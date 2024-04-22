https://ria.ru/20240422/odinochestvo-1940109593.html

Может случиться с каждым. Ученые нашли неожиданную причину ранней смерти

Может случиться с каждым. Ученые нашли неожиданную причину ранней смерти - РИА Новости, 22.04.2024

Может случиться с каждым. Ученые нашли неожиданную причину ранней смерти

Все больше данных о том, что среди одиноких людей выше риск преждевременной смерти, деменции, сердечно-сосудистых заболеваний. А в социальной изоляции теперь... РИА Новости, 22.04.2024

2024-04-22T08:00

2024-04-22T08:00

2024-04-22T08:03

наука

биология

медицина

здоровье

депрессия

болезнь альцгеймера

деменция

одиночество

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МОСКВА, 22 апр — РИА Новости, Татьяна Пичугина. Все больше данных о том, что среди одиноких людей выше риск преждевременной смерти, деменции, сердечно-сосудистых заболеваний. А в социальной изоляции теперь нередко оказываются и совсем молодые люди. РИА Новости разбирается, как это связано со здоровьем и что может помочь.Сложное чувствоОдиночество воспевали классики философии и художественной литературы, в массовом сознании добровольное уединение — признак мудрости. Отшельники веками служили образцом аскетизма и добродетели.В наши же дни нехватка социальных контактов превратилась в проблему для здравоохранения. Недавно главный медицинский консультант США назвал это эпидемией.Одиночество порой приравнивают к изоляции, но это не одно и то же. У изоляции есть более-менее четкие критерии: отсутствие семьи, редкие контакты с окружающими. Одиночество — субъективное и довольно расплывчатое понятие. Человек может жить один в глуши и не чувствовать себя одиноким, а может быть членом большой семьи и страдать потому, что рядом нет родной души."Неудовлетворенность из-за несоответствия между желаемыми и существующими социальными отношениями" — так определяют это состояние в научной литературе и ставят в один ряд с курением, сидячим образом жизни, ожирением, загрязнением воздуха, то есть негативными факторами для здоровья. Если одиночество длится годами, то по аналогии с болезнями его называют хроническим. Впору вводить соответствующий диагноз.Согласно исследованиям, треть американцев старше 35 лет и почти четверть стариков, проживающих вне домов престарелых, считают себя одинокими.Одиночество всегда связывали со старшими возрастными группами. Однако сейчас это проблема молодежи. По данным страховой компании Cigna Group, почти 80 процентов 18-24-летних чувствуют себя одинокими. Среди тех, кто старше 66-ти, таких лишь 41 процент, сообщает Nature.Как одиночество связано со смертностьюУченые из Университета Бригама Янга проанализировали 70 научных работ, выполненных с 1980 по 2014-й, посвященных связи одиночества и социальной изоляции с риском смерти от всех причин. Всего там были собраны данные почти трех с половиной миллионов человек.Выяснилось, что для живущих без семьи риск умереть выше на 32 процента, социально изолированных — на 29. Даже просто чувство одиночества повышает вероятность преждевременной кончины на 26 процентов.Недавний обзор китайских ученых это подтверждает. Там учли 90 статей за 1986-2022 годы с данными о более чем двух миллионах людей из 20 стран со всех континентов. Выяснилось также, что с учетом профессии, социального статуса и физиологических особенностей женщины больше подвержены чувству одиночества, однако в старости это компенсируется лучшими социальными контактами. Среди мужчин чаще встречаются живущие замкнуто. Кроме того, все это усиливается нездоровым образом жизни, особенно в неблагополучных странах.Выявили связь с болезнью Альцгеймера, деменцией. Впрочем, результаты противоречивы. Американские специалисты изучили данные Фремингхемского когортного исследования, запущенного еще в 1948-м. Отобрали две тысячи участников, жаловавшихся на одиночество хотя бы три раза в неделю. У них отсутствовал вариант гена APOE ε4, который считается фактором предрасположенности к болезни Альцгеймера. То есть риск ее возникновения в старости низок. Однако в течение последующих десяти лет у 14 процентов диагностировали деменцию. В три раза чаще, чем у социально активных, отмечают авторы.Почему люди становятся одинокимиУченые теряются в догадках, почему нехватка общения плохо влияет на здоровье и повышает риск смерти. Один из очевидных ответов — рядом нет того, кто поможет, поддержит, вызовет скорую. Социальная изоляция сопровождается плохим питанием, вредными привычками, отсюда — повышенные воспалительные маркеры в крови, холестерин, нарушения иммунной системы.Но как объяснить те же риски для тех, кто вроде бы живет в группе, но страдает от одиночества? Замечено, что им также чаще присущи нездоровое поведение, нарушение сна, нейроэндокринные и иммунные нарушения.Понятно, что у одиночества комплексная социально-психологическая природа, однако, видимо, есть что-то еще. Так, в Великобритании на основе данных национального биобанка установили 15 генетических вариантов, ассоциируемых с этим состоянием.Одиночество влияет и на мозговые структуры. У живущих замкнуто активнее так называемая сеть пассивного режима работы мозга. Проще говоря, они постоянно зациклены на своих мыслях. Это похоже на то, что наблюдается при депрессии.Где причина, а где следствие, еще предстоит разобраться. Однако необходимость вовлечения в социальную активность, приобщения к группам по интересам очевидна. В Германии предлагают физические упражнения. Там экспериментально определили, что у молодых час быстрой ходьбы в день компенсирует дефицит общения.Проблему одиночества признают в ВОЗ. В Великобритании уже приняли стратегию по борьбе с этим опасным социальным явлением и учредили структуру, которую в СМИ прозвали "министерством одиночества". Возможно, и другие страны последуют примеру англичан.

https://ria.ru/20180823/1527014161.html

https://ria.ru/20240322/rak-1934753244.html

https://ria.ru/20240127/ptsr-1923460117.html

https://ria.ru/20240227/dementsiya-1929612780.html

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2024

Татьяна Пичугина

Татьяна Пичугина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Татьяна Пичугина

биология, медицина, здоровье, депрессия, болезнь альцгеймера, деменция, одиночество, здоровый образ жизни (зож)