Помогаем коже оставаться здоровой: все о химическом пилинге
© Фото : FreepikХимический пилинг
© Фото : Freepik
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Оглавление
- Химический пилинг
- Как работает
- Показания к применению
- Виды пилинга для кожи лица
- Эффект и польза
- Противопоказания и возможные осложнения
- Подготовка к процедуре
- Как делают химический пилинг в косметологии
- Этапы
- Сколько проводят сеансов
- Как часто можно делать
- Уход за лицом после процедуры
- Какие препараты лучшие для химического пилинга
- Рекомендации экспертов
Химический пилинг — косметологическая процедура с использованием химических агентов для очищения и лечения проблем кожи лица. РИА Новости Спорт совместно с врачом-косметологом, медицинским директором сети клиник Esthetic Clinic Евгенией Антимировой выясняет, какие виды химического пилинга существуют, как часто можно проводить процедуру и как ухаживать за лицом после.
Химический пилинг
Химический пилинг — эксфолиация с использованием специальных средств, которые содержат в своем составе кислоты, вызывающие подконтрольный химический ожог кожи. Как объясняет Евгения Антимирова, это альфа- или AHA-кислоты (фруктовые, миндальная, гликолевая, винная, молочная) и бета-гидроксикислоты (салициловая, бета-гидроксипропионовая). Отдельно можно выделить TCA-пилинг с использованием трихлоруксусной кислоты.
Также встречаются косметические продукты с добавлением PHA и карбоновых кислот. Первые являются новым поколением AHA-кислот, которые работают во взаимодействии с другими компонентами. Средства с карбоновыми кислотами активируются только при воздействии лазера.
Как работает
При нанесении препарата на кожу активные вещества — кислоты — растворяют поверхностные клетки эпидермиса. Такое воздействие способствует выработке необходимых ферментов и фибробластов, что ускоряет синтез коллагена и гликозамингликанов. Простыми словами — активные вещества в составе средства, применяемого в процедуре, провоцируют кожу обновляться самостоятельно.
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"Пилинги с альфа-гидроксикислотами в составе работают с обновлением в верхних слоях кожи. Бета-кислота — это более глубокая кислота, которая работает уже в дерме и, соответственно, оказывает более глубокое воздействие", — комментирует Евгения Антимирова.
© Фото : FreepikХимический пилинг
© Фото : Freepik
Химический пилинг
Показания к применению
Химический пилинг рекомендуется для решения следующих проблем с кожей:
- угревая сыпь, комедоны, постакне;
- пигментация;
- тусклый и неравномерный тон кожи;
- излишнее выделение себума и расширенные поры;
- мелкие морщины и признаки фотостарения;
- рубцы, шрамы;
- утолщение рогового слоя (гиперкератоз);
- неровная кожа;
- возрастные изменения;
- обвисание, низкая эластичность кожи.
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"Пилинги с AHA-кислотами чаще всего назначают для борьбы с гиперкератозом. Бета-гидроксикислоты, как правило, направлены против воспалений, поэтому основными показаниями к применению является также гиперкератоз, выраженные возрастные изменения, обновление кожи, очищение, лечение угревой болезни и акне", — объясняет Евгения Антимирова.
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Виды пилинга для кожи лица
Химический пилинг классифицируют по форме воздействия. Так, сегодня косметологи проводят процедуры поверхностного, срединного и глубокого пилинга.
Поверхностный
Щадящий пилинг с использованием AHA или PHA кислот, которые затрагивают только поверхностные слои кожи: миндальная, молочная, гликолевая, феруловая, ретиноевая и др. Отличается минимумом возможных осложнений и не требует долгого восстановления. Является универсальной процедурой для многих типов кожи и может включаться в комплексные мероприятия по лечению или уходу за кожей, например, перед нанесением антивозрастной омолаживающей маски.
Срединный
Процедура с использованием препаратов, активные вещества которых способны проникнуть в дерму — средний слой кожи. Это может быть срединный пилинг с TCA-кислотой или с большими дозами салициловой, азелаиновой кислоты и ретинола.
Часто назначается косметологами для лечения акне, глубокой пигментации и устранения первых признаков старения. Имеет больше возможных осложнений, чем у поверхностного пилинга, и требует прохождения отдельного этапа реабилитации, так как химические агенты могут вызвать сильное шелушение.
Глубокий
Пилинг с использованием препаратов с высокой концентрацией активного вещества, которые проникают в глубокие слои кожи. По этой причине процедуру назначают для решения серьезных проблем с кожей: фотостарение, шрамы, рубцы, глубокие морщины.
Такое воздействие на кожу эффективно, но подойдет не всем, так как имеет много противопоказаний и может спровоцировать появление осложнений. Плюс глубокий пилинг вызывает сильное шелушение, а кожа требует долгого восстановления — от 1 до 3 месяцев с внимательным соблюдением всех рекомендаций косметолога. По этим причинам глубокий пилинг применяется редко в эстетической косметологии.
© Фото : FreepikХимический пилинг
© Фото : Freepik
Химический пилинг
Эффект и польза
Химический пилинг позволяет избавиться от серьезных проблем с кожей и служит профилактикой их появления. Как отмечает Евгения Антимирова, после химического пилинга обновляется кожа: она становится более сияющей гладкой и ровной. Также процедура помогает сузить поры, избавиться от черных точек и мелкой сеточки морщин. При этом улучшается тонус, тургор кожи и цвет лица.
Противопоказания и возможные осложнения
Противопоказания к проведению химического пилинга:
- 1.Свежий загар.
- 2.Розацеа.
- 3.Тяжелая форма угревой болезни.
- 4.Раны.
- 5.Герпес в активной фазе.
- 6.Лихорадочные и онкологические заболевания.
- 7.Аллергия на компоненты пилинга.
- 8.Сахарный диабет.
- 9.Тяжелые формы гипертонии и ишемии сердца.
- 10.Менструация.
- 11.Беременность и период лактации.
- 12.Возраст до 18 лет.
По словам Евгении Антимировой, из возможных осложнений в постпроцедурном периоде можно выделить гиперпигментацию при воздействии ультрафиолета и ожоги, если кожа была не подготовлена или ранее (до двух недель) применялись лазерные процедуры.
Подготовка к процедуре
За 1-2 недели до химического пилинга не рекомендуется делать депиляцию, отбеливание, скрабирование, электролиз и другие косметические процедуры, влияющими на толщину эпидермиса. Также как минимум за 2 недели необходимо исключить загар, лазерные процедуры, посещение бани, сауны, бассейна. Перед выходом на улицу важно не забывать о солнцезащитном креме.
Остальные рекомендации по подготовке к эксфолиации должен дать врач-косметолог, так как многое зависит от вида проводимой процедуры. В некоторых случаях специалист может назначить специальный уход с использованием косметических средств, содержащих в своем составе небольшую концентрацию кислот.
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Как делают химический пилинг в косметологии
Независимо от вида химического пилинга, он проводится в несколько этапов.
Этапы
Как правило, сеанс включает в себя 5 этапов:
- 1.Очищение кожи (демакияж). Косметолог с помощью очищающих средств удаляет с лица клиента макияж и обезжиривает кожу.
- 2.Пилинг. Специалист наносит на лицо препарат.
- 3.Экспозиция. Ожидание действия препарата. Может длиться от 10 до 60 минут, в зависимости от типа пилинга и кожи.
- 4.Нейтрализация. На лицо наносится специальный раствор, который нейтрализует действие кислот. После все средства смываются водой.
- 5.Успокоение. На кожу наносится успокаивающий крем или маску.
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"Если процедура делается в осенне-летний период, то на кожу также наносится SPF 50, если же в осенне-зимний, то SPF 30. Использование санскрина после пилинга перед каждым выходом на улицу — обязательно", — дополняет Евгения Антимирова.
© Фото : FreepikХимический пилинг
© Фото : Freepik
Химический пилинг
Сколько проводят сеансов
По словам Евгении Антимировой, длительность и интенсивность курса зависит от вида пилинга и подбирается специалистом по типу кожи и с учетом индивидуальных особенностей пациента. Как правило, курс пилингов с мощной формулой содержит четыре процедуры с интервалом в две недели. Допускается вариант применения раз в неделю до десяти процедур за весь курс, если это поверхностные альфа-кислоты: это тот случай, когда, например, лечатся какие-то воспаления или высыпания.
Как часто можно делать
Поверхностный пилинг можно проводить не чаще 1 раза в 1-2 недели, срединный — не чаще 1 раза в 6-12 месяцев. Глубокий пилинг допустимо делать до 3 раз за всю жизнь с годичным интервалом между процедурами.
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"Есть такие пилинги, как феноловые 70%, которые делаются один раз в жизни и больше их повторять нельзя. ТСА и ретиноловые пилинги делаются один раз в год", — комментирует Евгения Антимирова.
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Уход за лицом после процедуры
После пилинга запускается процесс регенерации кожи, который может сопровождаться шелушением из-за обезвоживания, краснотой и отечностью. Ни в коем случае нельзя самостоятельно удалять кожу и корочки механическим путем или используя скрабы. Со временем кожа станет ровной и увлажненной. После поверхностной эксфолиации восстановление займет несколько дней, после срединной — до 14 дней. Глубокий требует прохождения отдельного этапа реабилитации, который может продлиться до 6 месяцев.
Чтобы ускорить процесс восстановления, Евгения Антимирова советует исключить воздействие ультрафиолета и обязательно нанести SPF 30, если это осенне-зимний период, или SPF 50, если это весенне-летний период. Также не следует проводить лазерные процедуры, пользоваться другими скрабами и пилингами, избегать воздействие влажной и горячей среды (бани и сауны) в течение 2 недель. В период реабилитации необходимо следовать схеме ухода, которую назначит косметолог, используя специальные средства.
Какие препараты лучшие для химического пилинга
Наибольшей популярностью пользуется химический пилинг с использованием следующих препаратов:
- 1.Миндальный. Поверхностный пилинг с миндальной кислотой.
- 2.Желтый. Пилинг с ретиноевой кислотой, концентрация которой позволяет ей работать как на поверхности, так и проникать в средние слои дермы.
- 3.Биофитопилинг. Комплекс из гидроксильных кислот для поверхностного пилинга.
- 4.Меласпил. Средство с салициловой и оксипропионовой кислотой для срединного пилинга.
- 5.PRX-T33. Комплекс из трихлоруксусной, койевой кислот и перекиси водорода, применяемый для поверхностного пилинга. Подходит для чувствительной кожи.
- 6.Пилинг Джесснера. Средство с резорцином, салициловой и молочной кислотами для срединно-поверхностной эксфолиации.
- 7.Фруктовый. Эксфолиация фруктовыми кислотами.
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"Каждый пилинг хорош для решения конкретной проблемы. Среди противовоспалительных можно выделить пилинг Джесснера и салициловый пилинг. Также сейчас существуют новые линейки препаратов, которые содержат трихлоруксусную кислоту и не вызывают никаких показаний для реабилитации", — отмечает Евгения Антимирова.
© Фото : FreepikХимический пилинг
© Фото : Freepik
Химический пилинг
Рекомендации экспертов
Как отмечают эксперты, период реабилитации после химического пилинга у каждого клиента может длиться разное время. Поэтому перед процедурой важно морально подготовиться к тому, что может потребоваться много времени не только на восстановление кожи, но и проведения ряда процедур, включенных в назначенный курс.
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"Для профилактики и коррекции возрастных изменений я рекомендую проводить пилинги регулярно, раз в год, курсом в осенне-зимний период", — советует Евгения Антимирова.
Также важно перед сеансом эксфолиации провести тест на реакцию кожи к активным компонентам препарата. Если после процедуры возникнут осложнения, необходимо сообщить об этом косметологу.
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