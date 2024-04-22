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В Пензе задержали треш-стримера за оскорбление участников СВО

В Пензе задержали треш-стримера за оскорбление участников СВО - РИА Новости, 22.04.2024

В Пензе задержали треш-стримера за оскорбление участников СВО

Сотрудники МВД из Волгоградской и Пензенской областей совместно с сотрудниками УФСБ России по Пензенской области задержали треш-стримера, который публиковал... РИА Новости, 22.04.2024

2024-04-22T19:47

2024-04-22T19:47

2024-04-22T20:48

специальная военная операция на украине

происшествия

пензенская область

россия

ирина волк

пенза

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Сотрудники МВД из Волгоградской и Пензенской областей совместно с сотрудниками УФСБ России по Пензенской области задержали треш-стримера, который публиковал видео с оскорблением участников специальной военной операции, сообщила представитель МВД РФ Ирина Волк. "Мои коллеги из Волгоградской и Пензенской областей совместно с сотрудниками УФСБ России по Пензенской области задержали треш-стримера, оскорбившего участников специальной военной операции", - рассказала Волк. По ее словам, видеозапись, унижающая российских военнослужащих, была выявлена в начале апреля. Во время доследственной проверки подозреваемый уехал в Пензу, где проживал в квартире, оформленной на чужое имя. "В результате оперативно-розыскных мероприятий он задержан... в ближайшее время будет доставлен в Волгоград для проведения следственных действий", - добавила Волк.

https://ria.ru/20230825/spetsoperatsiya-1892196997.html

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Кирилл Волков

происшествия, пензенская область, россия, ирина волк, пенза, министерство внутренних дел рф (мвд россии), федеральная служба безопасности рф (фсб россии)