начал военную операцию, которая продлилась сутки. В итоге президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что страна восстановила свою территориальную целостность, а де-факто власти региона объявили о "самороспуске" непризнанной республики с 1 января 2024 года. С 24 сентября до конца месяца из Карабаха в Армению уехали более 100 тысяч жителей.