Рейтинг@Mail.ru
Химический пилинг: эффект процедуры для кожи лица, какие лучшие, виды и противопоказания
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Проект Йога в парках стартовал в Москве - РИА Новости, 1920, 28.10.2019
ЗОЖ
 
14:11 27.12.2024
https://ria.ru/20241227/zozh-1883254754.html
Помогаем коже оставаться здоровой: все о химическом пилинге
Химический пилинг: эффект процедуры для кожи лица, какие лучшие, виды и противопоказания
Помогаем коже оставаться здоровой: все о химическом пилинге
Химический пилинг — косметологическая процедура с использованием химических агентов для очищения и лечения проблем кожи лица. РИА Новости Спорт совместно с... РИА Новости, 27.12.2024
2024-12-27T14:11:00+03:00
2024-12-27T14:11:00+03:00
зож
здоровье
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0a/1883247805_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_89dc808be3928bcd3c1bf9ffecab23a6.jpg
Химический пилинг — косметологическая процедура с использованием химических агентов для очищения и лечения проблем кожи лица. РИА Новости Спорт совместно с врачом-косметологом, медицинским директором сети клиник Esthetic Clinic Евгенией Антимировой выясняет, какие виды химического пилинга существуют, как часто можно проводить процедуру и как ухаживать за лицом после.Химический пилингХимический пилинг — эксфолиация с использованием специальных средств, которые содержат в своем составе кислоты, вызывающие подконтрольный химический ожог кожи. Как объясняет Евгения Антимирова, это альфа- или AHA-кислоты (фруктовые, миндальная, гликолевая, винная, молочная) и бета-гидроксикислоты (салициловая, бета-гидроксипропионовая). Отдельно можно выделить TCA-пилинг с использованием трихлоруксусной кислоты.Также встречаются косметические продукты с добавлением PHA и карбоновых кислот. Первые являются новым поколением AHA-кислот, которые работают во взаимодействии с другими компонентами. Средства с карбоновыми кислотами активируются только при воздействии лазера.Как работаетПри нанесении препарата на кожу активные вещества — кислоты — растворяют поверхностные клетки эпидермиса. Такое воздействие способствует выработке необходимых ферментов и фибробластов, что ускоряет синтез коллагена и гликозамингликанов. Простыми словами — активные вещества в составе средства, применяемого в процедуре, провоцируют кожу обновляться самостоятельно."Пилинги с альфа-гидроксикислотами в составе работают с обновлением в верхних слоях кожи. Бета-кислота — это более глубокая кислота, которая работает уже в дерме и, соответственно, оказывает более глубокое воздействие", — комментирует Евгения Антимирова.Показания к применениюХимический пилинг рекомендуется для решения следующих проблем с кожей:"Пилинги с AHA-кислотами чаще всего назначают для борьбы с гиперкератозом. Бета-гидроксикислоты, как правило, направлены против воспалений, поэтому основными показаниями к применению является также гиперкератоз, выраженные возрастные изменения, обновление кожи, очищение, лечение угревой болезни и акне", — объясняет Евгения Антимирова.Виды пилинга для кожи лицаХимический пилинг классифицируют по форме воздействия. Так, сегодня косметологи проводят процедуры поверхностного, срединного и глубокого пилинга.ПоверхностныйЩадящий пилинг с использованием AHA или PHA кислот, которые затрагивают только поверхностные слои кожи: миндальная, молочная, гликолевая, феруловая, ретиноевая и др. Отличается минимумом возможных осложнений и не требует долгого восстановления. Является универсальной процедурой для многих типов кожи и может включаться в комплексные мероприятия по лечению или уходу за кожей, например, перед нанесением антивозрастной омолаживающей маски.СрединныйПроцедура с использованием препаратов, активные вещества которых способны проникнуть в дерму — средний слой кожи. Это может быть срединный пилинг с TCA-кислотой или с большими дозами салициловой, азелаиновой кислоты и ретинола.Часто назначается косметологами для лечения акне, глубокой пигментации и устранения первых признаков старения. Имеет больше возможных осложнений, чем у поверхностного пилинга, и требует прохождения отдельного этапа реабилитации, так как химические агенты могут вызвать сильное шелушение.ГлубокийПилинг с использованием препаратов с высокой концентрацией активного вещества, которые проникают в глубокие слои кожи. По этой причине процедуру назначают для решения серьезных проблем с кожей: фотостарение, шрамы, рубцы, глубокие морщины.Такое воздействие на кожу эффективно, но подойдет не всем, так как имеет много противопоказаний и может спровоцировать появление осложнений. Плюс глубокий пилинг вызывает сильное шелушение, а кожа требует долгого восстановления — от 1 до 3 месяцев с внимательным соблюдением всех рекомендаций косметолога. По этим причинам глубокий пилинг применяется редко в эстетической косметологии.Эффект и пользаХимический пилинг позволяет избавиться от серьезных проблем с кожей и служит профилактикой их появления. Как отмечает Евгения Антимирова, после химического пилинга обновляется кожа: она становится более сияющей гладкой и ровной. Также процедура помогает сузить поры, избавиться от черных точек и мелкой сеточки морщин. При этом улучшается тонус, тургор кожи и цвет лица.Противопоказания и возможные осложненияПротивопоказания к проведению химического пилинга:По словам Евгении Антимировой, из возможных осложнений в постпроцедурном периоде можно выделить гиперпигментацию при воздействии ультрафиолета и ожоги, если кожа была не подготовлена или ранее (до двух недель) применялись лазерные процедуры.Подготовка к процедуреЗа 1-2 недели до химического пилинга не рекомендуется делать депиляцию, отбеливание, скрабирование, электролиз и другие косметические процедуры, влияющими на толщину эпидермиса. Также как минимум за 2 недели необходимо исключить загар, лазерные процедуры, посещение бани, сауны, бассейна. Перед выходом на улицу важно не забывать о солнцезащитном креме.Остальные рекомендации по подготовке к эксфолиации должен дать врач-косметолог, так как многое зависит от вида проводимой процедуры. В некоторых случаях специалист может назначить специальный уход с использованием косметических средств, содержащих в своем составе небольшую концентрацию кислот.Как делают химический пилинг в косметологииНезависимо от вида химического пилинга, он проводится в несколько этапов.ЭтапыКак правило, сеанс включает в себя 5 этапов:"Если процедура делается в осенне-летний период, то на кожу также наносится SPF 50, если же в осенне-зимний, то SPF 30. Использование санскрина после пилинга перед каждым выходом на улицу — обязательно", — дополняет Евгения Антимирова.Сколько проводят сеансовПо словам Евгении Антимировой, длительность и интенсивность курса зависит от вида пилинга и подбирается специалистом по типу кожи и с учетом индивидуальных особенностей пациента. Как правило, курс пилингов с мощной формулой содержит четыре процедуры с интервалом в две недели. Допускается вариант применения раз в неделю до десяти процедур за весь курс, если это поверхностные альфа-кислоты: это тот случай, когда, например, лечатся какие-то воспаления или высыпания.Как часто можно делатьПоверхностный пилинг можно проводить не чаще 1 раза в 1-2 недели, срединный — не чаще 1 раза в 6-12 месяцев. Глубокий пилинг допустимо делать до 3 раз за всю жизнь с годичным интервалом между процедурами."Есть такие пилинги, как феноловые 70%, которые делаются один раз в жизни и больше их повторять нельзя. ТСА и ретиноловые пилинги делаются один раз в год", — комментирует Евгения Антимирова.Уход за лицом после процедурыПосле пилинга запускается процесс регенерации кожи, который может сопровождаться шелушением из-за обезвоживания, краснотой и отечностью. Ни в коем случае нельзя самостоятельно удалять кожу и корочки механическим путем или используя скрабы. Со временем кожа станет ровной и увлажненной. После поверхностной эксфолиации восстановление займет несколько дней, после срединной — до 14 дней. Глубокий требует прохождения отдельного этапа реабилитации, который может продлиться до 6 месяцев.Чтобы ускорить процесс восстановления, Евгения Антимирова советует исключить воздействие ультрафиолета и обязательно нанести SPF 30, если это осенне-зимний период, или SPF 50, если это весенне-летний период. Также не следует проводить лазерные процедуры, пользоваться другими скрабами и пилингами, избегать воздействие влажной и горячей среды (бани и сауны) в течение 2 недель. В период реабилитации необходимо следовать схеме ухода, которую назначит косметолог, используя специальные средства.Какие препараты лучшие для химического пилингаНаибольшей популярностью пользуется химический пилинг с использованием следующих препаратов:"Каждый пилинг хорош для решения конкретной проблемы. Среди противовоспалительных можно выделить пилинг Джесснера и салициловый пилинг. Также сейчас существуют новые линейки препаратов, которые содержат трихлоруксусную кислоту и не вызывают никаких показаний для реабилитации", — отмечает Евгения Антимирова.Рекомендации экспертовКак отмечают эксперты, период реабилитации после химического пилинга у каждого клиента может длиться разное время. Поэтому перед процедурой важно морально подготовиться к тому, что может потребоваться много времени не только на восстановление кожи, но и проведения ряда процедур, включенных в назначенный курс."Для профилактики и коррекции возрастных изменений я рекомендую проводить пилинги регулярно, раз в год, курсом в осенне-зимний период", — советует Евгения Антимирова.Также важно перед сеансом эксфолиации провести тест на реакцию кожи к активным компонентам препарата. Если после процедуры возникнут осложнения, необходимо сообщить об этом косметологу.
https://rsport.ria.ru/20210423/pryschi-1729543420.html
https://rsport.ria.ru/20221003/morschiny-1821252695.html
https://rsport.ria.ru/20230630/kislotnyy_piling-1881487511.html
https://rsport.ria.ru/20230710/zozh-1883276150.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0a/1883247805_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_1af16553cdbbdc8600baf651d033b30e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
здоровье
ЗОЖ, Здоровье

Помогаем коже оставаться здоровой: все о химическом пилинге

© Фото : FreepikХимический пилинг
Химический пилинг - РИА Новости, 1920, 27.12.2024
© Фото : Freepik
Читать ria.ru в
Дзен
Оглавление
Химический пилинг — косметологическая процедура с использованием химических агентов для очищения и лечения проблем кожи лица. РИА Новости Спорт совместно с врачом-косметологом, медицинским директором сети клиник Esthetic Clinic Евгенией Антимировой выясняет, какие виды химического пилинга существуют, как часто можно проводить процедуру и как ухаживать за лицом после.

Химический пилинг

Химический пилинг — эксфолиация с использованием специальных средств, которые содержат в своем составе кислоты, вызывающие подконтрольный химический ожог кожи. Как объясняет Евгения Антимирова, это альфа- или AHA-кислоты (фруктовые, миндальная, гликолевая, винная, молочная) и бета-гидроксикислоты (салициловая, бета-гидроксипропионовая). Отдельно можно выделить TCA-пилинг с использованием трихлоруксусной кислоты.
Также встречаются косметические продукты с добавлением PHA и карбоновых кислот. Первые являются новым поколением AHA-кислот, которые работают во взаимодействии с другими компонентами. Средства с карбоновыми кислотами активируются только при воздействии лазера.

Как работает

При нанесении препарата на кожу активные вещества — кислоты — растворяют поверхностные клетки эпидермиса. Такое воздействие способствует выработке необходимых ферментов и фибробластов, что ускоряет синтез коллагена и гликозамингликанов. Простыми словами — активные вещества в составе средства, применяемого в процедуре, провоцируют кожу обновляться самостоятельно.
«
"Пилинги с альфа-гидроксикислотами в составе работают с обновлением в верхних слоях кожи. Бета-кислота — это более глубокая кислота, которая работает уже в дерме и, соответственно, оказывает более глубокое воздействие", — комментирует Евгения Антимирова.
© Фото : FreepikХимический пилинг
Химический пилинг - РИА Новости, 1920, 10.07.2023
© Фото : Freepik
Химический пилинг

Показания к применению

Химический пилинг рекомендуется для решения следующих проблем с кожей:
  • угревая сыпь, комедоны, постакне;
  • пигментация;
  • тусклый и неравномерный тон кожи;
  • излишнее выделение себума и расширенные поры;
  • мелкие морщины и признаки фотостарения;
  • рубцы, шрамы;
  • утолщение рогового слоя (гиперкератоз);
  • неровная кожа;
  • возрастные изменения;
  • обвисание, низкая эластичность кожи.
«
"Пилинги с AHA-кислотами чаще всего назначают для борьбы с гиперкератозом. Бета-гидроксикислоты, как правило, направлены против воспалений, поэтому основными показаниями к применению является также гиперкератоз, выраженные возрастные изменения, обновление кожи, очищение, лечение угревой болезни и акне", — объясняет Евгения Антимирова.
Мужчина перед зеркалом - РИА Новости, 1920, 23.04.2021
Врач рассказала, на какие болезни указывают прыщи на лице
23 апреля 2021, 03:00

Виды пилинга для кожи лица

Химический пилинг классифицируют по форме воздействия. Так, сегодня косметологи проводят процедуры поверхностного, срединного и глубокого пилинга.
Поверхностный
Щадящий пилинг с использованием AHA или PHA кислот, которые затрагивают только поверхностные слои кожи: миндальная, молочная, гликолевая, феруловая, ретиноевая и др. Отличается минимумом возможных осложнений и не требует долгого восстановления. Является универсальной процедурой для многих типов кожи и может включаться в комплексные мероприятия по лечению или уходу за кожей, например, перед нанесением антивозрастной омолаживающей маски.
Срединный
Процедура с использованием препаратов, активные вещества которых способны проникнуть в дерму — средний слой кожи. Это может быть срединный пилинг с TCA-кислотой или с большими дозами салициловой, азелаиновой кислоты и ретинола.
Часто назначается косметологами для лечения акне, глубокой пигментации и устранения первых признаков старения. Имеет больше возможных осложнений, чем у поверхностного пилинга, и требует прохождения отдельного этапа реабилитации, так как химические агенты могут вызвать сильное шелушение.
Глубокий
Пилинг с использованием препаратов с высокой концентрацией активного вещества, которые проникают в глубокие слои кожи. По этой причине процедуру назначают для решения серьезных проблем с кожей: фотостарение, шрамы, рубцы, глубокие морщины.
Такое воздействие на кожу эффективно, но подойдет не всем, так как имеет много противопоказаний и может спровоцировать появление осложнений. Плюс глубокий пилинг вызывает сильное шелушение, а кожа требует долгого восстановления — от 1 до 3 месяцев с внимательным соблюдением всех рекомендаций косметолога. По этим причинам глубокий пилинг применяется редко в эстетической косметологии.
© Фото : FreepikХимический пилинг
Химический пилинг - РИА Новости, 1920, 10.07.2023
© Фото : Freepik
Химический пилинг

Эффект и польза

Химический пилинг позволяет избавиться от серьезных проблем с кожей и служит профилактикой их появления. Как отмечает Евгения Антимирова, после химического пилинга обновляется кожа: она становится более сияющей гладкой и ровной. Также процедура помогает сузить поры, избавиться от черных точек и мелкой сеточки морщин. При этом улучшается тонус, тургор кожи и цвет лица.

Противопоказания и возможные осложнения

Противопоказания к проведению химического пилинга:
  1. 1.
    Свежий загар.
  2. 2.
    Розацеа.
  3. 3.
    Тяжелая форма угревой болезни.
  4. 4.
    Раны.
  5. 5.
    Герпес в активной фазе.
  6. 6.
    Лихорадочные и онкологические заболевания.
  7. 7.
    Аллергия на компоненты пилинга.
  8. 8.
    Сахарный диабет.
  9. 9.
    Тяжелые формы гипертонии и ишемии сердца.
  10. 10.
    Менструация.
  11. 11.
    Беременность и период лактации.
  12. 12.
    Возраст до 18 лет.
По словам Евгении Антимировой, из возможных осложнений в постпроцедурном периоде можно выделить гиперпигментацию при воздействии ультрафиолета и ожоги, если кожа была не подготовлена или ранее (до двух недель) применялись лазерные процедуры.

Подготовка к процедуре

За 1-2 недели до химического пилинга не рекомендуется делать депиляцию, отбеливание, скрабирование, электролиз и другие косметические процедуры, влияющими на толщину эпидермиса. Также как минимум за 2 недели необходимо исключить загар, лазерные процедуры, посещение бани, сауны, бассейна. Перед выходом на улицу важно не забывать о солнцезащитном креме.
Остальные рекомендации по подготовке к эксфолиации должен дать врач-косметолог, так как многое зависит от вида проводимой процедуры. В некоторых случаях специалист может назначить специальный уход с использованием косметических средств, содержащих в своем составе небольшую концентрацию кислот.
Девушка демонстрирует морщины на лбу - РИА Новости, 1920, 03.10.2022
Как избавиться от морщин: способы продления молодости в домашних условиях
3 октября 2022, 18:45

Как делают химический пилинг в косметологии

Независимо от вида химического пилинга, он проводится в несколько этапов.

Этапы

Как правило, сеанс включает в себя 5 этапов:
  1. 1.
    Очищение кожи (демакияж). Косметолог с помощью очищающих средств удаляет с лица клиента макияж и обезжиривает кожу.
  2. 2.
    Пилинг. Специалист наносит на лицо препарат.
  3. 3.
    Экспозиция. Ожидание действия препарата. Может длиться от 10 до 60 минут, в зависимости от типа пилинга и кожи.
  4. 4.
    Нейтрализация. На лицо наносится специальный раствор, который нейтрализует действие кислот. После все средства смываются водой.
  5. 5.
    Успокоение. На кожу наносится успокаивающий крем или маску.
«
"Если процедура делается в осенне-летний период, то на кожу также наносится SPF 50, если же в осенне-зимний, то SPF 30. Использование санскрина после пилинга перед каждым выходом на улицу — обязательно", — дополняет Евгения Антимирова.
© Фото : FreepikХимический пилинг
Химический пилинг - РИА Новости, 1920, 10.07.2023
© Фото : Freepik
Химический пилинг

Сколько проводят сеансов

По словам Евгении Антимировой, длительность и интенсивность курса зависит от вида пилинга и подбирается специалистом по типу кожи и с учетом индивидуальных особенностей пациента. Как правило, курс пилингов с мощной формулой содержит четыре процедуры с интервалом в две недели. Допускается вариант применения раз в неделю до десяти процедур за весь курс, если это поверхностные альфа-кислоты: это тот случай, когда, например, лечатся какие-то воспаления или высыпания.

Как часто можно делать

Поверхностный пилинг можно проводить не чаще 1 раза в 1-2 недели, срединный — не чаще 1 раза в 6-12 месяцев. Глубокий пилинг допустимо делать до 3 раз за всю жизнь с годичным интервалом между процедурами.
«
"Есть такие пилинги, как феноловые 70%, которые делаются один раз в жизни и больше их повторять нельзя. ТСА и ретиноловые пилинги делаются один раз в год", — комментирует Евгения Антимирова.
Кислотный пилинг - РИА Новости, 1920, 30.06.2023
Очищение и омолаживание лица: самое важное о процедуре кислотного пилинга
30 июня 2023, 15:45

Уход за лицом после процедуры

После пилинга запускается процесс регенерации кожи, который может сопровождаться шелушением из-за обезвоживания, краснотой и отечностью. Ни в коем случае нельзя самостоятельно удалять кожу и корочки механическим путем или используя скрабы. Со временем кожа станет ровной и увлажненной. После поверхностной эксфолиации восстановление займет несколько дней, после срединной — до 14 дней. Глубокий требует прохождения отдельного этапа реабилитации, который может продлиться до 6 месяцев.
Чтобы ускорить процесс восстановления, Евгения Антимирова советует исключить воздействие ультрафиолета и обязательно нанести SPF 30, если это осенне-зимний период, или SPF 50, если это весенне-летний период. Также не следует проводить лазерные процедуры, пользоваться другими скрабами и пилингами, избегать воздействие влажной и горячей среды (бани и сауны) в течение 2 недель. В период реабилитации необходимо следовать схеме ухода, которую назначит косметолог, используя специальные средства.

Какие препараты лучшие для химического пилинга

Наибольшей популярностью пользуется химический пилинг с использованием следующих препаратов:
  1. 1.
    Миндальный. Поверхностный пилинг с миндальной кислотой.
  2. 2.
    Желтый. Пилинг с ретиноевой кислотой, концентрация которой позволяет ей работать как на поверхности, так и проникать в средние слои дермы.
  3. 3.
    Биофитопилинг. Комплекс из гидроксильных кислот для поверхностного пилинга.
  4. 4.
    Меласпил. Средство с салициловой и оксипропионовой кислотой для срединного пилинга.
  5. 5.
    PRX-T33. Комплекс из трихлоруксусной, койевой кислот и перекиси водорода, применяемый для поверхностного пилинга. Подходит для чувствительной кожи.
  6. 6.
    Пилинг Джесснера. Средство с резорцином, салициловой и молочной кислотами для срединно-поверхностной эксфолиации.
  7. 7.
    Фруктовый. Эксфолиация фруктовыми кислотами.
«
"Каждый пилинг хорош для решения конкретной проблемы. Среди противовоспалительных можно выделить пилинг Джесснера и салициловый пилинг. Также сейчас существуют новые линейки препаратов, которые содержат трихлоруксусную кислоту и не вызывают никаких показаний для реабилитации", — отмечает Евгения Антимирова.
© Фото : FreepikХимический пилинг
Химический пилинг - РИА Новости, 1920, 10.07.2023
© Фото : Freepik
Химический пилинг

Рекомендации экспертов

Как отмечают эксперты, период реабилитации после химического пилинга у каждого клиента может длиться разное время. Поэтому перед процедурой важно морально подготовиться к тому, что может потребоваться много времени не только на восстановление кожи, но и проведения ряда процедур, включенных в назначенный курс.
«
"Для профилактики и коррекции возрастных изменений я рекомендую проводить пилинги регулярно, раз в год, курсом в осенне-зимний период", — советует Евгения Антимирова.
Также важно перед сеансом эксфолиации провести тест на реакцию кожи к активным компонентам препарата. Если после процедуры возникнут осложнения, необходимо сообщить об этом косметологу.
Миндальный пилинг - РИА Новости, 1920, 10.07.2023
Мягкий уход и здоровое сияние: что нужно знать о миндальном пилинге
10 июля 2023, 15:30
 
ЗОЖЗдоровье
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала