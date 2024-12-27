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Помогаем коже оставаться здоровой: все о химическом пилинге

Химический пилинг: эффект процедуры для кожи лица, какие лучшие, виды и противопоказания

Помогаем коже оставаться здоровой: все о химическом пилинге

Химический пилинг — косметологическая процедура с использованием химических агентов для очищения и лечения проблем кожи лица. РИА Новости Спорт совместно с... РИА Новости, 27.12.2024

2024-12-27T14:11:00+03:00

2024-12-27T14:11:00+03:00

2024-12-27T14:11:00+03:00

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Химический пилинг — косметологическая процедура с использованием химических агентов для очищения и лечения проблем кожи лица. РИА Новости Спорт совместно с врачом-косметологом, медицинским директором сети клиник Esthetic Clinic Евгенией Антимировой выясняет, какие виды химического пилинга существуют, как часто можно проводить процедуру и как ухаживать за лицом после.Химический пилингХимический пилинг — эксфолиация с использованием специальных средств, которые содержат в своем составе кислоты, вызывающие подконтрольный химический ожог кожи. Как объясняет Евгения Антимирова, это альфа- или AHA-кислоты (фруктовые, миндальная, гликолевая, винная, молочная) и бета-гидроксикислоты (салициловая, бета-гидроксипропионовая). Отдельно можно выделить TCA-пилинг с использованием трихлоруксусной кислоты.Также встречаются косметические продукты с добавлением PHA и карбоновых кислот. Первые являются новым поколением AHA-кислот, которые работают во взаимодействии с другими компонентами. Средства с карбоновыми кислотами активируются только при воздействии лазера.Как работаетПри нанесении препарата на кожу активные вещества — кислоты — растворяют поверхностные клетки эпидермиса. Такое воздействие способствует выработке необходимых ферментов и фибробластов, что ускоряет синтез коллагена и гликозамингликанов. Простыми словами — активные вещества в составе средства, применяемого в процедуре, провоцируют кожу обновляться самостоятельно."Пилинги с альфа-гидроксикислотами в составе работают с обновлением в верхних слоях кожи. Бета-кислота — это более глубокая кислота, которая работает уже в дерме и, соответственно, оказывает более глубокое воздействие", — комментирует Евгения Антимирова.Показания к применениюХимический пилинг рекомендуется для решения следующих проблем с кожей:"Пилинги с AHA-кислотами чаще всего назначают для борьбы с гиперкератозом. Бета-гидроксикислоты, как правило, направлены против воспалений, поэтому основными показаниями к применению является также гиперкератоз, выраженные возрастные изменения, обновление кожи, очищение, лечение угревой болезни и акне", — объясняет Евгения Антимирова.Виды пилинга для кожи лицаХимический пилинг классифицируют по форме воздействия. Так, сегодня косметологи проводят процедуры поверхностного, срединного и глубокого пилинга.ПоверхностныйЩадящий пилинг с использованием AHA или PHA кислот, которые затрагивают только поверхностные слои кожи: миндальная, молочная, гликолевая, феруловая, ретиноевая и др. Отличается минимумом возможных осложнений и не требует долгого восстановления. Является универсальной процедурой для многих типов кожи и может включаться в комплексные мероприятия по лечению или уходу за кожей, например, перед нанесением антивозрастной омолаживающей маски.СрединныйПроцедура с использованием препаратов, активные вещества которых способны проникнуть в дерму — средний слой кожи. Это может быть срединный пилинг с TCA-кислотой или с большими дозами салициловой, азелаиновой кислоты и ретинола.Часто назначается косметологами для лечения акне, глубокой пигментации и устранения первых признаков старения. Имеет больше возможных осложнений, чем у поверхностного пилинга, и требует прохождения отдельного этапа реабилитации, так как химические агенты могут вызвать сильное шелушение.ГлубокийПилинг с использованием препаратов с высокой концентрацией активного вещества, которые проникают в глубокие слои кожи. По этой причине процедуру назначают для решения серьезных проблем с кожей: фотостарение, шрамы, рубцы, глубокие морщины.Такое воздействие на кожу эффективно, но подойдет не всем, так как имеет много противопоказаний и может спровоцировать появление осложнений. Плюс глубокий пилинг вызывает сильное шелушение, а кожа требует долгого восстановления — от 1 до 3 месяцев с внимательным соблюдением всех рекомендаций косметолога. По этим причинам глубокий пилинг применяется редко в эстетической косметологии.Эффект и пользаХимический пилинг позволяет избавиться от серьезных проблем с кожей и служит профилактикой их появления. Как отмечает Евгения Антимирова, после химического пилинга обновляется кожа: она становится более сияющей гладкой и ровной. Также процедура помогает сузить поры, избавиться от черных точек и мелкой сеточки морщин. При этом улучшается тонус, тургор кожи и цвет лица.Противопоказания и возможные осложненияПротивопоказания к проведению химического пилинга:По словам Евгении Антимировой, из возможных осложнений в постпроцедурном периоде можно выделить гиперпигментацию при воздействии ультрафиолета и ожоги, если кожа была не подготовлена или ранее (до двух недель) применялись лазерные процедуры.Подготовка к процедуреЗа 1-2 недели до химического пилинга не рекомендуется делать депиляцию, отбеливание, скрабирование, электролиз и другие косметические процедуры, влияющими на толщину эпидермиса. Также как минимум за 2 недели необходимо исключить загар, лазерные процедуры, посещение бани, сауны, бассейна. Перед выходом на улицу важно не забывать о солнцезащитном креме.Остальные рекомендации по подготовке к эксфолиации должен дать врач-косметолог, так как многое зависит от вида проводимой процедуры. В некоторых случаях специалист может назначить специальный уход с использованием косметических средств, содержащих в своем составе небольшую концентрацию кислот.Как делают химический пилинг в косметологииНезависимо от вида химического пилинга, он проводится в несколько этапов.ЭтапыКак правило, сеанс включает в себя 5 этапов:"Если процедура делается в осенне-летний период, то на кожу также наносится SPF 50, если же в осенне-зимний, то SPF 30. Использование санскрина после пилинга перед каждым выходом на улицу — обязательно", — дополняет Евгения Антимирова.Сколько проводят сеансовПо словам Евгении Антимировой, длительность и интенсивность курса зависит от вида пилинга и подбирается специалистом по типу кожи и с учетом индивидуальных особенностей пациента. Как правило, курс пилингов с мощной формулой содержит четыре процедуры с интервалом в две недели. Допускается вариант применения раз в неделю до десяти процедур за весь курс, если это поверхностные альфа-кислоты: это тот случай, когда, например, лечатся какие-то воспаления или высыпания.Как часто можно делатьПоверхностный пилинг можно проводить не чаще 1 раза в 1-2 недели, срединный — не чаще 1 раза в 6-12 месяцев. Глубокий пилинг допустимо делать до 3 раз за всю жизнь с годичным интервалом между процедурами."Есть такие пилинги, как феноловые 70%, которые делаются один раз в жизни и больше их повторять нельзя. ТСА и ретиноловые пилинги делаются один раз в год", — комментирует Евгения Антимирова.Уход за лицом после процедурыПосле пилинга запускается процесс регенерации кожи, который может сопровождаться шелушением из-за обезвоживания, краснотой и отечностью. Ни в коем случае нельзя самостоятельно удалять кожу и корочки механическим путем или используя скрабы. Со временем кожа станет ровной и увлажненной. После поверхностной эксфолиации восстановление займет несколько дней, после срединной — до 14 дней. Глубокий требует прохождения отдельного этапа реабилитации, который может продлиться до 6 месяцев.Чтобы ускорить процесс восстановления, Евгения Антимирова советует исключить воздействие ультрафиолета и обязательно нанести SPF 30, если это осенне-зимний период, или SPF 50, если это весенне-летний период. Также не следует проводить лазерные процедуры, пользоваться другими скрабами и пилингами, избегать воздействие влажной и горячей среды (бани и сауны) в течение 2 недель. В период реабилитации необходимо следовать схеме ухода, которую назначит косметолог, используя специальные средства.Какие препараты лучшие для химического пилингаНаибольшей популярностью пользуется химический пилинг с использованием следующих препаратов:"Каждый пилинг хорош для решения конкретной проблемы. Среди противовоспалительных можно выделить пилинг Джесснера и салициловый пилинг. Также сейчас существуют новые линейки препаратов, которые содержат трихлоруксусную кислоту и не вызывают никаких показаний для реабилитации", — отмечает Евгения Антимирова.Рекомендации экспертовКак отмечают эксперты, период реабилитации после химического пилинга у каждого клиента может длиться разное время. Поэтому перед процедурой важно морально подготовиться к тому, что может потребоваться много времени не только на восстановление кожи, но и проведения ряда процедур, включенных в назначенный курс."Для профилактики и коррекции возрастных изменений я рекомендую проводить пилинги регулярно, раз в год, курсом в осенне-зимний период", — советует Евгения Антимирова.Также важно перед сеансом эксфолиации провести тест на реакцию кожи к активным компонентам препарата. Если после процедуры возникнут осложнения, необходимо сообщить об этом косметологу.

https://rsport.ria.ru/20210423/pryschi-1729543420.html

https://rsport.ria.ru/20221003/morschiny-1821252695.html

https://rsport.ria.ru/20230630/kislotnyy_piling-1881487511.html

https://rsport.ria.ru/20230710/zozh-1883276150.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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