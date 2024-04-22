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Собянин: основные работы по созданию парка "Яуза" завершат в этом году
Собянин: основные работы по созданию парка "Яуза" завершат в этом году - РИА Новости, 23.04.2024
Собянин: основные работы по созданию парка "Яуза" завершат в этом году
Основные работы по созданию парка "Яуза" будут завершены в этом году, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем личном блоге. РИА Новости, 23.04.2024
2024-04-22T08:24
2024-04-22T08:24
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Основные работы по созданию парка "Яуза" будут завершены в этом году, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем личном блоге. "В этом году завершаем основные работы по созданию парка "Яуза" - уникального рекреационного пространства от МКАД до Ростокинского акведука с выходом к Лосиному Острову, Главному ботаническому саду РАН, Сокольникам и ВДНХ. В парке будет создано пять основных маршрутов: пешеходно-рекреационный, велосипедный, спортивно-беговой, эколого-просветительский и историко-культурный", - написал мэр. Он напомнил, что в прошлые годы специалисты привели в порядок 13 участков общей площадью свыше 320 гектаров. В этом году будет благоустроено еще два участка общей площадью 30 гектаров. "Первый – вдоль Тенистого проезда, а второй – вдоль Сельскохозяйственной улицы… В нынешнем сезоне добавим несколько тропинок и обновим имеющиеся. Вдоль дорожек разместим указатели и улучшим систему освещения, чтобы вечерние прогулки в парке были приятными в любое время года. Заменим старые и установим дополнительные скамейки, велопарковки, урны и другую садовую мебель. Запланирован и ремонт двух существующих детских площадок", - рассказал Собянин. По его словам, для любителей спорта предусмотрена организация трех спортивных площадок, а в самом Тенистом проезде - беговой дорожки. Кроме того вдоль Сельскохозяйственной улицы планируется отремонтировать мостики, ведущие к одной из главных достопримечательностей парка - беседке, или как ее еще называют ротонде "Храм воздуха". Также проект предусматривает организацию дополнительного мостового перехода через реку. Вдоль берегов рукава Яузы будет приведена в порядок экотропа. А для детей обновят старую игровую площадку.
https://ria.ru/20240418/moskva-1940749255.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, сергей собянин, парки, благоустройство
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Сергей Собянин, Парки, Благоустройство
МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Основные работы по созданию парка "Яуза" будут завершены в этом году, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем личном блоге.
"В этом году завершаем основные работы по созданию парка "Яуза" - уникального рекреационного пространства от МКАД до Ростокинского акведука с выходом к Лосиному Острову, Главному ботаническому саду РАН
, Сокольникам
и ВДНХ. В парке будет создано пять основных маршрутов: пешеходно-рекреационный, велосипедный, спортивно-беговой, эколого-просветительский и историко-культурный", - написал мэр.
Он напомнил, что в прошлые годы специалисты привели в порядок 13 участков общей площадью свыше 320 гектаров. В этом году будет благоустроено еще два участка общей площадью 30 гектаров.
"Первый – вдоль Тенистого проезда, а второй – вдоль Сельскохозяйственной улицы… В нынешнем сезоне добавим несколько тропинок и обновим имеющиеся. Вдоль дорожек разместим указатели и улучшим систему освещения, чтобы вечерние прогулки в парке были приятными в любое время года.
Заменим старые и установим дополнительные скамейки, велопарковки, урны и другую садовую мебель. Запланирован и ремонт двух существующих детских площадок", - рассказал Собянин.
По его словам, для любителей спорта предусмотрена организация трех спортивных площадок, а в самом Тенистом проезде - беговой дорожки.
Кроме того вдоль Сельскохозяйственной улицы планируется отремонтировать мостики, ведущие к одной из главных достопримечательностей парка - беседке, или как ее еще называют ротонде "Храм воздуха".
Также проект предусматривает организацию дополнительного мостового перехода через реку. Вдоль берегов рукава Яузы будет приведена в порядок экотропа. А для детей обновят старую игровую площадку.