https://ria.ru/20240422/oskorbleniya-1941615493.html
В Пензе задержали треш-стримера за оскорбление участников СВО
В Пензе задержали треш-стримера за оскорбление участников СВО - РИА Новости, 22.04.2024
В Пензе задержали треш-стримера за оскорбление участников СВО
Сотрудники МВД из Волгоградской и Пензенской областей совместно с сотрудниками УФСБ России по Пензенской области задержали треш-стримера, который публиковал... РИА Новости, 22.04.2024
2024-04-22T19:47
2024-04-22T19:47
2024-04-22T20:48
специальная военная операция на украине
происшествия
пензенская область
россия
ирина волк
пенза
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Сотрудники МВД из Волгоградской и Пензенской областей совместно с сотрудниками УФСБ России по Пензенской области задержали треш-стримера, который публиковал видео с оскорблением участников специальной военной операции, сообщила представитель МВД РФ Ирина Волк. "Мои коллеги из Волгоградской и Пензенской областей совместно с сотрудниками УФСБ России по Пензенской области задержали треш-стримера, оскорбившего участников специальной военной операции", - рассказала Волк. По ее словам, видеозапись, унижающая российских военнослужащих, была выявлена в начале апреля. Во время доследственной проверки подозреваемый уехал в Пензу, где проживал в квартире, оформленной на чужое имя. "В результате оперативно-розыскных мероприятий он задержан... в ближайшее время будет доставлен в Волгоград для проведения следственных действий", - добавила Волк.
https://ria.ru/20230825/spetsoperatsiya-1892196997.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, пензенская область, россия, ирина волк, пенза, министерство внутренних дел рф (мвд россии), федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Пензенская область, Россия, Ирина Волк, Пенза, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
В Пензе задержали треш-стримера за оскорбление участников СВО
МВД и ФСБ задержали треш-стримера, оскорблявшего на видео участников СВО
МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Сотрудники МВД из Волгоградской и Пензенской областей совместно с сотрудниками УФСБ России по Пензенской области задержали треш-стримера, который публиковал видео с оскорблением участников специальной военной операции, сообщила представитель МВД РФ Ирина Волк.
"Мои коллеги из Волгоградской и Пензенской областей совместно с сотрудниками УФСБ России по Пензенской области задержали треш-стримера, оскорбившего участников специальной военной операции", - рассказала Волк.
По ее словам, видеозапись, унижающая российских военнослужащих, была выявлена в начале апреля. Во время доследственной проверки подозреваемый уехал в Пензу, где проживал в квартире, оформленной на чужое имя.
"В результате оперативно-розыскных мероприятий он задержан... в ближайшее время будет доставлен в Волгоград
для проведения следственных действий", - добавила Волк.