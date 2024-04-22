https://ria.ru/20240422/nato-1941514875.html

Генсек НАТО верит, что США быстро доставят на поле боя помощь для Киева

Генсек НАТО верит, что США быстро доставят на поле боя помощь для Киева - РИА Новости, 22.04.2024

Генсек НАТО верит, что США быстро доставят на поле боя помощь для Киева

Генсек НАТО Йенс Столтенберг в интервью телеканалу PBS заявил, что уверен в том, что помощь США для Украины очень быстро будет доставлена на передовую. РИА Новости, 22.04.2024

2024-04-22T14:12

2024-04-22T14:12

2024-04-22T14:18

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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг в интервью телеканалу PBS заявил, что уверен в том, что помощь США для Украины очень быстро будет доставлена на передовую. "Я абсолютно уверен, что США смогут быстро доставить помощь на поле боя, на передовую", - заявил Столтенберг. Он также выразил уверенность в том, что помощь США сможет изменить ситуацию на поле боя. Палата представителей конгресса США в субботу большинством голосов приняла законопроект о выделении почти 61 миллиарда долларов Украине. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, решение о выделении дополнительной помощи Киеву было ожидаемо, оно еще больше разорит Украину и обогатит Соединенные Штаты. Ранее Песков заявил, что новый американский пакет помощи Украине не поменяет ситуацию на поле боя, но приведет к увеличению числа погибших украинцев. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20240130/blinken-1924253670.html

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в мире, украина, сша, россия, йенс столтенберг, дмитрий песков, сергей лавров, нато